Український Фінансовий Світ (УФС) - БАНКРОТ

Jon написав:

у, нет - так нет, не буду настаивать.. но на вопрос как именно сотрудники банка одурачили именно вас, вы так и не ответили..Ну слушай уважаемый - было это так, пришло время забирать депозит в апреле 2014 (деньги положили на депозит на образование внучки в 2014) в банке УФС вежливо сказали, что сейчас деньги банк отдать не может так как проходить вливание капитала, якобы увеличение уставного фонда банка. Предложили переоформить еще на 30 дней, прошло время пришли снова в банк, начальник увидев, что мы заходим убежал и сказал сотрудником что якобы его с утра вызвали в центральный офис, мы начали требовать свои деньги, экономист банка начала нам говорить что завтра все получим мы успокоившись уехали домой. На следующий день приезжаем в банк а он не работает вообще мы звоним туда а нам говорят что в здании банка проверка электричества. Пока звонили еще подошли люди и тоже стали узнавать в чем дело а им говорят как и нам ждите с обеда банк заработает. После 14:00 открыла отделение кассир банка и говорит что денег на выдачу депозитов нету, люди спросили где персонал банка почему один кассир в ответ сказали что на больничном и будут через неделю. Вообщем в начале июня нам отдали 10% депозита а остальные мы получим в начале июля так как закончиться процедура формирования капитала банка. То что произошло в июле 2014 все клиенты банка ощутили. Я написал лишь 10% от всего как нас дурачили от начальника до кассира банка. В итоге пришлось продать машину и заплатить за обучение внучки. За это время деньги обесценились а персонал банка УФС теперь спокойно работает в другом банке. Вот такая история.