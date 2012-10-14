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Хотел бы спросить совета,
куда можно вложить 2000$?

Хотел бы спросить совета, куда можно вложить 2000$?
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 21:59

Инвестиции

Что я предлагаю?
Предлагаю вам сделать инвестиции в добычу альткоинов. Есть помещение, рабочие фермы и удаленная работа, которая позволяет за этим всем следить.

Минимальные вложения: 1200$
Срок возврата инвестиции: 9 месяцев(не зависит от курса, просадки и т.д)
Что получит инвестор: Дополнительно +35% в течение следующих 15 месяцев от заработка.
А это 100% от вложений дополнительно.
Преимущества:
- Вам не надо помещение;
- Вам не надо заниматься сборкой ферм;
- Вам не надо делать дополнительные вложения при выходе из строя;
- Вы не оплачиваете электроэнергию;
- Вы не надо заботится с выбором валют;
- и т.д.
Продление обсуждается отдельно.
BloodAlphonce
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 04:07

Хотел бы спросить совета, куда можно вложить 2000$?

Ночи доброй , наткнулся на ваш пост и сразу захотелось прокомментировать его . Если , вы рассматриваете вопрос инвестиции в букмекерские конторы - то да , это может сработать. Но нужно учитывать тот факт , что исход зависит от игрока,команды на которую ставите + от человека ,который будет делать эти ставки , его средний ICM%,ITM% другими словами % выигрыша , % среднего коэффициента , ну и главным критерием будет, наверное то - готовы к рискам? и насколько, вы бы хотели увеличивать % первичное вложение (2000$) в месяц ??
takeorpay
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:54

Re: Хотел бы спросить совета, куда можно вложить 2000$?

А я предложу вам купить ювелирные изделия , из золота 585 , кэшбкэк в данном случае составит 135 % , а выплаты вам будут идти еженедельно по пятницам ( получится около 52 уе. в неделю ).
Всего 52 выплаты за год , а золото у вас будет на руках сразу
Через год у вас и золото бесплатно на руках и еще вернутся 2700 долларов
IrenaGold
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:02

Re: Хотел бы спросить совета, куда можно вложить 2000$?

Не куда не вкладывайте! Скупайте лом золота, подождите некоторое время или так сдадите или обменяете на ювелирные изделия и продадите на любом сайте типа пром или алиекспресс. Золото растет как на дрожжах.
globanikola
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 21:20

Могу подсказать куда вложить риск оправданный

Есть инвест портфель.можно выбрать
o633594322
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 15:16

o633594322 Ищу инвесторов для сотрудничества. Доходность от 1,2% в мес. с гарантиями имуществом. Тел для связи 067 440 18 09 Максим
maxim_boiko
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:02

Re: Хотел бы спросить совета, куда можно вложить 2000$?

Если у Вас возникнут проблемы с Вашими инвестициями в любом проекте на территории Украины, мы имеем обширный опыт их возврата в судебном порядке с начисленными штрафами, пеней, компенсацией стоимости юридических услуг.
Вы можете получить консультацию за номером +38 066 166 74 95 или в нашем офисе по адресу: г. Киев, ул. Ольжича 5, оф.19. С уважением, Global Deal Law. gdlaw.com.ua.
globaldeal_law
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