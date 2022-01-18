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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 852
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
128
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
235
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 852
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 07:29

Подскажите...
1.Если выплата процентов припадает на субботу их выплатят именно в субботу?
2.Если 30 число припадает на субботу,то кредитку надо гасить именно в субботу?
Заранее спасибо
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 08:00

  novichok написав:Подскажите...
1.Если выплата процентов припадает на субботу их выплатят именно в субботу?
2.Если 30 число припадает на субботу,то кредитку надо гасить именно в субботу?
Заранее спасибо

1. Да.
2. Нет. Кредитку не "надо гасить именно в субботу". Вы можете загасить ее в любой день с 1 по 30-е
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 08:07

Если 30 суббота или воскресенье можно смело гасить в эти дни?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 08:14

  novichok написав:Если 30 суббота или воскресенье можно смело гасить в эти дни?

можно
Amethyst
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