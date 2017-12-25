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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 133134135136
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 10:48

Валютный рынок. Рубль снова на 56

Пара USD/RUB, похоже, снова настраивается на падение. И, возможно, поведет ее вниз главный драйвер – цены на нефть. На текущий момент Brent торгуется вблизи отметки 68,70 долл./барр.
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Что интересно, так это то, что нефть не реагирует на негативные события. В среду Минэнерго США сообщило о максимальном за последние 10 месяцев скачке запасов нефти: на 6,7 млн баррелей против прогноза +900 тыс. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:09

Валютный рынок. Рубль откроет торги ниже 56

Пара USD/RUB чуть-чуть не дошла до отметки 56,00. Причем свою роль сыграли и слабость доллара и сила Brent. Доллар в четверг нес потери против большинства коллег по цеху, а Brent вновь вернулась в район 69,80 долл./барр.
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Вероятнее всего, Brent продолжит двигаться к намеченной цели и прочно закрепиться выше 70 долл./барр. Так хочет рынок, даже вопреки растущим показателям коммерческих запасов нефти в подземных хранилищах США. Следующая цель – отметка 70,80 долл./барр.
Однако будет и еще один важный фактор влияния на USD/RUB – статистика из США. Последнее время рынок не верит в американскую валюту, полагая, что период активного повышения ставок подошел к своему завершению. Экономические данные могут подтвердить настроения инвесторов, если отчет по занятости покажет слабый прирост рабочих мест, а средний рост заработной платы не превысит 0,3% м/м. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 09:43

Валютный рынок. Где предел падения Bitcoin?
Биткоин снизился до уровней конца ноября 2017 года. Котировки криптовалюты отметили минимум в районе уровня 7966,00. С одной стороны, это выглядит как продолжающаяся отработка модели «треугольник» на дневном графике. С точки зрения теханализа цель снижения находится на уровне 5400.
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Кроме того, в последние дни складывается и негативный новостной фон. Ранее на завершающейся неделе стало известно, что Facebook запрещает рекламу криптовалют. Причем это коснется как Facebook, так и сервиса Instagram, и рекламной платформы Audience Network. Аналогичные меры может принять и Google. Это оказало внушительное давление. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 11:23

Валютный рынок. Рубль готов терпеть
USD/RUB теперь собирает камни: сила доллара и слабость цен на нефть на фоне обвала фондового рынка и бегства из рискованных активов привели ее в район 56,80 на закрытии в понедельник. Тем временем, Brent вновь вернулась в район 67,00 долл./барр. и делает попытки пробиться ниже. Причем конечно на цены давят растущие объемы добычи в США, но основные факторы давления – это резкий рост доллара и обвал фондовых индексов.
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И пока доллар намерен укреплять свои позиции, поддерживаемый агрессивными комментариями Джанет Йеллен и позитивными отчетами по рынку труда США. И это будет одновременно давить и рубль, и на нефть.
Не исключено, что и публикуемые во вторник данные от Американского института нефти покажут прирост запасов и увеличение объемов добычи за прошедшую неделю. Если так, то Brent может пробить 67,00 долл./барр. и на время коснуться отметки 65,00. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 09:05

Рубль еще вернется

USD/RUB во вторник действовала в два этапа, как мы и прогнозировали. Бурный рост на силе доллара и слабости нефти сменился фиксацией прибыли и закрытием вблизи отметки 57,00.
Растущий доллар, падающий фондовый рынок и преддверие отчетов по коммерческим запасам нефти давили на рубль в течение первой половины дня, однако, как только рынок развернуло, USD/RUB попыталась закрепиться ниже 57,00.
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Рынок переживает панику, а в момент паники и переоценки перспектив роста ставки по федеральным фондам от ФРС начинаются внушительные распродажи фондовых активов, которые ведут и к масштабному бегству из рисков. В такие моменты рубль и попадает под удар. Однако уже во второй половине дня вторника началась коррекция, которая может спокойно вернуть Brent в район недавних максимумов. Ближайшей точкой на пути вверх будет район 68,00. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 07:46

Валютный рынок. Рубль будет двигаться поэтапно

USD/RUB среду провел в больших волнениях, в момент коснувшись минимума 56,71, но закрыв торги в районе 57,20.
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Данные по коммерческим запасам нефти от Минэнерго США подтвердили менее значительный прирост, чем предполагалось: 1,9 млн против ожидаемых 3,1 млн барр. Это отчасти поддержало Brent – та добралась до дневного максимума 67,69, однако быстро растеряла запал и закрыла торги в районе 65,20 долл./барр. под влиянием сильного доллара.
Резкий спрос на доллар был отмечен в ответ на комментарии представители ЕЦБ Новотны, который заявил, что Трамп умышленно манипулирует национальной валютой, пытаясь ее занизить. В этот момент доллар рванул вверх, нанеся удар и рублю, и нефти. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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