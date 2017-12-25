Додано: Чет 01 бер, 2018 09:08

Курс биткоина 28 февраля к 16:10 мск, по данным Libertex, снижался на 1,3% до 10,450 тысячи долларов против 10,591 тысячи на 18:00 мск 27 февраля. Наиболее известная криптовалюта в течение сегодняшних торгов сползала вниз после пока неудавшихся утренних попыток зацепиться за уровень 11 тысяч долларов.Рыночная капитализация биткоина к 16:15 мск составляла около 177,4 миллиарда долларов против 181,2 миллиарда на 18:00 мск 27 февраля.Западноевропейские фондовые рынки во второй половине дня снижаются в пределах 0,5%. Трейдеры опасаются, что более "ястребиные" комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла сигнализируют об ужесточении денежно-кредитной политики регулятора. Это может привести к значительному увеличению компаниями своих расходов из-за повышенного кредитного процента.Индекс Мосбиржи к 16:05 снижался в рамках коррекции с начала торгов на 1,5% до 2307 пунктов, ожидаем, что на следующих торгах индикатор будет колебаться в диапазоне 2250-2363 пункта. Индекс РТС при этом уменьшался на 1,5% до 1291 пунктов и на следующих торгах, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1255-1325 пунктов.Курс доллара к 16:02 мск прибавлял 0,03% к рублю до 56,29 рубля, евро при этом снижался на 0,1% до 68,8 рубля. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 55,8-56,8 рубля, евро – останется в коридоре 68,2-69,4 рубля.Что касается биткоина, то он сохраняется возле ключевого уровня 10 тысяч долларов и пока не готов уходить от него в какую-либо сторону.Из новостей интересно отметить оперативность российских госорганов. Законопроект о цифровых активах планируется внести в Госдуму в течение нескольких дней, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Законопроект определяет криптовалюты как имущество в электронной форме и устанавливает особый порядок совершения на территории РФ сделок с криптовалютой. Впрочем, использование криптовалют в России в качестве средства платежа документом не предполагается.Иван Марчена, аналитик