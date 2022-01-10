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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3516351735183519

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 852
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 852
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:28

  Hotab написав:Но у меня светлая зряплата, вся сумма по ипн видна.

На сайті НАЗК чи у злитих базах Прихвата? Тут одного брата свата троюрідного сусіда водія публічної особи банки вже замучила розірванням стосунків, а Вам таки ще щось наливають :o
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:07

Re: ПУМБ

  klug написав:На сайті НАЗК

На сайте налоговой и ПФ. В личном кабинете.

Декларации банки смотреть не хотят. Я им и ссылку лаввл (когда они меня пытались нагнуть за большие обороты по счетам). Не, не устраивает. "надо бумажка с печатью с работы".
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:30

  Hotab написав:
  klug написав:На сайті НАЗК


Декларации банки смотреть не хотят.
не, ну у меня раньше Эксим хотел :) но... дальше было по классике:
"В подъезде сидел комендант. У всех входящих он строго требовал пропуск, но если ему пропуска не давали, то он пускал и так."(Ильф и Петров)
flysoulfly
 
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