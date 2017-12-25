USD/RUB в среду в моменте вплотную подходила к отметке 57,00, однако к закрытию скатилась к 56,65. Всему виной цены на нефть и слова официальных лиц. Котировки Brent не смогли закрепиться выше 70,00 долл./барр., а комментарии Силуанова и Набиуллиной только усилили давление на рубль. Министр финансов заявил, что за счет операций на валютном рынке курсу рубля не будет позволено резко укрепляться, так как для некоторых отраслей промышленности это "подобно смерти". Глава же Банка России предостерегла от эйфории из-за высоких цен на нефть, заявив, что цены на сырье остаются очень волатильными. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Рубль продолжает отстаивать свои позиции против доллара. С самого утра он немного ослаб, однако под влиянием слабеющего доллара и все еще дорогой нефти возобновил рост. Минэнерго США в четверг сообщило о резком сокращении запасов коммерческой нефти в подземных хранилищах: -6,861 млн против прогноза падения на 3,150 млн баррелей. И это первично подтолкнуло цены на нефть к отметке 69,20 долл./барр. И даже известия о том, что объемы добычи резко выросли на 258 тыс. баррелей в день, лишь на время вызвали волну продаж Brent, после чего актив вновь восстановился. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Валютный рынок. Ethereum возобновит снижение С одной стороны, еще не появилось полной определенности относительно того, что будет с криптовалютным рынком в Южной Корее. И это будет оказывать давление на цифровые валюты до тех пор, пока ситуация не станет абсолютно понятной. Незабываем, что Южная Корея один из крупнейших по торговой активности криптовалютами регион. С другой, есть проблемы и у самого эфира. Стало известно, что 2 биржи: Bitstamp и KuCoin приостановили вывод Ethereum из-за перегруженности и нестабильности сети. О подобной мере говорится как о временной. Задержки в сети во многом связаны с резко возросшим числом транзакций. За 3 месяца их число выросло в 2,5 раза, превысив значение в 1 млн. Суть просто перестала справляться и это обусловило увеличение длительности транзакций. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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На фоне недавно наблюдавшегося масштабного падения практически всего рынка криптовалют некоторые основные монеты, включая Ripple и Ethereum, зафиксировали рекордное снижение более чем на 20%. На фоне такого существенного провала можно ждать некоторого восстановления по ряду криптовалют до конца месяца, хотя вероятно, что в самой ближайшей перспективе курс как минимум некоторых из них продолжит снижаться.
Ethereum
Ранее эта криптовалюта достигла рекордных высот, продемонстрировав 100%-ный рост с начала года. На фоне такого бурного подъема закономерно произошел откат, хотя никто и не ожидал, что он будет столь масштабным. Еще в середине декабря сам создатель Ethereum Бутерин заявил, что его беспокоит перегретый рынок, так как, по факту, нет оснований для такого роста.
В ближайшей перспективе можно ожидать продолжения коррекции по этой криптовалюте. В настоящий момент криптовалюта торгуется чуть выше отметки $1000, по сравнению с пиковым значением $1400. В настоящий момент можно рекомендовать участникам рынка следить за этим круглым уровнем. Крупные заявки могут скопиться там в случае восходящего отката, и вход на рынок тогда не составит труда.
Ripple
В настоящий момент продажи по этой криптовалюте более предпочтительны, а вот с покупками лучше не увлекаться.
Litecoin
По этой криптовалюте также можно прогнозировать продолжение коррекционного снижения. Сейчас можно рекомендовать продажи Litecoin. Отменой варианта падения станет пробой отметки $230, что укажет на смену нисходящей тенденции в пользу восходящей.
В более долгосрочной перспективе не стоит исключать попытку формирования бычьей тенденции. В этом случае с пробоем уровня $210 стоит ожидать попытку роста с потенциальной целью вблизи уровня $275.
Dash
После того как эта криптовалюта вновь поднялась выше уровня $670, можно говорить о смене тренда с ростом до отметки в $1200. Если этот уровень будет преодолен, то можно ожидать попытку цифрового актива пробить показатель в $1500.
МЕДЬ: продолжит падение - Котировки меди преодолели уровень поддержки 3,1660 и 50-дневную скользящую среднюю - Приближение нового года в Китае приводит к снижению спроса на металл со стороны крупнейшего потребителя - Запасы меди на Лондонской бирже металлов сегодня выросли на 28% Параметры сделки Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Рубль пробьет 56 на открытии USD/RUB обновила минимум с 15 января, коснувшись отметки 56,18. Как мы и предполагали, нефть смогла продолжить укрепление рубля. Причем даже более слабые, чем предполагалось, данные по коммерческим запасам энергоносителя, не смогли вызвать распродажи Brent. После попытки уйти ниже 59,00 долл./барр. на менее значительном сокращении запасов, чем ожидалось, нефть рванула вверх и пробила отметку 70,00, коснувшись максимума 70,30. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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USD/RUB, как мы и предполагали, пробила 56,00 и докатилась до уровней, невиданных с лета 2015 года. В моменте пара достигала отметки 55,55. Для того, чтобы это произошло сошлись все звезды: пик налоговых выплат, пик распродаж доллара и рекордные максимумы по нефти. Brentобновила максимум с декабря 2014 года, закрепившись выше отметки 70 долл./барр. И теперь для нее открыт путь к новым рекордам в районе 73,00 долл./барр. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Валютный рынок. Ripple останется в выигрыше В начале года Ripple обновил исторический максимум. Но на волне всеобщего разочарования понес внушительные потери. Тем не менее, это, пожалуй, один из самых явных претендентов на рост.
Напомню, что технология Ripple позволяет совершать международные платежи в течение 10 – 15 секунд против примерно трех дней через систему Swift. Неудивительно, что к ней особый интерес демонстрируют компании финансовой сферы. На завершающейся неделе стало известно о том, что команда Ripple заключила два новых партнерских соглашения. С телекоммуникационной компанией IDT и международным платёжным сервисом MercuryFX. Они протестируют возможности xRapid Ripple на базе токена Ripple с целью увеличения скорости и снижения комиссии при проведениии платежей. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Валютный рынок. Швейцария - уже не нейтралитет Пока весь мир наблюдал за обвалом доллара, кто-то мог пропустить неожиданно интересные движения по EUR/CHF. Пара вплотную подошла к уровням, с которых жестко обвалилась в январе 2015 года. Интересное совпадение – именно в январе, и именно вблизи этих уровней глава Швейцарского Нацбанка отпустил привязку к евро, и позволил франку резко укрепиться. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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