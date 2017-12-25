Пара USD/RUB снизилась на 0,6 рубля – 61,99 рубля, пара EUR/RUB - на 1,04 рубля, до 76,42 рубля на фоне смягчения риторики США в отношении России и сирийского конфликта, свидетельствуют данные Libertex. Рублем последнее время больше управляет геополитика, чем курс нефти, которая за последнюю неделю прибавила больше чем 5%. Минфин США высказался против санкций по отношению к российским долговым бумагам, что несколько приободрило инвесторов. К тому же президент США после озвучивания угроз несколько смягчил риторику в отношении сирийского конфликта. В результате, оптимизм передался на американские площадки. Росту индексов также способствует начало корпоративных отчетностей. В итоге, индексы США закрылись ростом, отыграв утреннее падение из-за введенных Китаем пошлин на ряд американских товаров. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в среду поднялся на 1,21% - до 24483,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 11,01%, до 7140,25, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,83%, до 2663,99 пункта, по данным Libertex. С утра азиатский рынок торгуется разнонаправлено: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,12%, при этом австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,71%, японский Nikkei 225 - 0,58%. Цена на нефть по марке Brent слегка корректируется вниз – до 71,9 доллара за баррель, На пятничных торгах пара USD/RUB останется в диапазоне между 61,5-62,5 рублями. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,8-77,08 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Рубль будет торговаться, ожидая новых возможных санкций США
Пара USD/RUB выросла на 6 копеек – 62,05 рубля, пара EUR/RUB - на 13 копеек, до 76,55 рубля на фоне закрытия позиций перед выходными и в ожидании развития сирийского конфликта, свидетельствуют данные Libertex. Нефть на эту ситуацию в пятницу отреагировала ростом и поднялась по марке Brent на 0,76% - до 72,57 доллара за баррель. Индексы США закрылись снижением, отыграв отчетности американских банков. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу снизился на 0,5% - до 24360,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,47%, до 7106,65, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 2656,30 пункта, по данным Libertex. С утра азиатский рынок торгуется разнонаправлено: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 1,49%, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 1,5% на фоне ударов США, Великобритании и Франции в субботу по Сирии. При этом австралийский индекс S&P/ASX 200 не реагирует на данное событие и растет на 0,14%, японский Nikkei 225 - 0,3%. Цена на нефть по марке Brent ушла под отметку в 72 доллара за баррель. Впрочем, для российского бюджета цена на нефть остается привлекательной. Геополитика вновь вмешивается в мировую экономику. США грозятся ввести новые санкции против российских компаний, которые якобы поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия. Не добавляет позитива и очередной обвал бумаг «Русала» на Гонконгской бирже. На этом фоне не торгах в понедельник пара USD/RUB проторговаться в диапазоне между 62-63,05 рублями. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,88-77,23 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Рубль возьмет передышку на преостановке возможных санкций США и будет следить за нефтью
Пара USD/RUB снизилась на 86 копеек – 61,17 рубля, пара EUR/RUB - на 83 копейки, до 75,72 рубля на сообщениях СМИ, что США решили на какое-то время отложить новые санкции против РФ, свидетельствуют данные Libertex. Вечером в понедельник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп решил приостановить введение новых экономических санкций против России, анонсированные в воскресенье постпредом США в ООН Никки Хейли. Стоит отметить, что до этого в понедельник же Трамп написал, что Россия и Китай манипулируют валютными рынками, ослабляя свои национальные валюты. Индексы США закрылись ростом, ожидая продолжения отчетностей компаний. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник вырос на 0,87% - до 24573,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,7%, до 7156,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,81%, до 2677,84 пункта, по данным Libertex. С утра азиатские рынки преимущественно растут до 0,3%: гонконгский индекс Hang Seng Index торгуется у уровня предыдущего закрытия, австралийский индекс S&P/ASX 200 - растет на 0,3%, японский Nikkei 225 - 0,03%. При этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,35%на фоне публикации стат данных по безработице в Китае за первый квартал 2018 года, которые оказались выше официального годового прогноза. Цена на нефть по марке Brent после просадки в понедельник пытается расти и поднимается на 0,39% - до 71,7 доллара за баррель. Угроза санкций несколько ослабла, игроки рынка продолжат следить за ценой на нефть в ожидании публикации данных по запасам энергоносителей от Американского институту нефти. На этом фоне не торгах в понедельник пара USD/RUB проторговаться в диапазоне между 60,66-61,7 рублями. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,08-76,36 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Пара USD/RUB выросла на 39 копеек – 61,56 рубля, пара EUR/RUB - на 41 копейку, до 76,13 рубля на фоне неопределенности по введению новых санкций США, свидетельствуют данные Libertex. Также свою роль сыграли котировки нефти, которые двигались разнонаправлено, но в итоге закрылись в небольшом плюсе. К закрытию торгов цена на нефть марки Brent поднялась на 0,4% - до 71,7 доллара за баррель. Индексы США закрылись ростом на статистических данных по промышленному производству и рынку недвижимости страны. Также росту индексов помогли позитивные ожидания отчетностей компаний. В итоге, промышленный индекс Dow Jones во вторник вырос на 0,87%, до 24786,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,74%, до 7281,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,07%, до 2706,39 пункта, по данным Libertex. С утра азиатские рынки растут в пределах 0,35-1,42% на фоне снижения геополитических риской, а также вслед за позитивной динамикой американских индексов. