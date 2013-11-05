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Світ (УФС) - БАНКРОТ

Український Фінансовий Світ (УФС) - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 228229230231

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Український Фінансовий Світ (УФС) - БАНКРОТ 2.7 5 79
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2014 19:26

  Jon написав:hDavid у, нет - так нет, не буду настаивать.. но на вопрос как именно сотрудники банка одурачили именно вас, вы так и не ответили..

Ну слушай уважаемый - было это так, пришло время забирать депозит в апреле 2014 (деньги положили на депозит на образование внучки в 2014) в банке УФС вежливо сказали, что сейчас деньги банк отдать не может так как проходить вливание капитала, якобы увеличение уставного фонда банка. Предложили переоформить еще на 30 дней, прошло время пришли снова в банк, начальник увидев, что мы заходим убежал и сказал сотрудником что якобы его с утра вызвали в центральный офис, мы начали требовать свои деньги, экономист банка начала нам говорить что завтра все получим мы успокоившись уехали домой. На следующий день приезжаем в банк а он не работает вообще мы звоним туда а нам говорят что в здании банка проверка электричества. Пока звонили еще подошли люди и тоже стали узнавать в чем дело а им говорят как и нам ждите с обеда банк заработает. После 14:00 открыла отделение кассир банка и говорит что денег на выдачу депозитов нету, люди спросили где персонал банка почему один кассир в ответ сказали что на больничном и будут через неделю. Вообщем в начале июня нам отдали 10% депозита а остальные мы получим в начале июля так как закончиться процедура формирования капитала банка. То что произошло в июле 2014 все клиенты банка ощутили. Я написал лишь 10% от всего как нас дурачили от начальника до кассира банка. В итоге пришлось продать машину и заплатить за обучение внучки. За это время деньги обесценились а персонал банка УФС теперь спокойно работает в другом банке. Вот такая история.

мда уж.. примите мои искренние соболезнования..
у меня, слава богу, вклад заканчивался в июле, поэтому этого беспредела на себе не ощутил. закрывался он действительно некрасиво..
хотя надо признать, что банки у нас действительно лопаются часто и никто из них не старается сделать этот процесс безболезненным для клиента.
hDavid
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2015 12:48

  Jon написав:hDavid у, нет - так нет, не буду настаивать.. но на вопрос как именно сотрудники банка одурачили именно вас, вы так и не ответили..

Ну слушай уважаемый - было это так, пришло время забирать депозит в апреле 2014 (деньги положили на депозит на образование внучки в 2014) в банке УФС вежливо сказали, что сейчас деньги банк отдать не может так как проходить вливание капитала, якобы увеличение уставного фонда банка. Предложили переоформить еще на 30 дней, прошло время пришли снова в банк, начальник увидев, что мы заходим убежал и сказал сотрудником что якобы его с утра вызвали в центральный офис, мы начали требовать свои деньги, экономист банка начала нам говорить что завтра все получим мы успокоившись уехали домой. На следующий день приезжаем в банк а он не работает вообще мы звоним туда а нам говорят что в здании банка проверка электричества. Пока звонили еще подошли люди и тоже стали узнавать в чем дело а им говорят как и нам ждите с обеда банк заработает. После 14:00 открыла отделение кассир банка и говорит что денег на выдачу депозитов нету, люди спросили где персонал банка почему один кассир в ответ сказали что на больничном и будут через неделю. Вообщем в начале июня нам отдали 10% депозита а остальные мы получим в начале июля так как закончиться процедура формирования капитала банка. То что произошло в июле 2014 все клиенты банка ощутили. Я написал лишь 10% от всего как нас дурачили от начальника до кассира банка. В итоге пришлось продать машину и заплатить за обучение внучки. За это время деньги обесценились а персонал банка УФС теперь спокойно работает в другом банке. Вот такая история.


