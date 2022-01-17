аагаа
а подивитися Розстрочки мона тільки у веб-ІБ
отака вона метушня у Мумби
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 січ, 2022 12:56
Додано: Вів 18 січ, 2022 14:44
ПУМБ
Сегодня пришла смс от ПУМБ: Звертаємо увагу, з 15.02.22 відкрити новий депозит онлайн можна буде лише у мобільному додатку ПУМБ онлайн. Завантажте додаток... Переглянте як це просто...
Получается банк "кидает" всех нынешних и будущих депозитчиков веб - версии, деньги и клиенты банку не нужны. Зачем устанавливать ограничение на уже действующий функционал веб - версии?
Додано: Вів 18 січ, 2022 15:09
додаток сам себя кормит
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