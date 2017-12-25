Криптообзор: биткоин идет вниз $1 тыс шагами, где остановится?
Курс биткоина 15 марта к 18:20 мск, по данным Libertex, снижался на 7,6% до 8,055 тысячи долларов против 8,718 тысячи на 18:00 мск 14 марта. Наиболее известная криптовалюта в течение предыдущих суток преимущественно снижалась и даже начала впервые с 11 февраля тестировать круглый уровень поддержки в 8 тысяч долларов на негативном новостной фоне после решения компании Google запретить рекламу криптовалют и ICO. Рыночная капитализация биткоина к 18:20 мск составляла около 136,9 миллиарда долларов против 148,9 миллиарда сутками ранее. Западноевропейские фондовые рынки вечером в четверг повышались в пределах 1%. Инвесторы реагируют на позитивную финансовую отчетность по компаниям европейского региона. Так, один из крупнейших мировых авиаперевозчиков, немецкая Lufthansa сообщила о росте чистой прибыли в 2017 году на 33% до 2,364 миллиарда евро. Авиакомпания достигла лучших за историю финансовых результатов. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск с начала торгов снизился на 0,08% до 2273,46 пункта ожидаем, что на следующих торгах индикатор будет колебаться в диапазоне 2230-2330 пункта. Индекс РТС при этом снизился на 0,18% до 1248,77 пункта и на следующих торгах, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1230-1265 пунктов. Курс доллара к 18:46 мск повышался с начала сессии на 0,5% к рублю до 57,4 рубля, евро при этом рос на на 0,1% до 70,8 рубля. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,9-57,9 рубля, евро – в коридоре 70,2-71,4 рубля. Что касается биткоина, то он остается в понижательном тренде и уже ищет поддержку в районе 8 тысяч долларов. Из российских новостей по крипте интересно отметить, что Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказал прокуратуре в блокировке сайта с информацией об уральской криптовалюте Tagilcoin. Суд указал на то, что в настоящее время в Российской Федерации предпринимаются меры к законодательному регулированию и введению в правовое поле деятельности по обороту криптовалюты. При этом блокировка сайта Tagilcoin.org будет противоречить разрабатываемой в настоящее время госполитике в отношении криптовалют, говорится в решении суда. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Основные криптовалюты в понедельник дорожают после падения, вызванного разговорами о том, что Twitter может ввести запрет на рекламу криптовалют вслед за Google и Facebook. По данным Libertex, курс Ripple с 12.00 мск 18 марта вырос на 1,2% и к 12.00 мск 19 марта составил 0,66 доллара. Курс Litecoin за этот промежуток времени увеличился на 1,3%, до 157,96 доллара. Ethereum за сутки укрепил свои позиции на 0,9% и стоит на 12.00 мск 548,76 долларов. Ранее решения о запрете рекламы криптовалют уже приняли Google и социальная сеть Facebook. В течение дня можно ожидать дальнейшего умеренного укрепления криптовалют: курс Ripple может подняться к отметке 0,7 доллара, а Litecoin будет стремиться к уровню 160 долларов. Ethereum, вероятно, предпримет попытку дорасти до 550 долларов. Российский фондовый рынок в понедельник умеренно снижается на фоне ожидаемых результатов выбора президента России. Индекс РТС опустился на 12.00 мск на 0,25% - до 1251,05 пункта, индекс Мосбиржи сократился к этому времени на 0,28% и составил 2288,16 пункта. Индекс Мосбиржи в течение дня, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2280-2320 пунктов. Рубль в понедельник также падает в цене, несмотря на продажи валютной выручки экспортерами. Курс доллара на 12.00 мск подорожал к рублю на 15 копеек - до 57,64 рубля, курс евро к этому времени вырос на 7,75 копейки, составив 70,73 рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара на понедельник составляет 57,6-58,1 рубля, для европейской валюты — 70,7-71,4 рубля.
