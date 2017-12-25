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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 09:49

Валютный рынок. Рубль будет расти и дальше

USD/RUB в среду в моменте вплотную подходила к отметке 57,00, однако к закрытию скатилась к 56,65. Всему виной цены на нефть и слова официальных лиц. Котировки Brent не смогли закрепиться выше 70,00 долл./барр., а комментарии Силуанова и Набиуллиной только усилили давление на рубль.
Зображення
Министр финансов заявил, что за счет операций на валютном рынке курсу рубля не будет позволено резко укрепляться, так как для некоторых отраслей промышленности это "подобно смерти". Глава же Банка России предостерегла от эйфории из-за высоких цен на нефть, заявив, что цены на сырье остаются очень волатильными. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:09

Рубль растет после данных Минэнерго США

Рубль продолжает отстаивать свои позиции против доллара. С самого утра он немного ослаб, однако под влиянием слабеющего доллара и все еще дорогой нефти возобновил рост.
Зображення
Минэнерго США в четверг сообщило о резком сокращении запасов коммерческой нефти в подземных хранилищах: -6,861 млн против прогноза падения на 3,150 млн баррелей. И это первично подтолкнуло цены на нефть к отметке 69,20 долл./барр. И даже известия о том, что объемы добычи резко выросли на 258 тыс. баррелей в день, лишь на время вызвали волну продаж Brent, после чего актив вновь восстановился. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 17:48

Валютный рынок. Ethereum возобновит снижение
С одной стороны, еще не появилось полной определенности относительно того, что будет с криптовалютным рынком в Южной Корее. И это будет оказывать давление на цифровые валюты до тех пор, пока ситуация не станет абсолютно понятной. Незабываем, что Южная Корея один из крупнейших по торговой активности криптовалютами регион.
Зображення
С другой, есть проблемы и у самого эфира. Стало известно, что 2 биржи: Bitstamp и KuCoin приостановили вывод Ethereum из-за перегруженности и нестабильности сети. О подобной мере говорится как о временной. Задержки в сети во многом связаны с резко возросшим числом транзакций. За 3 месяца их число выросло в 2,5 раза, превысив значение в 1 млн. Суть просто перестала справляться и это обусловило увеличение длительности транзакций. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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