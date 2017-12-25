Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:09

Курс биткоина 15 марта к 18:20 мск, по данным Libertex, снижался на 7,6% до 8,055 тысячи долларов против 8,718 тысячи на 18:00 мск 14 марта. Наиболее известная криптовалюта в течение предыдущих суток преимущественно снижалась и даже начала впервые с 11 февраля тестировать круглый уровень поддержки в 8 тысяч долларов на негативном новостной фоне после решения компании Google запретить рекламу криптовалют и ICO. Рыночная капитализация биткоина к 18:20 мск составляла около 136,9 миллиарда долларов против 148,9 миллиарда сутками ранее. Западноевропейские фондовые рынки вечером в четверг повышались в пределах 1%. Инвесторы реагируют на позитивную финансовую отчетность по компаниям европейского региона. Так, один из крупнейших мировых авиаперевозчиков, немецкая Lufthansa сообщила о росте чистой прибыли в 2017 году на 33% до 2,364 миллиарда евро. Авиакомпания достигла лучших за историю финансовых результатов. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск с начала торгов снизился на 0,08% до 2273,46 пункта ожидаем, что на следующих торгах индикатор будет колебаться в диапазоне 2230-2330 пункта. Индекс РТС при этом снизился на 0,18% до 1248,77 пункта и на следующих торгах, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1230-1265 пунктов. Курс доллара к 18:46 мск повышался с начала сессии на 0,5% к рублю до 57,4 рубля, евро при этом рос на на 0,1% до 70,8 рубля. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,9-57,9 рубля, евро – в коридоре 70,2-71,4 рубля. Что касается биткоина, то он остается в понижательном тренде и уже ищет поддержку в районе 8 тысяч долларов. Из российских новостей по крипте интересно отметить, что Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказал прокуратуре в блокировке сайта с информацией об уральской криптовалюте Tagilcoin. Суд указал на то, что в настоящее время в Российской Федерации предпринимаются меры к законодательному регулированию и введению в правовое поле деятельности по обороту криптовалюты. При этом блокировка сайта Tagilcoin.org будет противоречить разрабатываемой в настоящее время госполитике в отношении криптовалют, говорится в решении суда.Иван Марчена, аналитик