В поддержку криптовалюты выступают сообщения о том, что компания Microsoft рассматривает возможность создания децентрализованных идентификаторов на блокчейн. Причем в качестве платформы одним из претендентов выступает блокчейн Litecoin.
Но это еще не все. 19 февраля ожидается хардфорк Litecoin с выделением новой криптовалюты Litecoin Cash. Правда, пока не совсем понятно, зачем это делается. Ведь никаких проблем, похожих на те, которые были при выделении форка биткоина нет. Комиссии за транзакции низкие. Высокая скорость транзакций. Да и Litecoin приобретает все большую популярность и готовится к тому, чтобы стать одной из основных валют для совершения платежей за товары и услуги. Продолжение читайте на сайте