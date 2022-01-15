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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3518351935203521

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 852
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 852
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 15:47

  Прораб написав:Скільки спустили краще не питати.



Ага, але ж це як бонус на ліки від банку! :)))))
на валер'янку наприклад.
root
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 23:00

  root написав:
  cohan написав:прислали 402,5

Це за комуналку стільки підняли? :)

в том числе
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 21:17

Re: ПУМБ

  cohan написав:в том числе

в метро накатав...., в грудні ще можна було , а ще раніш дві категорії киянам давало ... деградація і 402,5 вже не так радує.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 21:56

Ооо, це зветься зажралися :)))) хрюхрю.
root
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 03:36

  Goodman написав:
  cohan написав:в том числе

в метро накатав...., в грудні ще можна було , а ще раніш дві категорії киянам давало ... деградація і 402,5 вже не так радує.


да, метро тут шикарное, Альфа и близко не

было
cohan
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  #<1 ... 3518351935203521
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