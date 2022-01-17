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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 січ, 2022 17:05
pens написав:
он достаточно владеет примудростями интернета. На планшет ос андроид тоже пишет: не поддерживается на вашем устройстве
Скорее всего владеет более чем.
Очень вероятно что у него рутованый аппарат.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 17:29
Amethyst написав: midest написав:
Звертаємо увагу, з 15.02.22 відкрити новий депозит онлайн можна буде лише у мобільному додатку...
Дискриминация однако.
аагаа
а подивитися Розстрочки мона тільки у веб-ІБ
отака вона метушня у Мумби
А в выписке по карте в аппке, как найти с какого депо упали средства если депо не один...
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Додано: Вів 18 січ, 2022 17:30
pens написав:Искатель
Так пусть небожители наши и выдадут бесплатно каждому пензионеру смартфон) кстати мой племяш сейчас не смог на свой смарфон установить приложение ПУМБ с плей маркета, а он достаточно владеет примудростями интернета. На планшет ос андроид тоже пишет: не поддерживается на вашем устройстве((( возможно, это приложение не оптимизировано для вашего устройства.
Бесплатно только кошки женятся. До сих пор этого не поняли? А на планшете наверняка устарела версия андроид. И обновить её, скорее всего, не удастся. Так что можете жаловаться в ООН.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 17:34
Можно и в ООН, но клиентов от этого у банка не прибавиться, а вот убрав ВЕБ однозначно поубавиться.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 18:00
Порт написав: pens написав:Искатель
Так пусть небожители наши и выдадут бесплатно каждому пензионеру смартфон) кстати мой племяш сейчас не смог на свой смарфон установить приложение ПУМБ с плей маркета, а он достаточно владеет примудростями интернета. На планшет ос андроид тоже пишет: не поддерживается на вашем устройстве((( возможно, это приложение не оптимизировано для вашего устройства.
Бесплатно только кошки женятся. До сих пор этого не поняли? А на планшете наверняка устарела версия андроид. И обновить её, скорее всего, не удастся. Так что можете жаловаться в ООН.
Для приложения написано: Требуемая версия Android
5.0 и выше. у меня 10 версия на планшете. Просто клиенты банку не нужны, судя по его политике((( Написал разработчикам. ждём-с.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 18:27
з 15.02.22 відкрити новий депозит онлайн можна буде лише у мобільному додатку ПУМБ онлайн
Вероятно, прикрывают только открытие
депозитов в web, а выписки и все прочее сопутствующее останется доступным. До поры, до времени, пока не реализуют в приложении.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 19:10
pens написав:klug
банк для детей?
Орієнтується на майбутнє, котрим є діти.
pens написав:
Для приложения написано: Требуемая версия Android
5.0 и выше. у меня 10 версия на планшете. Просто клиенты банку не нужны, судя по его политике((( Написал разработчикам. ждём-с.
МУМБа на планшет з маркета не ставиться. Представник писав, що це нормально. Тут радили ставити через .apk (що підійде далеко не кожному клієнту), але я особисто не пробував, бо не маю планшетів на андроїді.
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