Пара USD/RUB снизилась на 0,6 рубля – 61,99 рубля, пара EUR/RUB - на 1,04 рубля, до 76,42 рубля на фоне смягчения риторики США в отношении России и сирийского конфликта, свидетельствуют данные Libertex. Рублем последнее время больше управляет геополитика, чем курс нефти, которая за последнюю неделю прибавила больше чем 5%. Минфин США высказался против санкций по отношению к российским долговым бумагам, что несколько приободрило инвесторов. К тому же президент США после озвучивания угроз несколько смягчил риторику в отношении сирийского конфликта. В результате, оптимизм передался на американские площадки. Росту индексов также способствует начало корпоративных отчетностей. В итоге, индексы США закрылись ростом, отыграв утреннее падение из-за введенных Китаем пошлин на ряд американских товаров. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в среду поднялся на 1,21% - до 24483,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 11,01%, до 7140,25, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,83%, до 2663,99 пункта, по данным Libertex. С утра азиатский рынок торгуется разнонаправлено: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,12%, при этом австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,71%, японский Nikkei 225 - 0,58%. Цена на нефть по марке Brent слегка корректируется вниз – до 71,9 доллара за баррель, На пятничных торгах пара USD/RUB останется в диапазоне между 61,5-62,5 рублями. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,8-77,08 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Рубль будет торговаться, ожидая новых возможных санкций США
Пара USD/RUB выросла на 6 копеек – 62,05 рубля, пара EUR/RUB - на 13 копеек, до 76,55 рубля на фоне закрытия позиций перед выходными и в ожидании развития сирийского конфликта, свидетельствуют данные Libertex. Нефть на эту ситуацию в пятницу отреагировала ростом и поднялась по марке Brent на 0,76% - до 72,57 доллара за баррель. Индексы США закрылись снижением, отыграв отчетности американских банков. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу снизился на 0,5% - до 24360,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,47%, до 7106,65, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 2656,30 пункта, по данным Libertex. С утра азиатский рынок торгуется разнонаправлено: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 1,49%, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 1,5% на фоне ударов США, Великобритании и Франции в субботу по Сирии. При этом австралийский индекс S&P/ASX 200 не реагирует на данное событие и растет на 0,14%, японский Nikkei 225 - 0,3%. Цена на нефть по марке Brent ушла под отметку в 72 доллара за баррель. Впрочем, для российского бюджета цена на нефть остается привлекательной. Геополитика вновь вмешивается в мировую экономику. США грозятся ввести новые санкции против российских компаний, которые якобы поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия. Не добавляет позитива и очередной обвал бумаг «Русала» на Гонконгской бирже. На этом фоне не торгах в понедельник пара USD/RUB проторговаться в диапазоне между 62-63,05 рублями. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,88-77,23 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Рубль возьмет передышку на преостановке возможных санкций США и будет следить за нефтью
Пара USD/RUB снизилась на 86 копеек – 61,17 рубля, пара EUR/RUB - на 83 копейки, до 75,72 рубля на сообщениях СМИ, что США решили на какое-то время отложить новые санкции против РФ, свидетельствуют данные Libertex. Вечером в понедельник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп решил приостановить введение новых экономических санкций против России, анонсированные в воскресенье постпредом США в ООН Никки Хейли. Стоит отметить, что до этого в понедельник же Трамп написал, что Россия и Китай манипулируют валютными рынками, ослабляя свои национальные валюты. Индексы США закрылись ростом, ожидая продолжения отчетностей компаний. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник вырос на 0,87% - до 24573,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,7%, до 7156,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,81%, до 2677,84 пункта, по данным Libertex. С утра азиатские рынки преимущественно растут до 0,3%: гонконгский индекс Hang Seng Index торгуется у уровня предыдущего закрытия, австралийский индекс S&P/ASX 200 - растет на 0,3%, японский Nikkei 225 - 0,03%. При этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,35%на фоне публикации стат данных по безработице в Китае за первый квартал 2018 года, которые оказались выше официального годового прогноза. Цена на нефть по марке Brent после просадки в понедельник пытается расти и поднимается на 0,39% - до 71,7 доллара за баррель. Угроза санкций несколько ослабла, игроки рынка продолжат следить за ценой на нефть в ожидании публикации данных по запасам энергоносителей от Американского институту нефти. На этом фоне не торгах в понедельник пара USD/RUB проторговаться в диапазоне между 60,66-61,7 рублями. