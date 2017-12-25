Курс биткоина 28 февраля к 16:10 мск, по данным Libertex, снижался на 1,3% до 10,450 тысячи долларов против 10,591 тысячи на 18:00 мск 27 февраля. Наиболее известная криптовалюта в течение сегодняшних торгов сползала вниз после пока неудавшихся утренних попыток зацепиться за уровень 11 тысяч долларов. Рыночная капитализация биткоина к 16:15 мск составляла около 177,4 миллиарда долларов против 181,2 миллиарда на 18:00 мск 27 февраля. Западноевропейские фондовые рынки во второй половине дня снижаются в пределах 0,5%. Трейдеры опасаются, что более "ястребиные" комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла сигнализируют об ужесточении денежно-кредитной политики регулятора. Это может привести к значительному увеличению компаниями своих расходов из-за повышенного кредитного процента. Индекс Мосбиржи к 16:05 снижался в рамках коррекции с начала торгов на 1,5% до 2307 пунктов, ожидаем, что на следующих торгах индикатор будет колебаться в диапазоне 2250-2363 пункта. Индекс РТС при этом уменьшался на 1,5% до 1291 пунктов и на следующих торгах, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1255-1325 пунктов. Курс доллара к 16:02 мск прибавлял 0,03% к рублю до 56,29 рубля, евро при этом снижался на 0,1% до 68,8 рубля. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 55,8-56,8 рубля, евро – останется в коридоре 68,2-69,4 рубля. Что касается биткоина, то он сохраняется возле ключевого уровня 10 тысяч долларов и пока не готов уходить от него в какую-либо сторону. Из новостей интересно отметить оперативность российских госорганов. Законопроект о цифровых активах планируется внести в Госдуму в течение нескольких дней, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Законопроект определяет криптовалюты как имущество в электронной форме и устанавливает особый порядок совершения на территории РФ сделок с криптовалютой. Впрочем, использование криптовалют в России в качестве средства платежа документом не предполагается. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Курс биткоина 1 марта к 18:20 мск, по данным Libertex, повышался на 2,1% до 10,674 тысячи долларов против 10,450 тысячи на 16:10 мск 28 февраля. Наиболее известная криптовалюта в течение сегодняшних торгов пыталась расти, удерживаясь выше ключевого уровня 10 тысяч долларов.
Рыночная капитализация биткоина к 18.20 мск составляла около 181,5 миллиарда долларов против 177,4 миллиарда на 16:15 мск 28 февраля.
Западноевропейские фондовые рынки во второй половине дня снижаются в пределах 1,5%. Давление оказывает негативная конъюнктура рынка акций США и слабые макроэкономические данные региона. Индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в феврале снизился до 58,6 пункта с 59,6 пункта в январе.
Индекс Мосбиржи к закрытию повысился с начала торгов на 0,1% до 2298 пунктов, ожидаем, что на следующих торгах индикатор будет колебаться в диапазоне 2245-2360 пункта. Индекс РТС при этом уменьшился на 0,9% до 1274 пунктов и на следующих торгах, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1255-1295 пунктов.
Курс доллара к 18.46 мск прибавлял с начала сессии 0,8% к рублю до 56,8 рубля, евро при этом снижался на 0,7% до 69,2 рубля. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,3-57,3 рубля, евро – останется в коридоре 68,6-69,8 рубля.
Что касается биткоина, то он продолжает проторговывать значимый уровень 10 тысяч долларов, удерживаясь от сильных движений в каком-либо направлении.
Из новостей интересно отметить позитив из России. Минфин России готов обсудить вопрос разрешения приобретать неквалифицированным инвесторам в рамках одного выпуска ICO (процедура первичного размещения токенов) токены на сумму более 50 тысяч рублей, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Кроме того, чиновник добавил, что законопроект о денежных суррогатах не будет включать в себя уголовной ответственности за повседневные расчеты в криптовалютах – только административную.
Рубль отправится в боковик на смешанном внешнем фоне
Пара USD/RUB смогла отыграть дневные потери и закрыться недалеко от предыдущего уровня – 56,82 рубля, на фоне нефти, поднявшейся на 1,13% - до 64,55 доллара за баррель по марке Brent, как свидетельствуют данные Libertex. Нефть все-таки отросла после снижения ранее на этой неделе на фоне статистики из США, и проигнорировала данные по буровым. В то же время рубль к закрытию торгов просел против евро, потеряв 40 копеек, на фоне роста европейской валюты к доллару на международном финансовом рынке forex.
Американские индексы завершили торги пятницы разнонаправленно. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,29% - до 24538 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,08%, до 7257,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,51%, до 2591,25 пункта, по данным Libertex. При этом европейские индексы упали на 1,35-2,27% на фоне введения США заградительных пошлин на сталь и алюминий.
В понедельник сформировался смешанный внешний фон: азиатские площадки снижаются, фьючерсы на основные американские индексы также торгуются в минусе, при этом цены на нефть продолжают восстановление, закрепляясь в районе 64,6 доллара за баррель, На этом фоне пара USD/RUB сможет проторговаться в районе 56,6-57,3 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, проторгуется в широко диапазоне 69,5-70,7 рубля.
USD/JPY за последние 4 дня потеряла около 200 пунктов, но может пойти и на больше при определенном стечении обстоятельств. Доллар попал под распродажи в пятницу из-за Трампа и его решения ввести тарифы на импорта стали и алюминия. ЕС и Китай уже заявили, что пойдут на встречные протекционистские меры, если gkys США будут реализованы. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Криптообзор: биткоин скорректировался в пику фондовым активам
Курс биткоина 6 марта к 17:12 мск, по данным Libertex, снижался на 5,2% до 10,875 тысячи долларов против 11,470 тысячи на 18:00 мск 5 марта. Наиболее известная криптовалюта в течение сегодняшних торгов корректировалась вниз, задержавшись на некоторое время на уровне поддержки в 11,3 тысячи долларов, а потом упав ниже 11 тысяч. Рыночная капитализация биткоина к 17:18 мск составляла около 184,8 миллиарда долларов против 194,2 миллиарда на 18:00 мск 5 марта. Западноевропейские фондовые рынки во второй половине повышались в пределах 1%. Коррекция проходит на фоне снижения рисков торговых войн, связанных с возможным вводом импортных пошлин в США на сталь и алюминий. Индекс Мосбиржи к 17:22 мск на этом же повышался с начала торгов на 0,1% до 2312 пунктов, ожидаем, что на следующих торгах индикатор будет колебаться в диапазоне 2255-2370 пункта. Индекс РТС при этом увеличивался на 0,8% до 1289 пунктов и на следующих торгах, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1270-1305 пунктов. Курс доллара к 17:25 мск прибавлял с начала сессии 0,2% к рублю до 56,5 рубля, евро при этом дорожал на 0,6% до 70 рублей. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56-57 рубля, евро – в коридоре 69,4-70,6 рубля. Что касается биткоина, то уровнем поддержки в текущей коррекции должна выступить ключевая отметка 10 тысяч долларов. Из новостей интересно отметить, что мировые компании в ходе ICO за месяц (с 18 января по 18 февраля) привлекли около 1,193 миллиарда долларов. При этом портал TokenData подсчитал, суммарный объем ICO остается более 1 миллиарда долларов третий месяц подряд.
Рынок криптовалют. Регуляторы США и Китая давят на рынок
Большинство основных криптовалют снижается в цене уже 4-ый день подряд. Лидерами падения за сегодня являются Ethereum Classic (ETCUSD), Monero (MNRUSD), IOTA (IOTUSD) и Bitcoin Gold (BTGUSD).
Bitcoin (BTCUSD) сегодня в моменте снижался до 8 213,5 долларов на фоне порции негативных новостей на рынке криптовалют.
Во-первых, американская Комиссия по Ценным Бумагам и биржам на днях заявила, что криптовалютные биржи в США, торгующие токенами-акциями, должны пройти процедуру регистрации, как обычные биржи. Во-вторых, появилась новость о попытке взлома криптобиржи Binance – одна из крупнейших мировых цифровых площадок. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Рубль в понедельник проторгуется в боковике на внешнем позитиве
Пара USD/RUB выросла на 13 копеек – 56,66 рубля, пара EUR/RUB - на 75 копеек, до 69,75 рубля на фоне роста цены нефти по марке Brent на данных по снижению количества нефтяных буровых установок в США от Baker Hughes, а также на статистике по числу занятых на рынке труда в США, как свидетельствуют данные Libertex. Так, по данным Baker Hughes , по итогам рабочей недели, завершившейся 2 марта, общее число буровых установок в США увеличилось на три штуки, при этом число нефтяных установок снизилось на четыре штуки.
Американские индексы завершили торги пятницы ростом на фоне статданных по рынку труда. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,77% - до 25335,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,79%, до 7560,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 1,74%, до 1786,57 пункта, по данным Libertex.
В понедельник сформировался позитивный внешний фон: азиатские площадки растут в пределах 0,58-1,5%, фьючерсы на основные американские индексы также показывают позитивную динамику, цены на нефть торгуются у уровня 65,5 долларов за баррель. На этом фоне пара USD/RUB сможет проторговаться в районе 56,18-57,14 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, проторгуется в диапазоне 68,54-70,96 рубля.
