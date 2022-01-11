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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 січ, 2022 17:24
she_ne_investor , какие вообще лимиты Пумбы в банкоматах других банков? Вернее это скорее к лимитам тех банков.
Кто проверял карту Пумба, например в привате?
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Hotab
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:02
she_ne_investor написав:
А хто в курсі - у ПУМБ-а з Ощадбанком щось змінилось у відносинах в 2022 році?
Не дає зняти більше 1000 грн по дебетці ПУМБ-а в ощадівських банкоматах.
не в курсе, но вроде ж ПУМБ член и вообще головный Радиуса , там есть другие разной степени мелкости
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cohan
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:18
пришел вайбер за 500грн, ностальгия
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:41
Hotab написав:she_ne_investor
, какие вообще лимиты Пумбы в банкоматах других банков? Вернее это скорее к лимитам тех банков.
Кто проверял карту Пумба, например в привате?
В приват МС ПУМБа 4х1000 максимум получалось
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:45
вдруге підняли кредліміти по двох акках за недовгий час
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:52
Hotab написав:she_ne_investor
, какие вообще лимиты Пумбы в банкоматах других банков? Вернее это скорее к лимитам тех банков.
Кто проверял карту Пумба, например в привате?
Валя- 3 раза по штуке, Ощад светит 10 штук, а отдает также как и Валя.
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