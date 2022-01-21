Ето плюс ксиоми для разлочки , большой плюс.
Причини разлочки разние бивают .
с самсунгами такой номер не проходит, все сложно. порой вскритие и вмешательство.
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 19:21
Re: ПУМБ
Ето плюс ксиоми для разлочки , большой плюс.
Причини разлочки разние бивают .
с самсунгами такой номер не проходит, все сложно. порой вскритие и вмешательство.
Додано: П'ят 21 січ, 2022 19:40
Додано: П'ят 21 січ, 2022 22:13
коммуналка с кеш беком
решил оплатить поммуналку с 5% кеш беком в приложении пумбы, раньше платил через портмоне. по КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (централізоване опалення) в портмоне IBAN UA923226690000026002311208020, через приложение ПУМБ ua703288450000026030300058925 кому верить? Или просто разные счета для разных вариантов оплаты?
Додано: П'ят 21 січ, 2022 22:36
yoggik верить квитанции и тестовой сумме =3 грн , если потом в кабинете увидите, то можно платить полностью.
Додано: Суб 22 січ, 2022 08:19
У Пумбы насколько я помню было минимум 2 разных видов рассрочки. Периодически (акционно) добавляется еще и третья. Условия по разным видам - разнятся довольно существенно. От полностью "все бесплатно" до "надо таки платить мзду". Поэтому чтобы ответить на ваш вопрос хорошо бы понимать о каком из видов рассрочек вы спрашиваете.
Додано: Суб 22 січ, 2022 08:22
Flamingo после покупки пришло сообщение - активируйте "Оплату частями". на 24 мес. а льготный период 3 мес. вот интересно именно 3 мес.
Додано: Суб 22 січ, 2022 08:34
Данный тип рассрочки я никогда не юзал. Ранее его аналог был "с подвохом". При попытке досрочно загасить рассрочку ПУМБа расценивала саму покупку как снятие нала с кредитных и пересчитывала под это дело %% и комисы. Так было 2-3 года назад точно. В общем было попадалово на ровном месте. По слухам они что-то меняли. Но как оно работает на практике, извините, не подскажу.
Пока ничего не активируйте. Дождитесь пока отпишется кто-то кто, возможно, юзал это на практике. Если никто не отпишется - то лучше такое предложение "в сад" - потому как вангую, что есть шанс влететь на какой-то комис. ПУМБа ИМХО не самая прозрачная банка по рассрочками
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