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Для тех кому нужен кредит
на квартиру или дом

Для тех кому нужен кредит на квартиру или дом
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:46

Re: Для тех кому нужен кредит на квартиру или дом

Які умови для кредиту на квартиру? Підскажіть будьласка?
Oleg3011
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