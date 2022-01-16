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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3519352035213522>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 852
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 852
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 15:47

  Прораб написав:Скільки спустили краще не питати.



Ага, але ж це як бонус на ліки від банку! :)))))
на валер'янку наприклад.
root
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 23:00

  root написав:
  cohan написав:прислали 402,5

Це за комуналку стільки підняли? :)

в том числе
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 21:17

Re: ПУМБ

  cohan написав:в том числе

в метро накатав...., в грудні ще можна було , а ще раніш дві категорії киянам давало ... деградація і 402,5 вже не так радує.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 21:56

Ооо, це зветься зажралися :)))) хрюхрю.
root
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 03:36

  Goodman написав:
  cohan написав:в том числе

в метро накатав...., в грудні ще можна було , а ще раніш дві категорії киянам давало ... деградація і 402,5 вже не так радує.


да, метро тут шикарное, Альфа и близко не

было
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 13:42

У всех из шаблонов коммуналки Запорожья исчезла возможность оплаты тепла и горячей воды? И добавить концерн "Городские тепловые сети" (ЕГРПОУ 32121458) возможности нет. А декабрьские оплаты разнесены неправильно - абонка пошла в счёт услуг...

Проверял - реквизиты не менялись. Видимо из-за абонки по теплу и воде убрали...

Как платить на следующей неделе - не понимаю :(
Востаннє редагувалось Vorlon в Нед 16 січ, 2022 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 13:46

  Vorlon написав:У всех из шаблонов коммуналки Запорожья исчезла возможность оплаты тепла и горячей воды? И добавить концерн "Городские тепловые сети" возможности нет. А декабрьские оплаты разнесены неправильно - абонка пошла в счёт услуг :(


:mrgreen: издержки реализации :mrgreen: :mrgreen:

тут как в новом старом автомате: сначала пристрелочный на 10 грн и следом месяца на три основная очередь... а каждый месяц не надежно: клинит иногда
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 14:43

Vorlon IMHO вины пумбы тут не много. Теплосети начали перестройку у себя. Ещё 28 декабря в личном кабинете не было счетов за ноябрь. Я пумбе послал правильные счета для внесения изменений и они 30 декабря сумели свои шаблоны поправить. Ну а то что платилось до 30.12.2021 по старым шаблонам - то теплосети я так понимаю разносили от балды. Но в этом месяце теплосети опять что-то у себя начудили. В середине января 2022 пропали шаблоны для их оплаты у привата, портмоне ну и у пумбы. Причем во всех троих шаблоны уже были правильно откорректированы - то есть вместо двух услуг по старому (тепло + подогрев воды) стало 5-6 (тепло+абонка, долг на 1.11, подогрев воды+функционирование ГВС+ абонка ГВС). По пумбу когда кстати все в прошлую среду вдруг пропало - мне таки удалось в пятницу и субботу все оплатить. Пропавшие шаблоны вдруг вечером пятницы стали опять видны. Создать новые было невозможно - Пумба теплосети не видит нитро колу ни по счету ни по названию. А вот новые шаблоны которые я к счастью создал буквально накануне пропажи теплосетей из справочника (это произошло в среду а я шаблоны клепал в понедельник) в пятницу после двухдневной паузы оказались вновь доступны. В них правда внутри ничего нельзя менять кроме суммы один раз (если сумму один раз поменял - второй раз уже не даёт), но судя по квитанции все уходит правильно. В общем я теплосетям по всем квартирам уже отплатился. Но полагаю что и сами теплосети в ближайшее время должны вновь добавить для оплаты. По крайней мере офпред мою заявку принял в четверг утром. Надеюсь поправят.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 17:07

Re: ПУМБ

Народ, а Киевводоканал у вас корректно счета приходят? А то во всех службах оплат есть а в пумб прошломесячные счета
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 20:25

  PUnder написав:Народ, а Киевводоканал у вас корректно счета приходят? А то во всех службах оплат есть а в пумб прошломесячные счета


хз, может и нет, а смысл? или Вы гривна в гривну платите? я подаю через сайт а тут просто суммы засылаю тремя платеэами: хол, слив и абонка
cohan
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