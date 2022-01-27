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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 січ, 2022 00:56
kreuz написав: stas_rst написав:
kreuz
kreuz написав:
Тобто можна закинути р2р на всеКарту, а вже з неї на всеМожу погасити борг у грейсі саме 30-го вдень?
це ви мені до форварду чи cohan про крайню дату погашення ?
Питав в усіх про дату й маршрут погашення всеМожу...
ВсеКарта и с неё внутрибанком на всеМогущую как у Алки через пакетку.Беспроигрышно
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:04
greenozon написав:PUMB
Добрий день, чи можете поділитись деталями, щодо свіжої новини?viewtopic.php?p=5382696#p5382696
в статті стверджується, що в січні можна буде вже купувати, тобто лишилось пару днів....
Добрий день! На даний момент послуга знаходиться у процесі розробки. За попередньою інформацією вона буде доступна для клієнтів Persona, а деталі можна буде отримати у персонального менеджера.
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