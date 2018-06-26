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Для тех кому нужен кредит на квартиру или дом
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 10 жов, 2018 14:46
Які умови для кредиту на квартиру? Підскажіть будьласка?
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Oleg3011
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