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,8%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,61%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,37%, японский Nikkei 225 – 1,42%. Цена на нефть на утренних торгах поднимается на 0,75% - до 72,12 доллара за баррель. Росту нефти способствовали данные по запасам энергоносителей от Американского института нефти, согласно которым за неделю, завершившуюся 13 апреля, запасы нефти в США снизились на 1,05 миллиона баррелей. В целом перед открытием торгов складывается позитивный внешний фон, на котором рубль может предпринять попытки укрепиться. К тому же Минфин возобновит свои предложения по ОФЗ, прерванные неделю ранее. Во вторник пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,04-62,08 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,47-76,13 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Пара USD/RUB снизилась на 71 копейку – 60,85 рубля, пара EUR/RUB - на 85 копеек, до 75,28 рубля на фоне сильного роста нефтяных котировок выше 73,5 доллара за баррель по марке Brent, свидетельствуют данные Libertex. Цена на нефть поднялась к максимумам с ноября 2014 года на неожиданном резком снижении запасов, по данным Минэнерго США, согласно которым за неделю они упали вдвое против ожиданий аналитиков - на 1,1 миллиона баррелей - до 427,6 миллиона баррелей. Индексы США закрылись разнонаправлено на данных отчетов компаний и «Бежевой книги» ФРС. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в среду снизился на 0,16% - до 24748,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,19%, до 7295,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,08%, составив 2708,64 пункта, по данным Libertex. По мнению американского регулятора введенные недавно новые торговые пошлины США вызывают опасения по поводу дальнейшего экономического развития страны. С утра фьючерсы на американские индексы поднимаются на 0,1-0,3%. Азиатские рынки растут в пределах 0,3-1,28%. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 1,28%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,97%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,39%, японский Nikkei 225 – 0,38%. Цена на нефть продолжает вчерашний рост и поднимается на утренних торгах на 0,6% - до 73,92 доллара за баррель. Цены на нефть в рублевом выражении находятся на привлекательном для российского бюджета уровне – 4,5 тысячи рублей за баррель. В целом перед открытием торгов складывается позитивный внешний фон, на котором рубль вновь может предпринять попытки укрепиться. В четверг пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 59,8-61,9 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73,8-76,7 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Основные криптовалюты в пятницу продолжают рост на рекордных объемах капитализации, но при этом в последнее время на рынке наблюдается высокая волатильность, поэтому дальнейшие движения становятся малопредсказуемыми. По данным Libertex, биткоин на 12.00 за сутки поднялся в цене на 0,95% - до 8306 долларов при капитализации в 141,7 млрд долларов. Курс Litecoin укрепился на 3,29%, составив 146,1 доллара при капитализации в 8,2 млрд долларов. Ethereum при этом вырос в цене на 12.00 на 4,95% - до 571,2 доллара, его капитализация составила 56,9 млрд долларов. Курс Ripple поднялся на 4,29%, составив 0,84 доллара при капитализации в 33,3 млрд доллара. При этом общая капитализация рынка составляет 365,2 млрд долларов. Накануне капитализация крипторынка достигла месячного максимума. Несколько тревожной для крипторынка стала новость о том, что причиной блокировки мессенджера Telegram в России могло стать беспокойство ФСБ насчет планов Павла Дурова запустить собственную криптовалюту. Кроме того, в МЧС предупредили о риске пожаров из-за майнинга криптовалют. В перспективе дня можно ожидать, что криптовалюты продолжат торговаться позитивно, хотя в последнее время рынок очень волатилен и настроения инвесторов быстро меняются. Курс Ripple может дорасти до 0,85 доллара, Ethereum может подняться до уровня 580 долларов, а Litecoin имеет шанс подрасти до 150 долларов. Биткоин же, скорее всего, вырастет в цене до 8350 тысяч долларов.
Пара USD/RUB выросла на 51 копейку – 61,4 рубля, пара EUR/RUB - на 28 копеек, до 75,47 рубля, отвязавшись от динамики нефтяных котировок, свидетельствуют данные Libertex. В пятницу цены на нефть остались недалеко от уровня предыдущего закрытия, закрепившись выше 74 долларов за баррель по марке Brent. Индексы США закрылись снижением на фоне отчетов компаний, а также заявлений Трампа об искусственном завышении цен на нефть. General Electric по итогам первого квартала получила чистый убыток в 1,113 миллиарда долларов, что почти в шесть больше показателя предыдущего года. В итоге, промышленный индекс Dow Jones во вторник вырос на 0,82%, до 24462,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,27% - до 7146,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,85% - до 2670,14 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы растут на порядка 0,3%, азиатские рынки преимущественно снижаются вслед за негативной динамикой американских индексов. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,33%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,3%, японский Nikkei 225 – 0,33%, при этом австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,2%, В понедельник пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 60,88-61,9 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 74,8-76,13 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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