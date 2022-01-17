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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3520352135223523

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 852
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
128
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
235
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 852
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 12:56

  midest написав:Звертаємо увагу, з 15.02.22 відкрити новий депозит онлайн можна буде лише у мобільному додатку...

Дискриминация однако.

аагаа
а подивитися Розстрочки мона тільки у веб-ІБ
отака вона метушня у Мумби :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:44

ПУМБ

:cry: Сегодня пришла смс от ПУМБ: Звертаємо увагу, з 15.02.22 відкрити новий депозит онлайн можна буде лише у мобільному додатку ПУМБ онлайн. Завантажте додаток... Переглянте як це просто...
Получается банк "кидает" всех нынешних и будущих депозитчиков веб - версии, деньги и клиенты банку не нужны. Зачем устанавливать ограничение на уже действующий функционал веб - версии?
pens
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:09

  pens написав::cry: Сегодня пришла смс от ПУМБ: Звертаємо увагу, з 15.02.22 відкрити новий депозит онлайн можна буде лише у мобільному додатку ПУМБ онлайн. Завантажте додаток... Переглянте як це просто...
Получается банк "кидает" всех нынешних и будущих депозитчиков веб - версии, деньги и клиенты банку не нужны. Зачем устанавливать ограничение на уже действующий функционал веб - версии?


додаток сам себя кормит :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:29

загоняют всех в телефоны :(
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:31

Ромасик Зачем?
pens
 
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  #<1 ... 3520352135223523
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