yoggik написав:решил оплатить поммуналку с 5% кеш беком в приложении пумбы, раньше платил через портмоне. по КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (централізоване опалення) в портмоне IBAN UA923226690000026002311208020, через приложение ПУМБ ua703288450000026030300058925 кому верить? Или просто разные счета для разных вариантов оплаты?
Рахунки у них , таке враження, якісь свої, внутрішні. Я звіряв з тими, що у Моно та Приват вписані - різняться майже всі. Але дивом до постачальників-комунальників доходять, правда, по деяких прийшлось в підтримку пумби писати , бо з першого разу не прийшли кошти. Тому порада з тестовим платежем на 2-3 грн - слушна.
теоретически у поставщика может быть несколько счетов и даже в разных банках, теоретически поставщику должно быть фиолетово на какой из счетов вы оплатили, но практически могут быть нюансы.
yoggik написав:решил оплатить поммуналку с 5% кеш беком в приложении пумбы, раньше платил через портмоне. по КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (централізоване опалення) в портмоне IBAN UA923226690000026002311208020, через приложение ПУМБ ua703288450000026030300058925 кому верить? Или просто разные счета для разных вариантов оплаты?
Добрый день! Будем рады проверить корректность счета данного поставщика в шаблоне для оплат коммунальных услуг в мобильном приложении ПУМБ Online. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш номер телефона, квитанцию про оплату от поставщика. Мы обязательно проверим и предоставим Вам обратную связь в личных сообщениях.
Ані старий додаток ПУМБ, ані новий чомусь не тягнуть з Форварда. Це тільки в мене, чи є проблема? Форвард доречі як старий, так і новий також нічого не може підтвердити, бо натискати нікуди, а через СМС ПУМБ не хоче підтвердження приймати...