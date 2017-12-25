Криптообзор: биткоин ищет поддержку около $7,5 тыс
Курс биткоина 29 марта к 19:00 мск, по данным Libertex, снижался на 4,9% до 7,51 тысячи долларов против 7,9 тысячи на 18:00 мск 28 марта. Наиболее известная криптовалюта в течение последних суток пыталась удержаться в районе 8 тысяч долларов, однако с утра опять сделала 0,5 тысячный шаг вниз. Рыночная капитализация биткоина к 19:05 мск составляла около 126,8 миллиарда долларов против 134,6 миллиарда сутками ранее. Западноевропейские фондовые рынки вечером в четверг росли на 0,1-1,3%. Поддержка приходит от слухов о возможном слиянии Renault и Nissan, вместо нынешнего стратегического партнерства. Кроме того, Безработица в Германии в марте опустилась до 5,3% с февральского уровня в 5,4% - минимума с момента воссоединения страны в 1990 году. Индекс Мосбиржи к закрытию четверга вырос с начала торгов на 1,1% до 2275 пунктов, ожидаем, что на следующих торгах индикатор будет колебаться в диапазоне 2220-2330 пункта. Индекс РТС при этом повысился на 1,6% до 1247 пунктов и на следующих торгах, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1217-1277 пунктов. Курс доллара к 19:13 мск снижался с начала сессии на 0,4% к рублю до 57,5 рубля, евро - на 0,4% до 70,7 рубля. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 57-58 рублей, евро – в коридоре 70,1-71,3 рубля. Что касается биткоина, то он попытается удержаться на уровне поддержки 7,5 тысяч долларов. Из криптоновостей следует отметить, что Газпромбанк прорабатывает стратегию работы с криптовалютами, пилотные сделки возможны уже в текущем году, заявил заместитель председателя правления Газпромбанка Александр Соболь. Речь идет о сделках "для себя". Для клиентов банка может быть организован инвестиционный сервис в Швейцарии. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Рынок криптовалют. Bitcoin открыл путь для падения Соцсети продолжают ограничивать рекламу криптовалют и ICO. На этот раз новостипоступили со стороны LinkedIn . Вслед за Google, Facebook и Twitter сообщество объявило об аналогичном решении. Тревожные новости поступают и из Японии, где, напомню, биткоин признан официальным платежным средством. Две криптовалютных биржи начали сворачивать свою деятельность в преддверии скорого закрытия. Mr. Exchange и Tokyo GateWay отозвали заявки на получение лицензий в Агентстве финансовых услуг. Крупнейший банк Дании Danske Bank, опубликовал отчет, содержащий критические замечания относительно криптовалют. Негативное отношение он мотивировал возможными рисками их использования и отсутствием прозрачности. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Криптообзор: биткоин не сдается в поисках поддержки
Курс биткоина 2 апреля к 18:36 мск, по данным Libertex, повышался на 8,5% до 7 тысяч долларов против 6,45 тысячи сутками ранее. Наиболее известная криптовалюта в течение последних суток пытается вернуться к важному круглому уровню 7 тысяч долларов. Рыночная капитализация биткоина к 18:37 мск составляла около 118,8 миллиарда долларов против 114,8 миллиарда тремя сутками ранее. Отметка в 7 тысяч за биткоин останется актуальным уровнем притяжения на ближайшие дни. Индекс Мосбиржи после роста в первой половине дня перешел к снижению и к 18:30 мск понедельника терял с начала торгов 0,1% до 2268 пунктов, индекс РТС уменьшался на 0,7% до 1241 пунктов. Давление на рынок акций РФ в конце дня оказала резко подешевевшая в район 67 долларов за баррель нефть сорта Brent. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что инвестиции российских компаний в освоение нефтегазовых месторождений в Иране могут составить 50 миллиардов долларов. Ожидаем, что ближайшие торги индекс Молсбиржи поведет в диапазоне 2210-2320 пункта, РТС - в коридоре 1225-1260 пунктов. Завтра западные рынки заработают в полную силу после пасхальных каникул, что поднимет активность торгов и на российских площадках. Курс доллара к 18:33 мск рос с начала торгов 0,8% до на 57,59 рубля, евро - на 0,6% до 70,85 рубля. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 57,1-58,1 рубля, евро – в коридоре 70,25-71,45 рубля. Завершение налогового периода и возможный рост геополитических рисков будут давить на рубль. