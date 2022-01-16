У меня нечто подобное - поставщик с 2600 соскочил на 2603,
как показала практика - пристрелочний от 3 грн , потом проверил по квитанции - не туда. Не исправили.
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Додано: Нед 16 січ, 2022 21:23
Re: ПУМБ
Додано: Нед 16 січ, 2022 23:44
Да в пумбе готовая сумма приходит на оплату. По всем службам сходится а по водоканалу отличается от того что в квитанции. Попробую руками вносить.
Просто до прошлого месяца у меня были шаблоны, а в прошлом и шаблоны и счета по адресу поприжодиди. Еле разобрался.
Додано: Пон 17 січ, 2022 07:36
Re: ПУМБ
Платил 14.01.22., счета старые, сам редактировал по общей квитанции ЦКС. Уже дошли деньги в Водоканал.
Додано: Пон 17 січ, 2022 09:02
Сегодня утром не прошел платеж на "Нафтогаз" за газ. Крутилось-крутилось колесико, потом "Произошла ошибка". Не думаю, что там менялись счета или еще что-то.
Что бы это могло быть?
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