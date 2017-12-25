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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 138139140141
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:02

Рубль возьмет передышку и отправится в боковик

Пара USD/RUB снизилась на 0,6 рубля – 61,99 рубля, пара EUR/RUB - на 1,04 рубля, до 76,42 рубля на фоне смягчения риторики США в отношении России и сирийского конфликта, свидетельствуют данные Libertex. Рублем последнее время больше управляет геополитика, чем курс нефти, которая за последнюю неделю прибавила больше чем 5%.
Минфин США высказался против санкций по отношению к российским долговым бумагам, что несколько приободрило инвесторов. К тому же президент США после озвучивания угроз несколько смягчил риторику в отношении сирийского конфликта.
В результате, оптимизм передался на американские площадки. Росту индексов также способствует начало корпоративных отчетностей. В итоге, индексы США закрылись ростом, отыграв утреннее падение из-за введенных Китаем пошлин на ряд американских товаров. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в среду поднялся на 1,21% - до 24483,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 11,01%, до 7140,25, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,83%, до 2663,99 пункта, по данным Libertex.
С утра азиатский рынок торгуется разнонаправлено: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,12%, при этом австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,71%, японский Nikkei 225 - 0,58%. Цена на нефть по марке Brent слегка корректируется вниз – до 71,9 доллара за баррель, На пятничных торгах пара USD/RUB останется в диапазоне между 61,5-62,5 рублями. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,8-77,08 рубля.
Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 08:27

Рубль будет торговаться, ожидая новых возможных санкций США

Пара USD/RUB выросла на 6 копеек – 62,05 рубля, пара EUR/RUB - на 13 копеек, до 76,55 рубля на фоне закрытия позиций перед выходными и в ожидании развития сирийского конфликта, свидетельствуют данные Libertex. Нефть на эту ситуацию в пятницу отреагировала ростом и поднялась по марке Brent на 0,76% - до 72,57 доллара за баррель.
Индексы США закрылись снижением, отыграв отчетности американских банков. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу снизился на 0,5% - до 24360,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,47%, до 7106,65, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 2656,30 пункта, по данным Libertex.
С утра азиатский рынок торгуется разнонаправлено: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 1,49%, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 1,5% на фоне ударов США, Великобритании и Франции в субботу по Сирии. При этом австралийский индекс S&P/ASX 200 не реагирует на данное событие и растет на 0,14%, японский Nikkei 225 - 0,3%. Цена на нефть по марке Brent ушла под отметку в 72 доллара за баррель. Впрочем, для российского бюджета цена на нефть остается привлекательной. Геополитика вновь вмешивается в мировую экономику. США грозятся ввести новые санкции против российских компаний, которые якобы поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия. Не добавляет позитива и очередной обвал бумаг «Русала» на Гонконгской бирже. На этом фоне не торгах в понедельник пара USD/RUB проторговаться в диапазоне между 62-63,05 рублями. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,88-77,23 рубля.
Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
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Повідомлень: 1390
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 138139140141
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