Основные криптовалюты во вторник несильно дорожают на фоне позитивной реакции инвесторов на комментарии главы Банка Англии в отношении крипторынка. По данным Libertex, курс Ripple с 12.00 мск 19 марта вырос на 0,13% и к 12.00 мск 19 марта составил 0,67 доллара. Курс Litecoin за этот промежуток времени увеличился на 0,11 %, до 157,4 доллара. Ethereum за сутки укрепил свои позиции на 1,1% и стоит на 12.00 мск 522,8 долларов. В письме к лидерам «Большой двадцатки» глава Банка Англии Марк Карни заявил об отсутствии необходимости создавать дополнительные ограничения для крипторынка. Кроме того, в Китае назначен новый глава Народного банка И Ганг, который ранее неоднократно положительно высказывался о криптовалютах. В течение дня можно ожидать дальнейшего умеренного укрепления основных криптовалют, так как участники рынка будут отыгрывать позитивные зарубежные новости: курс Ripple буде торговаться выше 0,6 долларов, а Litecoin может подняться до долларов. Ethereum имеет шансы дорасти до 540 долларов и пойти к отметке в 550 долларов. Российский фондовый рынок во вторник снижается на фоне преимущественно негативной динамики на мировых фондовых рынках. Индекс РТС опустился на 12.00 мск на 0,77% - до 2264,4 пункта, индекс Мосбиржи сократился к этому времени на 0,51% и составил 1234,93 пункта. Можно ожидать, что в течение дня рынок продолжит снижение, под давлением внешнего негатива и, несмотря на поддержку со стороны растущих цен на нефть. Индекс ММВБ имеет риск опуститься до 2250 пунктов, а индекс РТС – до 1230 пунктов в ожидании решения ФРС США по ставке, которое будет озвучено в среду. Рубль во вторник начал расти после резкого падения в цене накануне на внешнем негативе. Во вторник курсу российской валюты оказывает подъем мировых цен на нефть на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном, а также резкого сокращения добычи в Венесуэле. Курс доллара на 12.00 мск упал к рублю на 9,25 копейки - до 57,75 рубля, курс евро к этому времени снизился на 7,75 копейки, составив 71,25 рубля. В течение дня, при условии сохранения восходящей динамики нефтяных котировок, рубль имеет шансы укрепиться до отметки 57,7 рубля против доллара и до 71,2 рубля против евро.
Криптообзор: биткоин утаптывает $8-тысячный уровень
Курс биткоина 20 марта к 18:40 мск, по данным Libertex, слабо менялся, торгуясь по 8,540 тысячи долларов против 8,570 тысячи на 18:20 мск 19 марта. Наиболее известная криптовалюта в течение последних суток стабилизировалась, пытаясь удержаться около отметки 8,5 тысяч долларов. Рыночная капитализация биткоина к 18:45 мск составляла около 145,5 миллиарда долларов против 145,2 миллиарда сутками ранее. Западноевропейские фондовые рынки вечером во вторник повышались на 0,5-0,6%. Инвесторы продолжают ожидать новостей от ФРС по денежно-кредитной политике позже на текущей неделе. В среду, 21 марта, по итогам двухдневного заседания, Федрезерв объявит свое решение по базовой ставке. 91,6% экспертов считают, что базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых. Индекс Мосбиржи к закрытию с начала торгов вырос на 0,41% до 2291,18 пункта, ожидаем, что на следующих торгах индикатор будет колебаться в диапазоне 2235-2345 пункта. Индекс РТС при этом повысился на 1,19% до 1256 пунктов и на следующих торгах, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1239-1273 пунктов. Курс доллара к 18:55 мск снижался с начала сессии на 0,7% к рублю до 57,45 рубля, евро при этом дешевел на 1,1% до 70,55 рубля. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,9-57,9 рубля, евро – в коридоре 69,95-71,15 рубля. Что касается биткоина, то он пока сохраняет определенную устойчивость немного выше отметки 8 тысяч долларов. Из российских криптоновостей следует отметить, что депутаты Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский, Олег Николаев и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект о цифровых финансовых активах, согласно которому такие активы не признаются законным средством платежа на территории РФ. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Криптообзор: биткоин оттолкнулся вверх и цепляется за $9 тыс
Курс биткоина 21 марта к 18:00 мск, по данным Libertex, подрастал на 6% до 9,05 тысячи долларов против 8,540 тысячи на 18:40 мск 20 марта. Наиболее известная криптовалюта в течение последних суток росла, пытаясь удержаться около отметки 9 тысячи долларов. Рыночная капитализация биткоина к 18:05 мск составляла около 153,7 миллиарда долларов против 145,5 миллиарда сутками ранее. Западноевропейские фондовые рынки вечером в среду снижались в пределах 0,5%. Инвесторы продолжают занимать выжидательные позиции накануне решения ФРС США по базовой ставке. Индекс Мосбиржи к 18:05 мск с начала торгов вырос вслед за нефтью на 0,9% до 2312 пунктов, ожидаем, что на следующих торгах индикатор будет колебаться в диапазоне 2260-2370 пункта. Индекс РТС при этом повысился на 1% до 1269 пунктов и на следующих торгах, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1250-1285 пунктов. Курс доллара к 18:07 мск снижался с начала сессии на 0,2% к рублю до 57,4 рубля, евро при этом дорожал на 0,1% до 70,5 рубля. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,9-57,9 рубля, евро – в коридоре 69,9-71,1 рубля. Что касается биткоина, то он попытается зацепиться за круглую отметку 9 тысяч долларов. Из российских криптоновостей следует отметить поток заявлений из Буэнос-Айреса, где собирались министры финансов и глав центральных банков стран "Большой двадцатки". В частности, первый зампред Банка России Ксения Юдаева считает, что криптоактивы в настоящий момент не представляют рисков для финансовой стабильности российской экономики. В то же время, министры финансов и главы Центробанков G20 определили, что криптоактивы не являются валютами и ненадёжны для сохранения средств. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Криптообзор: биткоин тянется к $9 тыс на фоне рисков торговых войн
Курс биткоина 22 марта к 18:50 мск, по данным Libertex, снижался на 5,1% до 8,588 тысячи долларов против 9,05 тысячи на 18:00 мск 21 марта. Наиболее известная криптовалюта в течение большей части последних суток пыталась удержаться около отметки 9 тысяч долларов, однако после 12:00 мск упала ниже этого ключевого уровня на 0,5 тысячи долларов, после чего пыталась вернуться обратно. Рыночная капитализация биткоина к 19:00 мск составляла около 146,3 миллиарда долларов против 153,7 миллиарда сутками ранее. Западноевропейские фондовые рынки вечером в четверг снижались на 1,7-2,2%. Инвесторы опасаются торговых войн после повышения Америкой ввозных пошлин на сталь и алюминий. Кроме того, назревает торговая война США с Китаем после инициатив Америки повысить пошлины на товары Поднебесной. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов четверга снизился на 1,02% до 2285,76 пунктов, ожидаем, что на следующих торгах индикатор будет колебаться в диапазоне 2230-2340 пункта. Индекс РТС при этом понизился на 0,88% до 1258,89 пунктов и на следующих торгах, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1240-1275 пунктов. Курс доллара к 19:12 мск повышался с начала сессии на 0,6% к рублю до 57,2 рубля, евро при этом дорожал на 0,3% до 70,4 рубля. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,7-57,7 рубля, евро – в коридоре 69,8-71 рубля. Что касается биткоина, то он попытается вернуться к круглой отметке 9 тысяч долларов. Из криптоновостей следует отметить, что в среду стартовало ICO криптовалюты "петро" в Венесуэле. Предполагается прогрессивный механизм продаж. Всего планируется выпустить 100 миллионов "петро", из них 82,4 миллиона были доступны для предпродажи в период с 20 февраля по 20 марта. Как сообщает агентство AVN, за месяц поступили заявки на покупку криптовалюты на 5 миллиардов долларов из 127 стран, в том числе России, США, Испании, Южной Кореи, Кубы, Японии, Франции и Китая. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Основные криптовалюты в понедельник торгуются в слабом минусе в рамках сформировавшегося нисходящего тренда.
По данным Libertex, курс Ripple с 12.00 мск 26 марта снизился на 1,59% и к 12.00 мск 26 марта составил 0,62 доллара. Курс Litecoin за этот промежуток времени увеличился на 0,18%, до 159,42 доллара. Ethereum за сутки ослабил свои позиции на 1,26% и стоит на 12.00 мск 515,11 долларов. Капитализация рынка криптовалют к этому времени составляет 325,9 млрд долларов.
Криптовалюты продолжают отыгрывать негативные новости, поступившие на прошлой неделе. Кроме того, сказывается нервозность на мировых фондовых рынках, которая наблюдается на фоне напряженных отношений между США и Китаем.
В течение дня можно ожидать дальнейшего несильного снижения курсов основных криптовалют в рамках сформировавшегося нисходящего тренда: курс Ripple будет торговаться у отметки 0,6 доллара, а Litecoin – ниже уровня в 160 долларов. Ethereum, скорее всего, не опустится ниже отметки в 510 долларов, но, вероятно, уйдет ниже 515 долларов.
Российский фондовый рынок в понедельник торгуется с понижением основных индексов на фоне внешнего негатива. Индекс РТС упал на 12.00 мск на 0,57% - до 1254,29 пункта, индекс Мосбиржи опустился к этому времени на 0,78% и составил 2267,92 пункта. Можно ожидать, что в течение дня рынок продолжит снижение на фоне падения азиатских и европейских фондовых индексов. Индекс Мосбиржи в течение дня может упасть до 2260 пунктов, а индекс РТС – до 1245-1250 пунктов.
Рубль в понедельник существенно укрепляется отношению к доллару и к евро на фоне наметившегося роста цен на нефть, которые сейчас находятся у отметки 69,4 доллара за баррель марки Brent. Курс доллара на 12.00 мск упал к рублю на 30 копеек и опустился ниже психологической отметки в 57 рублей, составив 56,99 рубля, курс евро к этому времени снизился на 12,25 копейки, составив 70,62 рубля. В случае дальнейшего продолжения роста нефтяных котировок можно прогнозировать, что доллар в течение дня может опуститься до 56,8 рубля, а курс евро уйти ниже 70,5 рублей.