Додано: Пон 16 кві, 2018 08:27

Пара USD/RUB выросла на 6 копеек – 62,05 рубля, пара EUR/RUB - на 13 копеек, до 76,55 рубля на фоне закрытия позиций перед выходными и в ожидании развития сирийского конфликта, свидетельствуют данные Libertex. Нефть на эту ситуацию в пятницу отреагировала ростом и поднялась по марке Brent на 0,76% - до 72,57 доллара за баррель.Индексы США закрылись снижением, отыграв отчетности американских банков. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу снизился на 0,5% - до 24360,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,47%, до 7106,65, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 2656,30 пункта, по данным Libertex.С утра азиатский рынок торгуется разнонаправлено: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 1,49%, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 1,5% на фоне ударов США, Великобритании и Франции в субботу по Сирии. При этом австралийский индекс S&P/ASX 200 не реагирует на данное событие и растет на 0,14%, японский Nikkei 225 - 0,3%. Цена на нефть по марке Brent ушла под отметку в 72 доллара за баррель. Впрочем, для российского бюджета цена на нефть остается привлекательной. Геополитика вновь вмешивается в мировую экономику. США грозятся ввести новые санкции против российских компаний, которые якобы поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия. Не добавляет позитива и очередной обвал бумаг «Русала» на Гонконгской бирже. На этом фоне не торгах в понедельник пара USD/RUB проторговаться в диапазоне между 62-63,05 рублями. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,88-77,23 рубля.Иван Марчена, аналитик