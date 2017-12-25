Криптообзор: биткоин идет вниз $1 тыс шагами, где остановится?
Курс биткоина 15 марта к 18:20 мск, по данным Libertex, снижался на 7,6% до 8,055 тысячи долларов против 8,718 тысячи на 18:00 мск 14 марта. Наиболее известная криптовалюта в течение предыдущих суток преимущественно снижалась и даже начала впервые с 11 февраля тестировать круглый уровень поддержки в 8 тысяч долларов на негативном новостной фоне после решения компании Google запретить рекламу криптовалют и ICO. Рыночная капитализация биткоина к 18:20 мск составляла около 136,9 миллиарда долларов против 148,9 миллиарда сутками ранее. Западноевропейские фондовые рынки вечером в четверг повышались в пределах 1%. Инвесторы реагируют на позитивную финансовую отчетность по компаниям европейского региона. Так, один из крупнейших мировых авиаперевозчиков, немецкая Lufthansa сообщила о росте чистой прибыли в 2017 году на 33% до 2,364 миллиарда евро. Авиакомпания достигла лучших за историю финансовых результатов. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск с начала торгов снизился на 0,08% до 2273,46 пункта ожидаем, что на следующих торгах индикатор будет колебаться в диапазоне 2230-2330 пункта. Индекс РТС при этом снизился на 0,18% до 1248,77 пункта и на следующих торгах, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1230-1265 пунктов. Курс доллара к 18:46 мск повышался с начала сессии на 0,5% к рублю до 57,4 рубля, евро при этом рос на на 0,1% до 70,8 рубля. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,9-57,9 рубля, евро – в коридоре 70,2-71,4 рубля. Что касается биткоина, то он остается в понижательном тренде и уже ищет поддержку в районе 8 тысяч долларов. Из российских новостей по крипте интересно отметить, что Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказал прокуратуре в блокировке сайта с информацией об уральской криптовалюте Tagilcoin. Суд указал на то, что в настоящее время в Российской Федерации предпринимаются меры к законодательному регулированию и введению в правовое поле деятельности по обороту криптовалюты. При этом блокировка сайта Tagilcoin.org будет противоречить разрабатываемой в настоящее время госполитике в отношении криптовалют, говорится в решении суда. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Основные криптовалюты в понедельник дорожают после падения, вызванного разговорами о том, что Twitter может ввести запрет на рекламу криптовалют вслед за Google и Facebook. По данным Libertex, курс Ripple с 12.00 мск 18 марта вырос на 1,2% и к 12.00 мск 19 марта составил 0,66 доллара. Курс Litecoin за этот промежуток времени увеличился на 1,3%, до 157,96 доллара. Ethereum за сутки укрепил свои позиции на 0,9% и стоит на 12.00 мск 548,76 долларов. Ранее решения о запрете рекламы криптовалют уже приняли Google и социальная сеть Facebook. В течение дня можно ожидать дальнейшего умеренного укрепления криптовалют: курс Ripple может подняться к отметке 0,7 доллара, а Litecoin будет стремиться к уровню 160 долларов. Ethereum, вероятно, предпримет попытку дорасти до 550 долларов. Российский фондовый рынок в понедельник умеренно снижается на фоне ожидаемых результатов выбора президента России. Индекс РТС опустился на 12.00 мск на 0,25% - до 1251,05 пункта, индекс Мосбиржи сократился к этому времени на 0,28% и составил 2288,16 пункта. Индекс Мосбиржи в течение дня, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2280-2320 пунктов. Рубль в понедельник также падает в цене, несмотря на продажи валютной выручки экспортерами. Курс доллара на 12.00 мск подорожал к рублю на 15 копеек - до 57,64 рубля, курс евро к этому времени вырос на 7,75 копейки, составив 70,73 рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара на понедельник составляет 57,6-58,1 рубля, для европейской валюты — 70,7-71,4 рубля.
Основные криптовалюты во вторник несильно дорожают на фоне позитивной реакции инвесторов на комментарии главы Банка Англии в отношении крипторынка. По данным Libertex, курс Ripple с 12.00 мск 19 марта вырос на 0,13% и к 12.00 мск 19 марта составил 0,67 доллара. Курс Litecoin за этот промежуток времени увеличился на 0,11 %, до 157,4 доллара. Ethereum за сутки укрепил свои позиции на 1,1% и стоит на 12.00 мск 522,8 долларов. В письме к лидерам «Большой двадцатки» глава Банка Англии Марк Карни заявил об отсутствии необходимости создавать дополнительные ограничения для крипторынка. Кроме того, в Китае назначен новый глава Народного банка И Ганг, который ранее неоднократно положительно высказывался о криптовалютах. В течение дня можно ожидать дальнейшего умеренного укрепления основных криптовалют, так как участники рынка будут отыгрывать позитивные зарубежные новости: курс Ripple буде торговаться выше 0,6 долларов, а Litecoin может подняться до долларов. Ethereum имеет шансы дорасти до 540 долларов и пойти к отметке в 550 долларов. Российский фондовый рынок во вторник снижается на фоне преимущественно негативной динамики на мировых фондовых рынках. Индекс РТС опустился на 12.00 мск на 0,77% - до 2264,4 пункта, индекс Мосбиржи сократился к этому времени на 0,51% и составил 1234,93 пункта. Можно ожидать, что в течение дня рынок продолжит снижение, под давлением внешнего негатива и, несмотря на поддержку со стороны растущих цен на нефть. Индекс ММВБ имеет риск опуститься до 2250 пунктов, а индекс РТС – до 1230 пунктов в ожидании решения ФРС США по ставке, которое будет озвучено в среду. Рубль во вторник начал расти после резкого падения в цене накануне на внешнем негативе. Во вторник курсу российской валюты оказывает подъем мировых цен на нефть на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном, а также резкого сокращения добычи в Венесуэле. Курс доллара на 12.00 мск упал к рублю на 9,25 копейки - до 57,75 рубля, курс евро к этому времени снизился на 7,75 копейки, составив 71,25 рубля. В течение дня, при условии сохранения восходящей динамики нефтяных котировок, рубль имеет шансы укрепиться до отметки 57,7 рубля против доллара и до 71,2 рубля против евро.
Криптообзор: биткоин утаптывает $8-тысячный уровень
Курс биткоина 20 марта к 18:40 мск, по данным Libertex, слабо менялся, торгуясь по 8,540 тысячи долларов против 8,570 тысячи на 18:20 мск 19 марта. Наиболее известная криптовалюта в течение последних суток стабилизировалась, пытаясь удержаться около отметки 8,5 тысяч долларов. Рыночная капитализация биткоина к 18:45 мск составляла около 145,5 миллиарда долларов против 145,2 миллиарда сутками ранее. Западноевропейские фондовые рынки вечером во вторник повышались на 0,5-0,6%. Инвесторы продолжают ожидать новостей от ФРС по денежно-кредитной политике позже на текущей неделе. В среду, 21 марта, по итогам двухдневного заседания, Федрезерв объявит свое решение по базовой ставке. 91,6% экспертов считают, что базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых. Индекс Мосбиржи к закрытию с начала торгов вырос на 0,41% до 2291,18 пункта, ожидаем, что на следующих торгах индикатор будет колебаться в диапазоне 2235-2345 пункта. Индекс РТС при этом повысился на 1,19% до 1256 пунктов и на следующих торгах, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1239-1273 пунктов. Курс доллара к 18:55 мск снижался с начала сессии на 0,7% к рублю до 57,45 рубля, евро при этом дешевел на 1,1% до 70,55 рубля. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,9-57,9 рубля, евро – в коридоре 69,95-71,15 рубля. Что касается биткоина, то он пока сохраняет определенную устойчивость немного выше отметки 8 тысяч долларов. Из российских криптоновостей следует отметить, что депутаты Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский, Олег Николаев и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект о цифровых финансовых активах, согласно которому такие активы не признаются законным средством платежа на территории РФ. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Криптообзор: биткоин оттолкнулся вверх и цепляется за $9 тыс
