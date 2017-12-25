Додано: Пон 22 січ, 2018 18:33

На фоне недавно наблюдавшегося масштабного падения практически всего рынка криптовалют некоторые основные монеты, включая Ripple и Ethereum, зафиксировали рекордное снижение более чем на 20%. На фоне такого существенного провала можно ждать некоторого восстановления по ряду криптовалют до конца месяца, хотя вероятно, что в самой ближайшей перспективе курс как минимум некоторых из них продолжит снижаться.EthereumРанее эта криптовалюта достигла рекордных высот, продемонстрировав 100%-ный рост с начала года. На фоне такого бурного подъема закономерно произошел откат, хотя никто и не ожидал, что он будет столь масштабным. Еще в середине декабря сам создатель Ethereum Бутерин заявил, что его беспокоит перегретый рынок, так как, по факту, нет оснований для такого роста.В ближайшей перспективе можно ожидать продолжения коррекции по этой криптовалюте. В настоящий момент криптовалюта торгуется чуть выше отметки $1000, по сравнению с пиковым значением $1400. В настоящий момент можно рекомендовать участникам рынка следить за этим круглым уровнем. Крупные заявки могут скопиться там в случае восходящего отката, и вход на рынок тогда не составит труда.RippleВ настоящий момент продажи по этой криптовалюте более предпочтительны, а вот с покупками лучше не увлекаться.LitecoinПо этой криптовалюте также можно прогнозировать продолжение коррекционного снижения. Сейчас можно рекомендовать продажи Litecoin. Отменой варианта падения станет пробой отметки $230, что укажет на смену нисходящей тенденции в пользу восходящей.В более долгосрочной перспективе не стоит исключать попытку формирования бычьей тенденции. В этом случае с пробоем уровня $210 стоит ожидать попытку роста с потенциальной целью вблизи уровня $275.DashПосле того как эта криптовалюта вновь поднялась выше уровня $670, можно говорить о смене тренда с ростом до отметки в $1200. Если этот уровень будет преодолен, то можно ожидать попытку цифрового актива пробить показатель в $1500.Иван Марчена, аналитик