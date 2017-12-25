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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 133134135136
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 10:48

Валютный рынок. Рубль снова на 56

Пара USD/RUB, похоже, снова настраивается на падение. И, возможно, поведет ее вниз главный драйвер – цены на нефть. На текущий момент Brent торгуется вблизи отметки 68,70 долл./барр.
Зображення
Что интересно, так это то, что нефть не реагирует на негативные события. В среду Минэнерго США сообщило о максимальном за последние 10 месяцев скачке запасов нефти: на 6,7 млн баррелей против прогноза +900 тыс. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:09

Валютный рынок. Рубль откроет торги ниже 56

Пара USD/RUB чуть-чуть не дошла до отметки 56,00. Причем свою роль сыграли и слабость доллара и сила Brent. Доллар в четверг нес потери против большинства коллег по цеху, а Brent вновь вернулась в район 69,80 долл./барр.
Зображення
Вероятнее всего, Brent продолжит двигаться к намеченной цели и прочно закрепиться выше 70 долл./барр. Так хочет рынок, даже вопреки растущим показателям коммерческих запасов нефти в подземных хранилищах США. Следующая цель – отметка 70,80 долл./барр.
Однако будет и еще один важный фактор влияния на USD/RUB – статистика из США. Последнее время рынок не верит в американскую валюту, полагая, что период активного повышения ставок подошел к своему завершению. Экономические данные могут подтвердить настроения инвесторов, если отчет по занятости покажет слабый прирост рабочих мест, а средний рост заработной платы не превысит 0,3% м/м. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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  #<1 ... 133134135136
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