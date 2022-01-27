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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3530353135323533

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 852
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
128
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
235
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 852
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 00:56

  kreuz написав:
  stas_rst написав:
  kreuz написав:Тобто можна закинути р2р на всеКарту, а вже з неї на всеМожу погасити борг у грейсі саме 30-го вдень?

kreuz це ви мені до форварду чи cohan про крайню дату погашення ?

Питав в усіх про дату й маршрут погашення всеМожу...

ВсеКарта и с неё внутрибанком на всеМогущую как у Алки через пакетку.Беспроигрышно
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:04

  greenozon написав:PUMB

Добрий день, чи можете поділитись деталями, щодо свіжої новини?
viewtopic.php?p=5382696#p5382696

в статті стверджується, що в січні можна буде вже купувати, тобто лишилось пару днів....
:?:

Добрий день! На даний момент послуга знаходиться у процесі розробки. За попередньою інформацією вона буде доступна для клієнтів Persona, а деталі можна буде отримати у персонального менеджера.
PUMB
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