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Курс биткоина 3 апреля к 18.42 мск, по данным Libertex, повышался на 5,4% до 7,381 тысячи долларов против 7 тысяч сутками ранее. Наиболее известная криптовалюта в течение последних суток росла, пытаясь закрепиться выше круглого уровня 7 тысяч долларов. Рыночная капитализация биткоина к 18.41 мск составляла около 125,8 миллиарда долларов против 118,8 миллиарда сутками ранее. Краткосрочная коррекция биткоина вверх может продолжиться и завтра. Индекс Мосбиржи во второй половине дня перешел к слабому росту и к 18.40 мск вторника прибавлял с начала торгов 0,2% до 2262 пунктов, индекс РТС также повышался - на 0,3% до 1238 пунктов. Поддержку рынок акций РФ в конце дня оказала подорожавшая в район 67,5 доллара за баррель нефть сорта Brent. Намерения России и Саудовской Аравии продолжать сотрудничество в сфере контроля за уровнем добычи черного золота поддерживает его котировки и соответственно - стоимость российских активов. Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2210-2320 пункта, РТС - в коридоре 1220-1255 пунктов. На дорогой нефти рубль также отвоевал часть утраченных утром позиций. Курс доллара к 18.47 мск рос с начала торгов 0,3% до на 57,63 рубля, евро снижался на 0,1% до 70,66 рубля. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 57,1-58,1 рубля, евро – в коридоре 70,1-71,3 рубля. Геополитические риски и опасность сползания рынка нефти будут давить на рубль. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Пара USD/RUB снизилась на 13 копеек – 57,45 рубля, пара EUR/RUB - на 10 копеек, до 70,56 рубля на фоне подорожания нефти марки Brent после публикации данных от Минэнерго США по энергоносителям, свидетельствуют данные Libertex. Согласно отчету, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю снизились на 4,6 миллиона баррелей, или на 1,1% при том, что аналитики ожидали роста показателей. Индексы США закрылись ростом, отыграв утреннее падение из-за введенных Китаем пошлин на ряд американских товаров. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в среду поднялся на 1,65% - до 24033,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,04%, до 6941,28, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,26%, до 2614,45, по данным Libertex. С утра азиатский рынок торгуется лишь частично: в Гонконге и Китае отмечают «праздник чистого света» - день поминовения усопших. Тем не менее, японский индекс Nikkei 225 рос на 1,53%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,41% вслед за позитивом на американских площадках. Цена на нефть по марке Brent растет примерно на 0,4% - до 68,38 доллара за баррель, что также позитивно для рубля. Впрочем, пара USD/RUB вновь останется в узком диапазоне между 57-58 рублями. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 69,95-71,05 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Рубль попадет под давление геополитики и снижающейся нефти
Пара USD/RUB выросла на 27 копеек – 57,71 рубля, пара EUR/RUB - на 6 копеек, до 70,72 рубля на фоне роста курса доллара на международном валютном рынке forex, а также на фоне рисков, связанных с угрозой Вашингтона ввести санкции против ряда российских олигархов, свидетельствуют данные Libertex. Дополнительное давление на рубль оказывала опасность начала полномасштабных торговых войн между США и Китаем, что вызывает бегство инвесторов из рисковых активов. В то же время в четверг на биржевых площадках присутствовал оптимизм, индексы США закрылись ростом. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в четверг поднялся на 0,99% - до 24505,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,49%, до 7076,55, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,69%, до 2662,84 пункта, по данным Libertex. С утра в пятницу азиатский рынок продолжает торговаться частично: в Китае второй день подряд отмечают «праздник чистого света» - день поминовения усопших. Торгующиеся азиатские площадки слабо растут: японский индекс Nikkei 225 слабо поднимался на 0,03%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,06% вслед за позитивом на американских площадках. Цена на нефть по марке Brent с утра вновь ушла под отметку в 68 долларов за баррель, что также скажется негативно для рубля. Пара USD/RUB попробует взять уровень в 58 рублей. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 70-71,2 рубля. Участники рынка будут ожидать данных по количеству буровых от Baker Hughes, а также в течение дня наблюдать за геополитическими новостями. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial