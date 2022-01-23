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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3527352835293530

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 852
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
128
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
235
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 852
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 16:17

  maxprofit написав:
  yoggik написав:решил оплатить поммуналку с 5% кеш беком в приложении пумбы, раньше платил через портмоне. по КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (централізоване опалення) в портмоне IBAN UA923226690000026002311208020, через приложение ПУМБ ua703288450000026030300058925 кому верить? Или просто разные счета для разных вариантов оплаты?

Рахунки у них , таке враження, якісь свої, внутрішні. Я звіряв з тими, що у Моно та Приват вписані - різняться майже всі. Але дивом до постачальників-комунальників доходять, правда, по деяких прийшлось в підтримку пумби писати , бо з першого разу не прийшли кошти. Тому порада з тестовим платежем на 2-3 грн - слушна.

теоретически у поставщика может быть несколько счетов и даже в разных банках, теоретически поставщику должно быть фиолетово на какой из счетов вы оплатили, но практически могут быть нюансы.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:27

Re: ПУМБ

Подскажите, по поверке счётчика горячей воды попросили квитанцию с последней оплатой. Как её распечатать из мобильного приложения?
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:32

Re: ПУМБ

кто-то может подсказать...
перевод через приват24 с карты привата на карту пумб "платежи-погашення...." не работает сегодня только у меня?
или эта тропинка "поломалась"
пару дней назад все было норм
Востаннє редагувалось vililit в Пон 24 січ, 2022 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:35

  zuker1111 написав:Подскажите, по поверке счётчика горячей воды попросили квитанцию с последней оплатой. Как её распечатать из мобильного приложения?


Можно на email отправить - Послуги\Історія.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:43

  vililit написав:кто-то может подсказать...

У меня все проходит, проверил только-что.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:50

  Water написав:
  vililit написав:кто-то может подсказать...

У меня все проходит, проверил только-что.

спасибо большое
будем искать... :roll:
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  #<1 ... 3527352835293530
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ПУМБ (35296)
24.01.2022 14:50
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