Додано: Чет 22 лют, 2018 07:49

Курс биткоина 21 февраля к 18:00 мск, по данным Libertex, снижался на 7,3% до 10,645 тысячи долларов против 11,480 тысячи на 18:00 мск 20 февраля. Таким образом, наиболее известная криптовалюта скорректировалась вниз после предыдущего роста на протяжение двух недель, в целом, примерно в два раза. В течение сегодняшних торгов она колебалась ниже уровня сопротивления 11,3 тысячи долларов.Рыночная капитализация биткоина к 18:00 мск составляла около 182,9 миллиарда долларов против 196,7 миллиарда на 18.00 мск 20 февраля.Западноевропейские фондовые рынки к вечеру мало менялись на фоне снижения деловой активности в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны в феврале.Индекс Мосбиржи к 18:30 мск прибавлял с начала торгов 1,7% до 2310 пунктов, ожидаем, что завтра индикатор будет колебаться в диапазоне 2250-2360 пунктов. Индекс РТС к этому часу рос на 1,6% до 1285 пунктов и завтра, скорее всего, торги пройдут в коридоре 1250-1320 пунктов.Курс доллара к 18:35 мск прибавлял 0,1% к рублю до 56,61 рубля, евро при этом почти не менялся около 69,81 рубля. Завтра валюта США будет колебаться в диапазоне 56,14-57,07 рубля, евро – в коридоре 69,21-70,40 рубля.Что касается биткоина, то он, видимо, пока сделал передышку в своем движении наверх – в район 12 тысяч долларов. Между тем, крупные ICO, сообщения о которых проступают в последнее время, поддерживает интерес к криптовалюте. Так, по итогам первого дня реализации венесуэльской крипты "петро", объем предварительных продаж уже достиг 735 миллионов долларов. Двумя дня ранее основатель Telegram Павел Дуров предоставил комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) отчет о привлечении 850 миллионов долларов от 81 инвестора в рамках ICO.Впрочем, эти два примерно равные по объему ICO в корне отличаются по другим параметрам. За Дуровым – виртуальный актив - модный месенджер Telegram. За венесуэльским "петро" – нефть страны, которую посулил президент страны Николас Мадуро. В качестве обеспечения ценности криптовалюты он предоставил нефтяное месторождение № 1 Аякучо, которое располагает запасами в размере пяти миллиардов баррелей.Иван Марчена, аналитик