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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3519352035213522

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 852
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 852
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 21:23

Re: ПУМБ

  cohan написав:сначала пристрелочный на 10 грн

У меня нечто подобное - поставщик с 2600 соскочил на 2603,
как показала практика - пристрелочний от 3 грн , потом проверил по квитанции - не туда. Не исправили.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 23:44

  cohan написав:
  PUnder написав:Народ, а Киевводоканал у вас корректно счета приходят? А то во всех службах оплат есть а в пумб прошломесячные счета


хз, может и нет, а смысл? или Вы гривна в гривну платите? я подаю через сайт а тут просто суммы засылаю тремя платеэами: хол, слив и абонка


Да в пумбе готовая сумма приходит на оплату. По всем службам сходится а по водоканалу отличается от того что в квитанции. Попробую руками вносить.
Просто до прошлого месяца у меня были шаблоны, а в прошлом и шаблоны и счета по адресу поприжодиди. Еле разобрался.
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 07:36

Re: ПУМБ

PUnder написав:Народ, а Киевводоканал у вас корректно счета приходят? А то во всех службах оплат есть а в пумб прошломесячные счета
Платил 14.01.22., счета старые, сам редактировал по общей квитанции ЦКС. Уже дошли деньги в Водоканал.
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 09:02

Сегодня утром не прошел платеж на "Нафтогаз" за газ. Крутилось-крутилось колесико, потом "Произошла ошибка". Не думаю, что там менялись счета или еще что-то.

Что бы это могло быть?
Искатель
 
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