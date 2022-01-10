На сайті НАЗК чи у злитих базах Прихвата? Тут одного брата свата троюрідного сусіда водія публічної особи банки вже замучила розірванням стосунків, а Вам таки ще щось наливають
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 22:28
Додано: Пон 10 січ, 2022 23:07
Re: ПУМБ
Додано: Пон 10 січ, 2022 23:30
Додано: Вів 11 січ, 2022 01:33
Ви розумієте, що банк самостійно не може отримати дані про Ваші доходи ні з податкової, ні з ПФ, бо це конфіденційна інформація і просто так усім бажаючим не роздається? До того ж, що Ви самі приносите, виникають питання, бо податкова не підписує ЕЦП (хоч яким) той документ, що генерується на сайті, тому перевірити його аутентичність неможливо. Деякі банки свідомо йдуть на зустріч клієнту, а отже і на ризик, але загалом у банків ризикувати без гешефту не прийнято.
Не знаю, чи видає ще податкова довідку про доходи у паперовому вигляді, але восени ФОПівську декларацію вони у паперовому вигляді ні прийняти, ні завірити категорично не погоджувалися, посилаючись на червону зону. Тому ситуація у певному плані патова. Можливо нас колись врятує Дія, якщо пощастить.
Додано: Вів 11 січ, 2022 01:56
klug
А довідки з особ. кабінету ПФ про нарахований дохід, ОК-5, ОК-7, витяг з РЗО, що можна отримати як в форматі .pdf (з куар-кодом) так і в форматі .pdf.ecp? Хіба в .pdf.ecp це не підписана електронним підписом довідка? Колись мені саме так пояснювали. І відкрити/зчитати файл може лише уповноважена контора/служба, в мене він не відкривається на компі. Може хтось має більше інформації?
Додано: Вів 11 січ, 2022 02:19
ранее любые проверяющие признавали жирные "мокрые" печати на документах...
Как будет дальше - только эмпирическим путем.
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