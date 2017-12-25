Додано: Вів 17 кві, 2018 09:45

Пара USD/RUB снизилась на 86 копеек – 61,17 рубля, пара EUR/RUB - на 83 копейки, до 75,72 рубля на сообщениях СМИ, что США решили на какое-то время отложить новые санкции против РФ, свидетельствуют данные Libertex. Вечером в понедельник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп решил приостановить введение новых экономических санкций против России, анонсированные в воскресенье постпредом США в ООН Никки Хейли. Стоит отметить, что до этого в понедельник же Трамп написал, что Россия и Китай манипулируют валютными рынками, ослабляя свои национальные валюты.Индексы США закрылись ростом, ожидая продолжения отчетностей компаний. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник вырос на 0,87% - до 24573,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,7%, до 7156,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,81%, до 2677,84 пункта, по данным Libertex.С утра азиатские рынки преимущественно растут до 0,3%: гонконгский индекс Hang Seng Index торгуется у уровня предыдущего закрытия, австралийский индекс S&P/ASX 200 - растет на 0,3%, японский Nikkei 225 - 0,03%. При этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,35%на фоне публикации стат данных по безработице в Китае за первый квартал 2018 года, которые оказались выше официального годового прогноза. Цена на нефть по марке Brent после просадки в понедельник пытается расти и поднимается на 0,39% - до 71,7 доллара за баррель. Угроза санкций несколько ослабла, игроки рынка продолжат следить за ценой на нефть в ожидании публикации данных по запасам энергоносителей от Американского институту нефти. На этом фоне не торгах в понедельник пара USD/RUB проторговаться в диапазоне между 60,66-61,7 рублями. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,08-76,36 рубля.Иван Марчена, аналитик