Основные криптовалюты во вторник продолжают умеренно снижаться в цене после ряда негативных новостей о закрытии криптобирж в Японии из-за их небезопасности. По данным Libertex, курс Ripple с 12:00 мск 12 марта опустился на 1,06% и к 12:00 мск 13 марта составил 0,78 доллара. Курс Litecoin за этот промежуток времени снизился на 1,07%, до 176,82 долларов. Ethereum за сутки ослабил свои позиции на 1,05% и стоит на 12:00 мск 698,1 доллара. Участники рынка негативно отреагировали на новости о взломе биржи Binance. Кроме того, финансовый регулятор Японии сообщил о закрытии двух бирж по причине того, что они оказались недостаточно безопасны и не сумели предотвратить отмывание денег. В течение дня можно прогнозировать дальнейшее умеренное ослабление курсов криптовалют: курс Ripple будет стремиться к отметке 0,75 доллара, а Litecoin может пойдет вниз к уровню 175 долларов. Ethereum будет находиться у отметки 695 долларов. Российский фондовый рынок во вторник не демонстрирует яркой динамики в связи с нейтральных ходом торгов на мировых фондовых площадках. Индекс РТС снизился на 12:00 мск на 0,45% - до 1277,40 пункта, индекс Мосбиржи потерял к этому времени на 0,44% и опустился до 2307,75 пункта. В течение дня можно прогнозировать, что индекс Мосбиржи будет двигаться у отметки 2300 пунктов. Рубль в среду также торгуется достаточно нейтрально при стабильном ходе торгов нефтью. Курс доллара на 12:00 мск подрос к рублю на 3,75 копейки - до 56,93 рубля, курс евро к этому времени укрепился на 5,75 копейки, составив 70,19 рубля. Ожидаемый дневной диапазон торгов для котировок доллара во вторник составляет 56,5-57 рублей, для европейской валюты — 70-70,8 рубля.
Уважаемые трейдеры, Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.
Инструменты: EURUSD, USDJPY, ES (S&P 500), YM (Dow Jones), NQ (NASDAQ).
Событие: Розничные продажи без учета продаж автомобилей (м/м) (февраль), США. Предыдущее значение 0%. Прогноз +0,4%.
Дата и время: 14 марта 2018 в 15:30 МСК.
Почему это важно? Изменение объема продаж в сфере розничной торговли - основной индикатор потребительских расходов. Отчет является опережающим, и в дальнейшем данные могут быть сильно пересмотрены. Высокий результат укрепляет доллар США, низкий - ослабляет. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Криптообзор: биткоин продолжает сползать и уже ниже $9 тыс
Курс биткоина 14 марта к 18:00 мск, по данным Libertex, снижался на 4% до 8,718 тысячи долларов против 9,085 тысячи на 18:00 мск 13 марта. Наиболее известная криптовалюта в течение большей части предыдущих суток пыталась удержаться выше 9 тысяч долларов, однако после 12 мск сползла ниже этого уровня на негативном новостной фоне. Рыночная капитализация биткоина к 18:00 мск составляла около 148,9 миллиарда долларов против 154,8 миллиарда сутками ранее. Западноевропейские фондовые рынки вечером в среду повышались в пределах 0,6%. Быки отыгрывают заявления главы ЕЦБ Марио Драги о том, что регулятор не будет торопиться с полным сворачиванием программы количественного смягчения, несмотря на улучшение перспектив экономики еврозоны. Сдерживающим фактором стала статистика по промпроизводству в еврозоне за январь, которая оказалась хуже прогнозов. Объем промышленного производства в еврозоне в январе снизился на 1% в месячном выражении и вырос на 2,7% в годовом. Аналитики ожидали снижения на 0,4% к декабрю и рост на 4,7% в годовом исчислении. Индекс Мосбиржи к 18:12 мск с начала торгов снижался на 1,7% до 2281 пункта ожидаем, что на следующих торгах индикатор будет колебаться в диапазоне 2230-2330 пункта. Индекс РТС при этом снижался на 2,3% до 1257 пунктов и на следующих торгах, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1222-1290 пунктов. Курс доллара к 18:17 мск повышался с начала сессии на 0,3% к рублю до 57,2 рубля, евро при этом почти не менялся около уровня предыдущего закрытия 70,7 рубля. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,7-57,7 рубля, евро – в коридоре 70,1-71,3 рубля. Что касается биткоина, то он, сполз ниже уровня поддержки 9 тысяч долларов и может еще потерять в весе. Впрочем, он остается в середине диапазона последних нескольких недель, что дает надежду на поиск поддержки этой криптовалютой. Пока же негативный фон преобладает. Так, глава МВФ Кристин Лагард призвала к регулированию рынка криптовалют на глобальном уровне, в противном случае, этот рынок будет сильно криминализирован, предупредила она.