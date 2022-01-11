she_ne_investor , какие вообще лимиты Пумбы в банкоматах других банков? Вернее это скорее к лимитам тех банков.
Кто проверял карту Пумба, например в привате?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 січ, 2022 17:24
she_ne_investor , какие вообще лимиты Пумбы в банкоматах других банков? Вернее это скорее к лимитам тех банков.
Кто проверял карту Пумба, например в привате?
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