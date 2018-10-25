Візьму кредит під заставу

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Нед 08 лип, 2018 18:51
Yanulya08 Удалось ли тогда получить кредит? Мне сейчас нужен займ под залог квартиры в г. Шостка.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 10:15
Кредит под залог недвижимости за 2 часа под 1,5% в месяц!
Кредит под залог недвижимости без скрытых платежей! 1,5% в месяц за 2 часа!
Финансовая Компания «UniGroup» предлагает кредит под залог квартиры, дома, коммерческой недвижимости, расположенной в Киеве или в Киевской области до 40 км.
Ставка по кредиту 1,5% в месяц.
Срок кредитования может достигать до 10 лет, с правом пролонгации или досрочного погашения без штрафных санкций.
Каждый месяц оплачиваются только проценты, в конце срока действия договора Вы оплачиваете тело кредита. Так же возможно частичное, помесячное погашение тела кредита.
Сумма кредита от 30 000 грн до 50 000 000 грн. Получение денег возможно в евро, долларах или гривнах.
Рассмотрение объекта занимает 15 минут. Время оформления кредита занимает до 2 часов, в день обращения.
Кредит оформляется по договору займа и ипотеки у нотариуса.
Наличие задолженности по коммунальным платежам, а также кредитная история не будут препятствовать оформлению кредита. Так же мы не требуем справку о доходах.
Кредит выдается без предварительных оплат и страховок. Услуги нотариуса оплачиваются по факту сделки.
При необходимости, мы готовы Вам предоставить кредитный договор для предварительного ознакомления и согласования с Вашим юристом.
Получение кредита под залог недвижимости в Финансовой Компании «UniGroup», на сегодняшний день является оптимальным вариантом решения финансовых вопросов, связанных с крупными денежными суммами.
Фиксированная ставка, срок выдачи и сумма будут прописаны в договоре. Именно благодаря прозрачности сделки, скорости оформления заявки и соблюдению всех законодательных норм, клиенты обращаются в компанию «UniGroup» за ссудой.
Мы обеспечиваем полную конфиденциальность наших клиентов.
Мы задаем минимум вопросов и не афишируем никакую информацию о клиентах.
Личная информация, полученная от клиента, используется только в порядочных и достойных целях, ведь мы ценим ваше доверие.
Для того что бы получить кредит в финансовой компании «UniGroup» Вам необходимо всего лишь позвонить по указанным контактам, написать в вайбер или на электронную почту. Кредитный эксперт свяжется с Вами в течение нескольких минут для уточнения деталей, после чего назначит удобное для Вас время для подписания кредитного договора.
Больше информации на сайте компании
Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)
e-mail: unibrok@ukr.net
Додано: П'ят 28 вер, 2018 20:06
Re: Срочно! Возьму кредит под залог.
Кредит под залог квартиры, дома, коммерческой недвижимости в Киеве от Финансовой Компании «UniGroup».
Фиксированная Ставка по кредиту 1,5% в месяц.
Без справки о доходах!
Кредитная история не имеет значение!
Срок кредитования от 1 месяца до 10 лет, с правом досрочного погашения или продления.
Сумма кредита от 30 000грн до 50 000 000грн (возможна любая валюта).
Выдача денег через 1 час после обращения.
Без переоформления документов и выписки.
Минимальный пакет документов.
Больше информации на сайте компании
Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)
e-mail: unibrok@ukr.net
Додано: Вів 02 жов, 2018 08:12
Re: Возьму кредит под залог недвижимости
Кредит под залог квартиры, дома, коммерческой недвижимости в Киеве от Финансовой Компании «UniGroup».
Фиксированная Ставка по кредиту 1,5% в месяц (18% в год)
Без справки о доходах!
Кредитная история не имеет значение!
Срок кредитования от 1 месяца до 10 лет, с правом досрочного погашения или продления.
Сумма кредита от 30 000грн до 50 000 000грн (возможна любая валюта).
Выдача денег через 1 час после обращения.
Без переоформления документов и выписки.
Минимальный пакет документов.
Больше информации на сайте компании
Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)
e-mail: unibrok@ukr.net
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:13
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