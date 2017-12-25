Криптообзор: биткоин ищет поддержку около $7,5 тыс
Курс биткоина 29 марта к 19:00 мск, по данным Libertex, снижался на 4,9% до 7,51 тысячи долларов против 7,9 тысячи на 18:00 мск 28 марта. Наиболее известная криптовалюта в течение последних суток пыталась удержаться в районе 8 тысяч долларов, однако с утра опять сделала 0,5 тысячный шаг вниз. Рыночная капитализация биткоина к 19:05 мск составляла около 126,8 миллиарда долларов против 134,6 миллиарда сутками ранее. Западноевропейские фондовые рынки вечером в четверг росли на 0,1-1,3%. Поддержка приходит от слухов о возможном слиянии Renault и Nissan, вместо нынешнего стратегического партнерства. Кроме того, Безработица в Германии в марте опустилась до 5,3% с февральского уровня в 5,4% - минимума с момента воссоединения страны в 1990 году. Индекс Мосбиржи к закрытию четверга вырос с начала торгов на 1,1% до 2275 пунктов, ожидаем, что на следующих торгах индикатор будет колебаться в диапазоне 2220-2330 пункта. Индекс РТС при этом повысился на 1,6% до 1247 пунктов и на следующих торгах, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1217-1277 пунктов. Курс доллара к 19:13 мск снижался с начала сессии на 0,4% к рублю до 57,5 рубля, евро - на 0,4% до 70,7 рубля. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 57-58 рублей, евро – в коридоре 70,1-71,3 рубля. Что касается биткоина, то он попытается удержаться на уровне поддержки 7,5 тысяч долларов. Из криптоновостей следует отметить, что Газпромбанк прорабатывает стратегию работы с криптовалютами, пилотные сделки возможны уже в текущем году, заявил заместитель председателя правления Газпромбанка Александр Соболь. Речь идет о сделках "для себя". Для клиентов банка может быть организован инвестиционный сервис в Швейцарии. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Рынок криптовалют. Bitcoin открыл путь для падения Соцсети продолжают ограничивать рекламу криптовалют и ICO. На этот раз новостипоступили со стороны LinkedIn . Вслед за Google, Facebook и Twitter сообщество объявило об аналогичном решении. Тревожные новости поступают и из Японии, где, напомню, биткоин признан официальным платежным средством. Две криптовалютных биржи начали сворачивать свою деятельность в преддверии скорого закрытия. Mr. Exchange и Tokyo GateWay отозвали заявки на получение лицензий в Агентстве финансовых услуг. Крупнейший банк Дании Danske Bank, опубликовал отчет, содержащий критические замечания относительно криптовалют. Негативное отношение он мотивировал возможными рисками их использования и отсутствием прозрачности. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Криптообзор: биткоин не сдается в поисках поддержки
Курс биткоина 2 апреля к 18:36 мск, по данным Libertex, повышался на 8,5% до 7 тысяч долларов против 6,45 тысячи сутками ранее. Наиболее известная криптовалюта в течение последних суток пытается вернуться к важному круглому уровню 7 тысяч долларов. Рыночная капитализация биткоина к 18:37 мск составляла около 118,8 миллиарда долларов против 114,8 миллиарда тремя сутками ранее. Отметка в 7 тысяч за биткоин останется актуальным уровнем притяжения на ближайшие дни. Индекс Мосбиржи после роста в первой половине дня перешел к снижению и к 18:30 мск понедельника терял с начала торгов 0,1% до 2268 пунктов, индекс РТС уменьшался на 0,7% до 1241 пунктов. Давление на рынок акций РФ в конце дня оказала резко подешевевшая в район 67 долларов за баррель нефть сорта Brent. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что инвестиции российских компаний в освоение нефтегазовых месторождений в Иране могут составить 50 миллиардов долларов. Ожидаем, что ближайшие торги индекс Молсбиржи поведет в диапазоне 2210-2320 пункта, РТС - в коридоре 1225-1260 пунктов. Завтра западные рынки заработают в полную силу после пасхальных каникул, что поднимет активность торгов и на российских площадках. Курс доллара к 18:33 мск рос с начала торгов 0,8% до на 57,59 рубля, евро - на 0,6% до 70,85 рубля. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 57,1-58,1 рубля, евро – в коридоре 70,25-71,45 рубля. Завершение налогового периода и возможный рост геополитических рисков будут давить на рубль. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Курс биткоина 3 апреля к 18.42 мск, по данным Libertex, повышался на 5,4% до 7,381 тысячи долларов против 7 тысяч сутками ранее. Наиболее известная криптовалюта в течение последних суток росла, пытаясь закрепиться выше круглого уровня 7 тысяч долларов. Рыночная капитализация биткоина к 18.41 мск составляла около 125,8 миллиарда долларов против 118,8 миллиарда сутками ранее. Краткосрочная коррекция биткоина вверх может продолжиться и завтра. Индекс Мосбиржи во второй половине дня перешел к слабому росту и к 18.40 мск вторника прибавлял с начала торгов 0,2% до 2262 пунктов, индекс РТС также повышался - на 0,3% до 1238 пунктов. Поддержку рынок акций РФ в конце дня оказала подорожавшая в район 67,5 доллара за баррель нефть сорта Brent. Намерения России и Саудовской Аравии продолжать сотрудничество в сфере контроля за уровнем добычи черного золота поддерживает его котировки и соответственно - стоимость российских активов. Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2210-2320 пункта, РТС - в коридоре 1220-1255 пунктов. На дорогой нефти рубль также отвоевал часть утраченных утром позиций. Курс доллара к 18.47 мск рос с начала торгов 0,3% до на 57,63 рубля, евро снижался на 0,1% до 70,66 рубля. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 57,1-58,1 рубля, евро – в коридоре 70,1-71,3 рубля. Геополитические риски и опасность сползания рынка нефти будут давить на рубль. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Пара USD/RUB снизилась на 13 копеек – 57,45 рубля, пара EUR/RUB - на 10 копеек, до 70,56 рубля на фоне подорожания нефти марки Brent после публикации данных от Минэнерго США по энергоносителям, свидетельствуют данные Libertex. Согласно отчету, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю снизились на 4,6 миллиона баррелей, или на 1,1% при том, что аналитики ожидали роста показателей. Индексы США закрылись ростом, отыграв утреннее падение из-за введенных Китаем пошлин на ряд американских товаров. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в среду поднялся на 1,65% - до 24033,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,04%, до 6941,28, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,26%, до 2614,45, по данным Libertex. С утра азиатский рынок торгуется лишь частично: в Гонконге и Китае отмечают «праздник чистого света» - день поминовения усопших. Тем не менее, японский индекс Nikkei 225 рос на 1,53%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,41% вслед за позитивом на американских площадках. Цена на нефть по марке Brent растет примерно на 0,4% - до 68,38 доллара за баррель, что также позитивно для рубля. Впрочем, пара USD/RUB вновь останется в узком диапазоне между 57-58 рублями. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 69,95-71,05 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Рубль попадет под давление геополитики и снижающейся нефти
Пара USD/RUB выросла на 27 копеек – 57,71 рубля, пара EUR/RUB - на 6 копеек, до 70,72 рубля на фоне роста курса доллара на международном валютном рынке forex, а также на фоне рисков, связанных с угрозой Вашингтона ввести санкции против ряда российских олигархов, свидетельствуют данные Libertex. Дополнительное давление на рубль оказывала опасность начала полномасштабных торговых войн между США и Китаем, что вызывает бегство инвесторов из рисковых активов. В то же время в четверг на биржевых площадках присутствовал оптимизм, индексы США закрылись ростом. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в четверг поднялся на 0,99% - до 24505,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,49%, до 7076,55, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,69%, до 2662,84 пункта, по данным Libertex. С утра в пятницу азиатский рынок продолжает торговаться частично: в Китае второй день подряд отмечают «праздник чистого света» - день поминовения усопших. Торгующиеся азиатские площадки слабо растут: японский индекс Nikkei 225 слабо поднимался на 0,03%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,06% вслед за позитивом на американских площадках. Цена на нефть по марке Brent с утра вновь ушла под отметку в 68 долларов за баррель, что также скажется негативно для рубля. Пара USD/RUB попробует взять уровень в 58 рублей. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 70-71,2 рубля. Участники рынка будут ожидать данных по количеству буровых от Baker Hughes, а также в течение дня наблюдать за геополитическими новостями. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Рубль попробует отыграть часть потерь на поддержке нефти и азиатских площадок
Пара USD/RUB выросла на 47 копеек – 58,18 рубля, пара EUR/RUB - на 76 копеек, до 71,38 рубля на фоне падения цены на нефть марки Brent после публикации данных по буровым установкам от Baker Hughes, свидетельствуют данные Libertex. Согласно отчету, их число выросло на 10 штук, или более чем на 1%. Также на нефть давили риски усиления торговых войн между Китаем и США. Еще одним фактором, надавидшем на рубль стало введение новых санкций США против ряда российских чиновников, бизнесменов и компаний. Индексы США закрылись снижением, отыгрывая падение из-за возможных новых барьеров в международной торговле с Китаем. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу упал на 2,34% - до 23932,76 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,28%, до 6915,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,19%, до 2604,47 пункта, по данным Libertex. С утра азиатский рынок преимущественно растет на 0,31-0,73%. Японский индекс Nikkei 225 рос на 0,73%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,31%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,37%. Цена на нефть по марке Brent с утра корректируется вверх и растет примерно на 0,43% - до 67,4 доллара за баррель, что также позитивно для рубля. На этом фоне пара USD/RUB проторгуется диапазоне 57,7-58,67 рублями. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 70,76-72 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial