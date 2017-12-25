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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:07

Рынок криптовалют. Litecoin получил шанс на рывок

В поддержку криптовалюты выступают сообщения о том, что компания Microsoft рассматривает возможность создания децентрализованных идентификаторов на блокчейн. Причем в качестве платформы одним из претендентов выступает блокчейн Litecoin.
Зображення
Но это еще не все. 19 февраля ожидается хардфорк Litecoin с выделением новой криптовалюты Litecoin Cash. Правда, пока не совсем понятно, зачем это делается. Ведь никаких проблем, похожих на те, которые были при выделении форка биткоина нет. Комиссии за транзакции низкие. Высокая скорость транзакций. Да и Litecoin приобретает все большую популярность и готовится к тому, чтобы стать одной из основных валют для совершения платежей за товары и услуги. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:44

Валютный рынок. Фунт готов идти дальше

GBP/USD растет уже 4 дня, но скорее на слабости доллара, чем на собственной силе. Восстанавливающийся спрос на более рискованные активы, а также коррекция индексов заставило рынки выйти из долларового «убежища».
Зображення
Однако стоит отметить, что у фунта стерлингов есть и собственные причины для роста. Именно поэтому он укрепился против доллара больше остальных коллег. Начнем с того, что Банк Англии на прошлой неделе был агрессивен. И намекал на скорое повышение ставок – а это всегда хорошо для других валют. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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  #<1 ... 134135136137
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