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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3517351835193520>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 852
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 852
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:28

  Hotab написав:Но у меня светлая зряплата, вся сумма по ипн видна.

На сайті НАЗК чи у злитих базах Прихвата? Тут одного брата свата троюрідного сусіда водія публічної особи банки вже замучила розірванням стосунків, а Вам таки ще щось наливають :o
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:07

Re: ПУМБ

  klug написав:На сайті НАЗК

На сайте налоговой и ПФ. В личном кабинете.

Декларации банки смотреть не хотят. Я им и ссылку лаввл (когда они меня пытались нагнуть за большие обороты по счетам). Не, не устраивает. "надо бумажка с печатью с работы".
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:30

  Hotab написав:
  klug написав:На сайті НАЗК


Декларации банки смотреть не хотят.
не, ну у меня раньше Эксим хотел :) но... дальше было по классике:
"В подъезде сидел комендант. У всех входящих он строго требовал пропуск, но если ему пропуска не давали, то он пускал и так."(Ильф и Петров)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 01:33

  Hotab написав:
  klug написав:На сайті НАЗК

На сайте налоговой и ПФ. В личном кабинете.

Декларации банки смотреть не хотят. Я им и ссылку лаввл (когда они меня пытались нагнуть за большие обороты по счетам). Не, не устраивает. "надо бумажка с печатью с работы".

Ви розумієте, що банк самостійно не може отримати дані про Ваші доходи ні з податкової, ні з ПФ, бо це конфіденційна інформація і просто так усім бажаючим не роздається? До того ж, що Ви самі приносите, виникають питання, бо податкова не підписує ЕЦП (хоч яким) той документ, що генерується на сайті, тому перевірити його аутентичність неможливо. Деякі банки свідомо йдуть на зустріч клієнту, а отже і на ризик, але загалом у банків ризикувати без гешефту не прийнято.

Не знаю, чи видає ще податкова довідку про доходи у паперовому вигляді, але восени ФОПівську декларацію вони у паперовому вигляді ні прийняти, ні завірити категорично не погоджувалися, посилаючись на червону зону. Тому ситуація у певному плані патова. Можливо нас колись врятує Дія, якщо пощастить.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 01:56

klug
А довідки з особ. кабінету ПФ про нарахований дохід, ОК-5, ОК-7, витяг з РЗО, що можна отримати як в форматі .pdf (з куар-кодом) так і в форматі .pdf.ecp? Хіба в .pdf.ecp це не підписана електронним підписом довідка? Колись мені саме так пояснювали. І відкрити/зчитати файл може лише уповноважена контора/служба, в мене він не відкривається на компі. Може хтось має більше інформації?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 02:19

ранее любые проверяющие признавали жирные "мокрые" печати на документах...
Как будет дальше - только эмпирическим путем.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:59

  klug написав:
  Hotab написав:
  klug написав:На сайті НАЗК

На сайте налоговой и ПФ. В личном кабинете.

Декларации банки смотреть не хотят. Я им и ссылку лаввл (когда они меня пытались нагнуть за большие обороты по счетам). Не, не устраивает. "надо бумажка с печатью с работы".

Ви розумієте, що банк самостійно не може отримати дані про Ваші доходи ні з податкової, ні з ПФ, бо це конфіденційна інформація і просто так усім бажаючим не роздається? До того ж, що Ви самі приносите, виникають питання, бо податкова не підписує ЕЦП (хоч яким) той документ, що генерується на сайті, тому перевірити його аутентичність неможливо. Деякі банки свідомо йдуть на зустріч клієнту, а отже і на ризик, але загалом у банків ризикувати без гешефту не прийнято.

Не знаю, чи видає ще податкова довідку про доходи у паперовому вигляді, але восени ФОПівську декларацію вони у паперовому вигляді ні прийняти, ні завірити категорично не погоджувалися, посилаючись на червону зону. Тому ситуація у певному плані патова. Можливо нас колись врятує Дія, якщо пощастить.


согласен, но все же в безбумажную сторону движение есть, просто пока нет закона - не могут признать это официально

конечно, банчик просто так запросить не может, но через службу финмона, думаю, вполне есть варианты официальные, другое дело что оно обоюдоостро для банка тоже
+есть косвенные признаки доступа к декларациям ФОП у некоторых банчиков, ну а кредбюро и подавно
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:34

  cohan написав:согласен, но все же в безбумажную сторону движение есть, просто пока нет закона - не могут признать это официально

конечно, банчик просто так запросить не может, но через службу финмона, думаю, вполне есть варианты официальные, другое дело что оно обоюдоостро для банка тоже
+есть косвенные признаки доступа к декларациям ФОП у некоторых банчиков, ну а кредбюро и подавно

Згоден. Пишете дурницю.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:55

Payhub

Немного офтоп, но поскольку payhub сервис ПУМБа то спрошу здесь.
Раньше на пейхабе можно было оплатить через мастерпасс, а вот уже пару недель выбрать карту с кошелька мастерпасса нет возможности. В разделе Мои карты они не отображаются, и добавить нельзя. Горячая линия пейхаба бесполезна.
У кого-то есть еще такая проблема?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:22

А хто в курсі - у ПУМБ-а з Ощадбанком щось змінилось у відносинах в 2022 році?
Не дає зняти більше 1000 грн по дебетці ПУМБ-а в ощадівських банкоматах.
she_ne_investor
 
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