Курс биткоина 21 марта к 18:00 мск, по данным Libertex, подрастал на 6% до 9,05 тысячи долларов против 8,540 тысячи на 18:40 мск 20 марта. Наиболее известная криптовалюта в течение последних суток росла, пытаясь удержаться около отметки 9 тысячи долларов. Рыночная капитализация биткоина к 18:05 мск составляла около 153,7 миллиарда долларов против 145,5 миллиарда сутками ранее. Западноевропейские фондовые рынки вечером в среду снижались в пределах 0,5%. Инвесторы продолжают занимать выжидательные позиции накануне решения ФРС США по базовой ставке. Индекс Мосбиржи к 18:05 мск с начала торгов вырос вслед за нефтью на 0,9% до 2312 пунктов, ожидаем, что на следующих торгах индикатор будет колебаться в диапазоне 2260-2370 пункта. Индекс РТС при этом повысился на 1% до 1269 пунктов и на следующих торгах, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1250-1285 пунктов. Курс доллара к 18:07 мск снижался с начала сессии на 0,2% к рублю до 57,4 рубля, евро при этом дорожал на 0,1% до 70,5 рубля. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,9-57,9 рубля, евро – в коридоре 69,9-71,1 рубля. Что касается биткоина, то он попытается зацепиться за круглую отметку 9 тысяч долларов. Из российских криптоновостей следует отметить поток заявлений из Буэнос-Айреса, где собирались министры финансов и глав центральных банков стран "Большой двадцатки". В частности, первый зампред Банка России Ксения Юдаева считает, что криптоактивы в настоящий момент не представляют рисков для финансовой стабильности российской экономики. В то же время, министры финансов и главы Центробанков G20 определили, что криптоактивы не являются валютами и ненадёжны для сохранения средств. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Криптообзор: биткоин тянется к $9 тыс на фоне рисков торговых войн
Курс биткоина 22 марта к 18:50 мск, по данным Libertex, снижался на 5,1% до 8,588 тысячи долларов против 9,05 тысячи на 18:00 мск 21 марта. Наиболее известная криптовалюта в течение большей части последних суток пыталась удержаться около отметки 9 тысяч долларов, однако после 12:00 мск упала ниже этого ключевого уровня на 0,5 тысячи долларов, после чего пыталась вернуться обратно. Рыночная капитализация биткоина к 19:00 мск составляла около 146,3 миллиарда долларов против 153,7 миллиарда сутками ранее. Западноевропейские фондовые рынки вечером в четверг снижались на 1,7-2,2%. Инвесторы опасаются торговых войн после повышения Америкой ввозных пошлин на сталь и алюминий. Кроме того, назревает торговая война США с Китаем после инициатив Америки повысить пошлины на товары Поднебесной. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов четверга снизился на 1,02% до 2285,76 пунктов, ожидаем, что на следующих торгах индикатор будет колебаться в диапазоне 2230-2340 пункта. Индекс РТС при этом понизился на 0,88% до 1258,89 пунктов и на следующих торгах, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1240-1275 пунктов. Курс доллара к 19:12 мск повышался с начала сессии на 0,6% к рублю до 57,2 рубля, евро при этом дорожал на 0,3% до 70,4 рубля. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,7-57,7 рубля, евро – в коридоре 69,8-71 рубля. Что касается биткоина, то он попытается вернуться к круглой отметке 9 тысяч долларов. Из криптоновостей следует отметить, что в среду стартовало ICO криптовалюты "петро" в Венесуэле. Предполагается прогрессивный механизм продаж. Всего планируется выпустить 100 миллионов "петро", из них 82,4 миллиона были доступны для предпродажи в период с 20 февраля по 20 марта. Как сообщает агентство AVN, за месяц поступили заявки на покупку криптовалюты на 5 миллиардов долларов из 127 стран, в том числе России, США, Испании, Южной Кореи, Кубы, Японии, Франции и Китая. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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