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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3517351835193520

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 852
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 852
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:24

she_ne_investor , какие вообще лимиты Пумбы в банкоматах других банков? Вернее это скорее к лимитам тех банков.
Кто проверял карту Пумба, например в привате?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:02

  she_ne_investor написав:А хто в курсі - у ПУМБ-а з Ощадбанком щось змінилось у відносинах в 2022 році?
Не дає зняти більше 1000 грн по дебетці ПУМБ-а в ощадівських банкоматах.


не в курсе, но вроде ж ПУМБ член и вообще головный Радиуса , там есть другие разной степени мелкости
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:18

Re: ПУМБ

пришел вайбер за 500грн, ностальгия
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:41

  Hotab написав:she_ne_investor , какие вообще лимиты Пумбы в банкоматах других банков? Вернее это скорее к лимитам тех банков.
Кто проверял карту Пумба, например в привате?

В приват МС ПУМБа 4х1000 максимум получалось
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:45

Re: ПУМБ

вдруге підняли кредліміти по двох акках за недовгий час
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:52

  Hotab написав:she_ne_investor , какие вообще лимиты Пумбы в банкоматах других банков? Вернее это скорее к лимитам тех банков.
Кто проверял карту Пумба, например в привате?

Валя- 3 раза по штуке, Ощад светит 10 штук, а отдает также как и Валя.
Water
 
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ПУМБ (35196)
12.01.2022 19:52
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