yoggik написав:решил оплатить поммуналку с 5% кеш беком в приложении пумбы, раньше платил через портмоне. по КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (централізоване опалення) в портмоне IBAN UA923226690000026002311208020, через приложение ПУМБ ua703288450000026030300058925 кому верить? Или просто разные счета для разных вариантов оплаты?
Рахунки у них , таке враження, якісь свої, внутрішні. Я звіряв з тими, що у Моно та Приват вписані - різняться майже всі. Але дивом до постачальників-комунальників доходять, правда, по деяких прийшлось в підтримку пумби писати , бо з першого разу не прийшли кошти. Тому порада з тестовим платежем на 2-3 грн - слушна.
теоретически у поставщика может быть несколько счетов и даже в разных банках, теоретически поставщику должно быть фиолетово на какой из счетов вы оплатили, но практически могут быть нюансы.