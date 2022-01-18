Подскажите...
1.Если выплата процентов припадает на субботу их выплатят именно в субботу?
2.Если 30 число припадает на субботу,то кредитку надо гасить именно в субботу?
Заранее спасибо
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Додано: Сер 19 січ, 2022 07:29
Подскажите...
1.Если выплата процентов припадает на субботу их выплатят именно в субботу?
2.Если 30 число припадает на субботу,то кредитку надо гасить именно в субботу?
Заранее спасибо
Додано: Сер 19 січ, 2022 08:00
1. Да.
2. Нет. Кредитку не "надо гасить именно в субботу". Вы можете загасить ее в любой день с 1 по 30-е
Додано: Сер 19 січ, 2022 08:14
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