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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3526352735283529

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 852
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
128
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
235
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 852
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 19:21

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:Ну вообще-то кроме клонирования у сяоми есть ещё второе пространство - так что как минимум три акка можно юзать одновременно.

Ето плюс ксиоми для разлочки , большой плюс.
Причини разлочки разние бивают .
с самсунгами такой номер не проходит, все сложно. порой вскритие и вмешательство.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 19:40

  Aps написав:
  root написав:Об боже, все що від Сяомі візьму тільки якщо доплатять, це для садо-мазо! :mrgreen:

Удобно то что есть встроенное клонирование для работы с разными учетками в банковских приложениях.
Кто-то еще такое предлагает?



Ван+, правда, он немного дороже :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 22:13

коммуналка с кеш беком

решил оплатить поммуналку с 5% кеш беком в приложении пумбы, раньше платил через портмоне. по КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (централізоване опалення) в портмоне IBAN UA923226690000026002311208020, через приложение ПУМБ ua703288450000026030300058925 кому верить? Или просто разные счета для разных вариантов оплаты?
yoggik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 22:36

yoggik верить квитанции и тестовой сумме =3 грн , если потом в кабинете увидите, то можно платить полностью.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 08:14

подскажите, пожалуйста, рассрочка от пумб такая же как у Аллы?
VetalUA
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 08:19

  VetalUA написав:подскажите, пожалуйста, рассрочка от пумб такая же как у Аллы?

У Пумбы насколько я помню было минимум 2 разных видов рассрочки. Периодически (акционно) добавляется еще и третья. Условия по разным видам - разнятся довольно существенно. От полностью "все бесплатно" до "надо таки платить мзду". Поэтому чтобы ответить на ваш вопрос хорошо бы понимать о каком из видов рассрочек вы спрашиваете. :roll:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 08:22

Flamingo после покупки пришло сообщение - активируйте "Оплату частями". на 24 мес. а льготный период 3 мес. вот интересно именно 3 мес.
VetalUA
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 08:34

  VetalUA написав:Flamingo после покупки пришло сообщение - активируйте "Оплату частями". на 24 мес. а льготный период 3 мес. вот интересно именно 3 мес.

Данный тип рассрочки я никогда не юзал. Ранее его аналог был "с подвохом". При попытке досрочно загасить рассрочку ПУМБа расценивала саму покупку как снятие нала с кредитных и пересчитывала под это дело %% и комисы. Так было 2-3 года назад точно. В общем было попадалово на ровном месте. По слухам они что-то меняли. Но как оно работает на практике, извините, не подскажу.
Пока ничего не активируйте. Дождитесь пока отпишется кто-то кто, возможно, юзал это на практике. Если никто не отпишется - то лучше такое предложение "в сад" - потому как вангую, что есть шанс влететь на какой-то комис. ПУМБа ИМХО не самая прозрачная банка по рассрочками :(
Flamingo
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  #<1 ... 3526352735283529
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