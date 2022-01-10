На сайті НАЗК чи у злитих базах Прихвата? Тут одного брата свата троюрідного сусіда водія публічної особи банки вже замучила розірванням стосунків, а Вам таки ще щось наливають
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 22:28
Додано: Пон 10 січ, 2022 23:07
Re: ПУМБ
Додано: Пон 10 січ, 2022 23:30
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