Уважаемый JON, не надо перекладывать ответственность за собственные решения на чужие плечи! Вас никто не дурачил. Вы самостоятельно принимали решение о размещении денег на депозитный вклад и получали за это %, депозит как и любая инвестиция несет в себе риск неполучения денег, тем более в нашей де*** стране,где ФГВФЛ не исполняет нормы закона по выплате вкладов, потому что денег на все банки попросту не хватает. Все сотрудники отделения (начальник, кассир, экономист) работали до июля месяца, пока не прекратил работу головной офис в Донецке, и надо сказать работали в непростых условиях,при этом никто не убегал и не выходил на больничный, сотрудники до последнего момента обслуживали клиентов, доносили ту информацию которую сообщало руководство и выполняли свои обязанности в рамках своих полномочий. Поэтому называть сотрудников "непорядочными" у Вас нет никаких оснований! Лично сотрудники не имеют никакого отношения к ситуации с банком и ситуацией в стране. Они такие же простые люди как и все, им тоже нужно искать работу, что бы прокормить семью. Соглашусь с hDavid:
"просто я понимаю, что есть люди, у которых есть работа продавать продукт (в данном случае это предложения банка) и, судя по всему, они делают это хорошо. А если завтра они будут работать в супермаркете возле вашего дома - вы перестанете туда ходить?
Вас не устраивает только начальник отделения или операционисты и уборщицы тоже?
это персонал, относитесь к нему соответственно и не вините в своих ошибках..."
Я тоже соболезную, о том что пришлось продать машину, но такова жизнь...никто не знает что будет завтра.
vt_kiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2015 15:14

Re: Український Фінансовий Світ (УФС)

Уважаемый vt_kiev Вы наверно только для этого зарегистрировались 08.01.2015 что-бы выступить на стороне сотрудников банка УФС, вы бы почитали посты на нашей ветке и других ветках где также ДУРАЧАТ людей, Такое впечатление что вы специально отбеливаете тех кто умышлено обманывал людей. Создается впечатление засланного казачка.......

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Jon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2015 22:20

  Jon написав:Уважаемый vt_kiev Вы наверно только для этого зарегистрировались 08.01.2015 что-бы выступить на стороне сотрудников банка УФС, вы бы почитали посты на нашей ветке и других ветках где также ДУРАЧАТ людей, Такое впечатление что вы специально отбеливаете тех кто умышлено обманывал людей. Создается впечатление засланного казачка.......

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Это Климец.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2015 13:09

Re: Український Фінансовий Світ (УФС)

зарегистрирован на форуме с 2009 года, пришлось заново регистрироваться из за блокирования почтового ящика на Mail.ru(забыл пароль). Пост читал почти весь, более того много моих друзей,родственников и знакомых до сих пор не получили депозиты из УФСа.Я просто высказал свое мнение так как знаю ситуацию внутри банка.
vt_kiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2015 06:31

Ганьба Климцу!
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2015 22:25

  vt_kiev написав:более того много моих друзей,родственников и знакомых до сих пор не получили депозиты из УФСа.


а какая причина? фонд не выдает?
AAS
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2015 00:55

  AAS написав:
  vt_kiev написав:более того много моих друзей,родственников и знакомых до сих пор не получили депозиты из УФСа.


а какая причина? фонд не выдает?


Причину в основному я думаю дві. По-перше банк Донецький і могли бути проблеми із списками, по-друге багато народу дробило депозити і їх могли порахувати не законими :twisted:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:45

Re: Український Фінансовий Світ (УФС) - БАНКРОТ

Моя история следующая:
1. Уполномоченный Фонда Гончаров никчемит мой депозит (договор+ квитанция о внесении денег на депо через кассу 1 июля 2014)
2. Я выигрываю Окружной админ суд (Киев), суд обязывает уполномоченного Гончарова внести меня в Перелик вкладчиков и выплатить гроши
3. Я проигрываю Фонду Апелляционный суд (Киев)
4. Подали в 2015 году кассацию и..... в конце декабря 2018 я ВЫИГРЫВАЮ !!!
Верховный Суд обязывает уполномоченного ФГВФО Гончарова внести меня в Перелик вкладчиков и выплатить гарантированные мне ФГВФО гроши. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78771252

Следующий этап под пристальным вниманием - внесение меня до Перелика вкладников новым уполномоченным Фонда Савельевой А.М. выплата денег Фондом.
Банк 12.11.2019 должен быть ликвидирован
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 20:51

Климця посадили на 9 років.

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