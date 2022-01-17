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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3521352235233524

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 852
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
128
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
235
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 852
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:05

Re: ПУМБ

  pens написав:он достаточно владеет примудростями интернета. На планшет ос андроид тоже пишет: не поддерживается на вашем устройстве

Скорее всего владеет более чем.
Очень вероятно что у него рутованый аппарат.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:29

  Amethyst написав:
  midest написав:Звертаємо увагу, з 15.02.22 відкрити новий депозит онлайн можна буде лише у мобільному додатку...

Дискриминация однако.

аагаа
а подивитися Розстрочки мона тільки у веб-ІБ
отака вона метушня у Мумби :)

А в выписке по карте в аппке, как найти с какого депо упали средства если депо не один...
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:30

  pens написав:Искатель Так пусть небожители наши и выдадут бесплатно каждому пензионеру смартфон) кстати мой племяш сейчас не смог на свой смарфон установить приложение ПУМБ с плей маркета, а он достаточно владеет примудростями интернета. На планшет ос андроид тоже пишет: не поддерживается на вашем устройстве((( возможно, это приложение не оптимизировано для вашего устройства.

Бесплатно только кошки женятся. До сих пор этого не поняли? А на планшете наверняка устарела версия андроид. И обновить её, скорее всего, не удастся. Так что можете жаловаться в ООН.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:34

Re: ПУМБ

Можно и в ООН, но клиентов от этого у банка не прибавиться, а вот убрав ВЕБ однозначно поубавиться.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:00

  Порт написав:
  pens написав:Искатель Так пусть небожители наши и выдадут бесплатно каждому пензионеру смартфон) кстати мой племяш сейчас не смог на свой смарфон установить приложение ПУМБ с плей маркета, а он достаточно владеет примудростями интернета. На планшет ос андроид тоже пишет: не поддерживается на вашем устройстве((( возможно, это приложение не оптимизировано для вашего устройства.

Бесплатно только кошки женятся. До сих пор этого не поняли? А на планшете наверняка устарела версия андроид. И обновить её, скорее всего, не удастся. Так что можете жаловаться в ООН.

Для приложения написано: Требуемая версия Android
5.0 и выше. у меня 10 версия на планшете. Просто клиенты банку не нужны, судя по его политике((( Написал разработчикам. ждём-с.
pens
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:27

Re: ПУМБ

з 15.02.22 відкрити новий депозит онлайн можна буде лише у мобільному додатку ПУМБ онлайн
Вероятно, прикрывают только открытие депозитов в web, а выписки и все прочее сопутствующее останется доступным. До поры, до времени, пока не реализуют в приложении.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 19:10

  pens написав:klug банк для детей? :o

Орієнтується на майбутнє, котрим є діти.

  pens написав:Для приложения написано: Требуемая версия Android
5.0 и выше. у меня 10 версия на планшете. Просто клиенты банку не нужны, судя по его политике((( Написал разработчикам. ждём-с.

МУМБа на планшет з маркета не ставиться. Представник писав, що це нормально. Тут радили ставити через .apk (що підійде далеко не кожному клієнту), але я особисто не пробував, бо не маю планшетів на андроїді.
klug
 
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