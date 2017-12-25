В поддержку криптовалюты выступают сообщения о том, что компания Microsoft рассматривает возможность создания децентрализованных идентификаторов на блокчейн. Причем в качестве платформы одним из претендентов выступает блокчейн Litecoin. Но это еще не все. 19 февраля ожидается хардфорк Litecoin с выделением новой криптовалюты Litecoin Cash. Правда, пока не совсем понятно, зачем это делается. Ведь никаких проблем, похожих на те, которые были при выделении форка биткоина нет. Комиссии за транзакции низкие. Высокая скорость транзакций. Да и Litecoin приобретает все большую популярность и готовится к тому, чтобы стать одной из основных валют для совершения платежей за товары и услуги. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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GBP/USD растет уже 4 дня, но скорее на слабости доллара, чем на собственной силе. Восстанавливающийся спрос на более рискованные активы, а также коррекция индексов заставило рынки выйти из долларового «убежища». Однако стоит отметить, что у фунта стерлингов есть и собственные причины для роста. Именно поэтому он укрепился против доллара больше остальных коллег. Начнем с того, что Банк Англии на прошлой неделе был агрессивен. И намекал на скорое повышение ставок – а это всегда хорошо для других валют. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Ripple снова делает заявку на свои лидирующие позиции в рамках проникновения в платежные системы. Интерес к этой платформе объясняется высокой скоростью международных транзакций и их крайне низкой стоимостью. Только за последние несколько недель появилась информация о том, что несколько компаний готовы заключить или уже заключили партнерство с Ripple. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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EUR/USD готовит что-то интересное. Пара натолкнулась на сильное сопротивление в районе 1,2550 и в очередной раз не смогла его пробить. Доллар настроен на восстановление после столь продолжительных распродаж, однако спрос на американскую валюту последнее время нестабилен. Экономические данные из США рисуют не такую уж радужную картину. А тем временем, еврозоне есть чем похвастать. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Рынок криптовалют. Настрой рынка и хардфорк поддержат Monero
В поддержку криптовалют выступает информация о том, что платформа Coinbase запустила новый сервис под названием Coinbase Commerce. В рамках данного сервиса будет осуществляться помощь интернет-магазинам принимать оплату в основных криптовалютах. Пока речь идет о следующей четверке: биткоин, лайткоин, эфир и bitcoin cash. Указанные инструменты имеют шансы на рост. Но не только они. На днях стало известно о том, что в сети Monero в середине марта (ориентировочно 14 числа) состоится хардфорк. В результате данного события появится новая цифровая валюта MoneroV с тикером XMV. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Криптообзор: биткоин приостановился на пути к $12 тыс
Курс биткоина 21 февраля к 18:00 мск, по данным Libertex, снижался на 7,3% до 10,645 тысячи долларов против 11,480 тысячи на 18:00 мск 20 февраля. Таким образом, наиболее известная криптовалюта скорректировалась вниз после предыдущего роста на протяжение двух недель, в целом, примерно в два раза. В течение сегодняшних торгов она колебалась ниже уровня сопротивления 11,3 тысячи долларов. Рыночная капитализация биткоина к 18:00 мск составляла около 182,9 миллиарда долларов против 196,7 миллиарда на 18.00 мск 20 февраля. Западноевропейские фондовые рынки к вечеру мало менялись на фоне снижения деловой активности в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны в феврале. Индекс Мосбиржи к 18:30 мск прибавлял с начала торгов 1,7% до 2310 пунктов, ожидаем, что завтра индикатор будет колебаться в диапазоне 2250-2360 пунктов. Индекс РТС к этому часу рос на 1,6% до 1285 пунктов и завтра, скорее всего, торги пройдут в коридоре 1250-1320 пунктов. Курс доллара к 18:35 мск прибавлял 0,1% к рублю до 56,61 рубля, евро при этом почти не менялся около 69,81 рубля. Завтра валюта США будет колебаться в диапазоне 56,14-57,07 рубля, евро – в коридоре 69,21-70,40 рубля. Что касается биткоина, то он, видимо, пока сделал передышку в своем движении наверх – в район 12 тысяч долларов. Между тем, крупные ICO, сообщения о которых проступают в последнее время, поддерживает интерес к криптовалюте. Так, по итогам первого дня реализации венесуэльской крипты "петро", объем предварительных продаж уже достиг 735 миллионов долларов. Двумя дня ранее основатель Telegram Павел Дуров предоставил комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) отчет о привлечении 850 миллионов долларов от 81 инвестора в рамках ICO. Впрочем, эти два примерно равные по объему ICO в корне отличаются по другим параметрам. За Дуровым – виртуальный актив - модный месенджер Telegram. За венесуэльским "петро" – нефть страны, которую посулил президент страны Николас Мадуро. В качестве обеспечения ценности криптовалюты он предоставил нефтяное месторождение № 1 Аякучо, которое располагает запасами в размере пяти миллиардов баррелей.
Курс биткоина 22 февраля к 18:00 мск, по данным Libertex, снижался на 6,1% до 9,993 тысячи долларов против 10,645 тысячи на 18:00 мск 21 февраля. Таким образом, наиболее известная криптовалюта продолжила корректироваться вниз. В течение первой половины сегодняшних торгов она попыталась было подрасти, однако осталась ниже уровня 11 тысяч долларов. Во второй половине курс ушел даже ниже психологически значимого уровня 10 тысяч долларов. Рыночная капитализация биткоина к 18:00 мск составляла около 169,7 миллиарда долларов против 182,9 миллиарда на 18.00 мск 21 февраля.
Западноевропейские фондовые рынки к вечеру снижались в пределах 1%. Данные исследовательского института IFO зафиксировали снижение индекса делового климата в Германии в феврале до 115,4 пункта с первоначального показателя января в 117,6 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится лишь до 117,1 пункта.
Индекс Мосбиржи к закрытию прибавил с начала торгов 0,7% до 2337 пунктов, ожидаем, что на следующих торгах индикатор будет колебаться в диапазоне 2280-2394 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,8% до 1301 пункта и на следующих торгах, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1285-1320 пунктов.
Курс доллара к 18.55 мск терял 0,2% к рублю до 56,62 рубля, евро при этом прибавлял 0,1% до 69,81 рубля. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,15-57,08 рубля, евро – в коридоре 69,21-70,40 рубля. Что касается биткоина, то он может попробовать остаться в зоне притяжения ключевой отметки 10 тысяч долларов.
Поддержка приходит от новостей о том, что мессенджер Telegram планирует проведение второго раунда закрытых предварительных продаж в рамках будущего публичного размещения токенов ICO на своей блокчейн-платформе Telegram Open Network. Общая сумма собранных средств может превысить 1,6 миллиарда долларов еще до того, как будет осуществлено публичное размещение токенов.