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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 січ, 2022 15:47
Прораб написав:
Скільки спустили краще не питати.
Ага, але ж це як бонус на ліки від банку!
))))
на валер'янку наприклад.
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Додано: Суб 15 січ, 2022 21:17
cohan написав:
в том числе
в метро накатав...., в грудні ще можна було , а ще раніш дві категорії киянам давало ... деградація і 402,5 вже не так радує.
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Goodman
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Додано: Суб 15 січ, 2022 21:56
Ооо, це зветься зажралися
))) хрюхрю.
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Додано: Нед 16 січ, 2022 03:36
Goodman написав: cohan написав:
в том числе
в метро накатав...., в грудні ще можна було , а ще раніш дві категорії киянам давало ... деградація і 402,5 вже не так радує.
да, метро тут шикарное, Альфа и близко не
было
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