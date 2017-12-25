Додано: Чет 15 бер, 2018 08:09

Курс биткоина 14 марта к 18:00 мск, по данным Libertex, снижался на 4% до 8,718 тысячи долларов против 9,085 тысячи на 18:00 мск 13 марта. Наиболее известная криптовалюта в течение большей части предыдущих суток пыталась удержаться выше 9 тысяч долларов, однако после 12 мск сползла ниже этого уровня на негативном новостной фоне.Рыночная капитализация биткоина к 18:00 мск составляла около 148,9 миллиарда долларов против 154,8 миллиарда сутками ранее.Западноевропейские фондовые рынки вечером в среду повышались в пределах 0,6%. Быки отыгрывают заявления главы ЕЦБ Марио Драги о том, что регулятор не будет торопиться с полным сворачиванием программы количественного смягчения, несмотря на улучшение перспектив экономики еврозоны.Сдерживающим фактором стала статистика по промпроизводству в еврозоне за январь, которая оказалась хуже прогнозов. Объем промышленного производства в еврозоне в январе снизился на 1% в месячном выражении и вырос на 2,7% в годовом. Аналитики ожидали снижения на 0,4% к декабрю и рост на 4,7% в годовом исчислении.Индекс Мосбиржи к 18:12 мск с начала торгов снижался на 1,7% до 2281 пункта ожидаем, что на следующих торгах индикатор будет колебаться в диапазоне 2230-2330 пункта. Индекс РТС при этом снижался на 2,3% до 1257 пунктов и на следующих торгах, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1222-1290 пунктов.Курс доллара к 18:17 мск повышался с начала сессии на 0,3% к рублю до 57,2 рубля, евро при этом почти не менялся около уровня предыдущего закрытия 70,7 рубля. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,7-57,7 рубля, евро – в коридоре 70,1-71,3 рубля.Что касается биткоина, то он, сполз ниже уровня поддержки 9 тысяч долларов и может еще потерять в весе. Впрочем, он остается в середине диапазона последних нескольких недель, что дает надежду на поиск поддержки этой криптовалютой.Пока же негативный фон преобладает. Так, глава МВФ Кристин Лагард призвала к регулированию рынка криптовалют на глобальном уровне, в противном случае, этот рынок будет сильно криминализирован, предупредила она.Иван Марчена, аналитик