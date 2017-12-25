Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:47

Курс биткоина 29 марта к 19:00 мск, по данным Libertex, снижался на 4,9% до 7,51 тысячи долларов против 7,9 тысячи на 18:00 мск 28 марта. Наиболее известная криптовалюта в течение последних суток пыталась удержаться в районе 8 тысяч долларов, однако с утра опять сделала 0,5 тысячный шаг вниз.Рыночная капитализация биткоина к 19:05 мск составляла около 126,8 миллиарда долларов против 134,6 миллиарда сутками ранее.Западноевропейские фондовые рынки вечером в четверг росли на 0,1-1,3%. Поддержка приходит от слухов о возможном слиянии Renault и Nissan, вместо нынешнего стратегического партнерства. Кроме того, Безработица в Германии в марте опустилась до 5,3% с февральского уровня в 5,4% - минимума с момента воссоединения страны в 1990 году.Индекс Мосбиржи к закрытию четверга вырос с начала торгов на 1,1% до 2275 пунктов, ожидаем, что на следующих торгах индикатор будет колебаться в диапазоне 2220-2330 пункта. Индекс РТС при этом повысился на 1,6% до 1247 пунктов и на следующих торгах, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1217-1277 пунктов.Курс доллара к 19:13 мск снижался с начала сессии на 0,4% к рублю до 57,5 рубля, евро - на 0,4% до 70,7 рубля. На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 57-58 рублей, евро – в коридоре 70,1-71,3 рубля.Что касается биткоина, то он попытается удержаться на уровне поддержки 7,5 тысяч долларов.Из криптоновостей следует отметить, что Газпромбанк прорабатывает стратегию работы с криптовалютами, пилотные сделки возможны уже в текущем году, заявил заместитель председателя правления Газпромбанка Александр Соболь. Речь идет о сделках "для себя". Для клиентов банка может быть организован инвестиционный сервис в Швейцарии.Иван Марчена, аналитик