Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:02

Пара USD/RUB снизилась на 0,6 рубля – 61,99 рубля, пара EUR/RUB - на 1,04 рубля, до 76,42 рубля на фоне смягчения риторики США в отношении России и сирийского конфликта, свидетельствуют данные Libertex. Рублем последнее время больше управляет геополитика, чем курс нефти, которая за последнюю неделю прибавила больше чем 5%.Минфин США высказался против санкций по отношению к российским долговым бумагам, что несколько приободрило инвесторов. К тому же президент США после озвучивания угроз несколько смягчил риторику в отношении сирийского конфликта.В результате, оптимизм передался на американские площадки. Росту индексов также способствует начало корпоративных отчетностей. В итоге, индексы США закрылись ростом, отыграв утреннее падение из-за введенных Китаем пошлин на ряд американских товаров. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в среду поднялся на 1,21% - до 24483,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 11,01%, до 7140,25, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,83%, до 2663,99 пункта, по данным Libertex.С утра азиатский рынок торгуется разнонаправлено: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,12%, при этом австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,71%, японский Nikkei 225 - 0,58%. Цена на нефть по марке Brent слегка корректируется вниз – до 71,9 доллара за баррель, На пятничных торгах пара USD/RUB останется в диапазоне между 61,5-62,5 рублями. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,8-77,08 рубля.Иван Марчена, аналитик