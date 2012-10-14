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Хотел бы спросить совета,
куда можно вложить 2000$?

Хотел бы спросить совета, куда можно вложить 2000$?
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2017 18:12

Хотел бы спросить совета, куда можно вложить 2000$?

Скажите, кто имеет опыт инвестирования с помощью букмекерских контор, так называемые ставки на спорт. Думаю cкачать 1xbet http://bookmakersbet.ru/skachat-1xbet-na-android приложение на андроид и протестировать. Как считаете можно ли доверять данным конторам? Потому что раньше опыта ставок онлайн не было.
Udalt
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 21:59

Инвестиции

Что я предлагаю?
Предлагаю вам сделать инвестиции в добычу альткоинов. Есть помещение, рабочие фермы и удаленная работа, которая позволяет за этим всем следить.

Минимальные вложения: 1200$
Срок возврата инвестиции: 9 месяцев(не зависит от курса, просадки и т.д)
Что получит инвестор: Дополнительно +35% в течение следующих 15 месяцев от заработка.
А это 100% от вложений дополнительно.
Преимущества:
- Вам не надо помещение;
- Вам не надо заниматься сборкой ферм;
- Вам не надо делать дополнительные вложения при выходе из строя;
- Вы не оплачиваете электроэнергию;
- Вы не надо заботится с выбором валют;
- и т.д.
Продление обсуждается отдельно.
BloodAlphonce
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 04:07

Хотел бы спросить совета, куда можно вложить 2000$?

Ночи доброй , наткнулся на ваш пост и сразу захотелось прокомментировать его . Если , вы рассматриваете вопрос инвестиции в букмекерские конторы - то да , это может сработать. Но нужно учитывать тот факт , что исход зависит от игрока,команды на которую ставите + от человека ,который будет делать эти ставки , его средний ICM%,ITM% другими словами % выигрыша , % среднего коэффициента , ну и главным критерием будет, наверное то - готовы к рискам? и насколько, вы бы хотели увеличивать % первичное вложение (2000$) в месяц ??
takeorpay
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 17:33

bogofworld Я вложился сюда, свои вложенные вернул за 3.5 месяца. риск конечно есть, но я доволен : https://mercury.gl?ref=id_155285
ruskarpenko
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:00

Re: Хотел бы спросить совета, куда можно вложить 2000$?

В чем смысл этого инвестиционного форума, если половина пользователей предлагает класть деньги на депозиты в банки? Класть деньги на депозиты - это самая ущербная инвестиционная модель, т.к. банковские ставки не покрывают даже инфляцию. Будь то доллары или гривны. Ребята, вы что? Серьезно кроме банков не видите никаких инвестиционных возможностей? http://gas.financial
babaloo
 
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