Додано: Нед 16 січ, 2022 14:43

Vorlon IMHO вины пумбы тут не много. Теплосети начали перестройку у себя. Ещё 28 декабря в личном кабинете не было счетов за ноябрь. Я пумбе послал правильные счета для внесения изменений и они 30 декабря сумели свои шаблоны поправить. Ну а то что платилось до 30.12.2021 по старым шаблонам - то теплосети я так понимаю разносили от балды. Но в этом месяце теплосети опять что-то у себя начудили. В середине января 2022 пропали шаблоны для их оплаты у привата, портмоне ну и у пумбы. Причем во всех троих шаблоны уже были правильно откорректированы - то есть вместо двух услуг по старому (тепло + подогрев воды) стало 5-6 (тепло+абонка, долг на 1.11, подогрев воды+функционирование ГВС+ абонка ГВС). По пумбу когда кстати все в прошлую среду вдруг пропало - мне таки удалось в пятницу и субботу все оплатить. Пропавшие шаблоны вдруг вечером пятницы стали опять видны. Создать новые было невозможно - Пумба теплосети не видит нитро колу ни по счету ни по названию. А вот новые шаблоны которые я к счастью создал буквально накануне пропажи теплосетей из справочника (это произошло в среду а я шаблоны клепал в понедельник) в пятницу после двухдневной паузы оказались вновь доступны. В них правда внутри ничего нельзя менять кроме суммы один раз (если сумму один раз поменял - второй раз уже не даёт), но судя по квитанции все уходит правильно. В общем я теплосетям по всем квартирам уже отплатился. Но полагаю что и сами теплосети в ближайшее время должны вновь добавить для оплаты. По крайней мере офпред мою заявку принял в четверг утром. Надеюсь поправят.