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,08-76,36 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Пара USD/RUB выросла на 39 копеек – 61,56 рубля, пара EUR/RUB - на 41 копейку, до 76,13 рубля на фоне неопределенности по введению новых санкций США, свидетельствуют данные Libertex. Также свою роль сыграли котировки нефти, которые двигались разнонаправлено, но в итоге закрылись в небольшом плюсе. К закрытию торгов цена на нефть марки Brent поднялась на 0,4% - до 71,7 доллара за баррель. Индексы США закрылись ростом на статистических данных по промышленному производству и рынку недвижимости страны. Также росту индексов помогли позитивные ожидания отчетностей компаний. В итоге, промышленный индекс Dow Jones во вторник вырос на 0,87%, до 24786,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,74%, до 7281,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,07%, до 2706,39 пункта, по данным Libertex. С утра азиатские рынки растут в пределах 0,35-1,42% на фоне снижения геополитических риской, а также вслед за позитивной динамикой американских индексов. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,8%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,61%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,37%, японский Nikkei 225 – 1,42%. Цена на нефть на утренних торгах поднимается на 0,75% - до 72,12 доллара за баррель. Росту нефти способствовали данные по запасам энергоносителей от Американского института нефти, согласно которым за неделю, завершившуюся 13 апреля, запасы нефти в США снизились на 1,05 миллиона баррелей. В целом перед открытием торгов складывается позитивный внешний фон, на котором рубль может предпринять попытки укрепиться. К тому же Минфин возобновит свои предложения по ОФЗ, прерванные неделю ранее. Во вторник пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,04-62,08 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,47-76,13 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Пара USD/RUB снизилась на 71 копейку – 60,85 рубля, пара EUR/RUB - на 85 копеек, до 75,28 рубля на фоне сильного роста нефтяных котировок выше 73,5 доллара за баррель по марке Brent, свидетельствуют данные Libertex. Цена на нефть поднялась к максимумам с ноября 2014 года на неожиданном резком снижении запасов, по данным Минэнерго США, согласно которым за неделю они упали вдвое против ожиданий аналитиков - на 1,1 миллиона баррелей - до 427,6 миллиона баррелей. Индексы США закрылись разнонаправлено на данных отчетов компаний и «Бежевой книги» ФРС. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в среду снизился на 0,16% - до 24748,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,19%, до 7295,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,08%, составив 2708,64 пункта, по данным Libertex. По мнению американского регулятора введенные недавно новые торговые пошлины США вызывают опасения по поводу дальнейшего экономического развития страны. С утра фьючерсы на американские индексы поднимаются на 0,1-0,3%. Азиатские рынки растут в пределах 0,3-1,28%. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 1,28%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,97%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,39%, японский Nikkei 225 – 0,38%. Цена на нефть продолжает вчерашний рост и поднимается на утренних торгах на 0,6% - до 73,92 доллара за баррель. Цены на нефть в рублевом выражении находятся на привлекательном для российского бюджета уровне – 4,5 тысячи рублей за баррель. В целом перед открытием торгов складывается позитивный внешний фон, на котором рубль вновь может предпринять попытки укрепиться. В четверг пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 59,8-61,9 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73,8-76,7 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Основные криптовалюты в пятницу продолжают рост на рекордных объемах капитализации, но при этом в последнее время на рынке наблюдается высокая волатильность, поэтому дальнейшие движения становятся малопредсказуемыми. По данным Libertex, биткоин на 12.00 за сутки поднялся в цене на 0,95% - до 8306 долларов при капитализации в 141,7 млрд долларов. Курс Litecoin укрепился на 3,29%, составив 146,1 доллара при капитализации в 8,2 млрд долларов. Ethereum при этом вырос в цене на 12.00 на 4,95% - до 571,2 доллара, его капитализация составила 56,9 млрд долларов. Курс Ripple поднялся на 4,29%, составив 0,84 доллара при капитализации в 33,3 млрд доллара. При этом общая капитализация рынка составляет 365,2 млрд долларов. Накануне капитализация крипторынка достигла месячного максимума. Несколько тревожной для крипторынка стала новость о том, что причиной блокировки мессенджера Telegram в России могло стать беспокойство ФСБ насчет планов Павла Дурова запустить собственную криптовалюту. Кроме того, в МЧС предупредили о риске пожаров из-за майнинга криптовалют. В перспективе дня можно ожидать, что криптовалюты продолжат торговаться позитивно, хотя в последнее время рынок очень волатилен и настроения инвесторов быстро меняются. Курс Ripple может дорасти до 0,85 доллара, Ethereum может подняться до уровня 580 долларов, а Litecoin имеет шанс подрасти до 150 долларов. Биткоин же, скорее всего, вырастет в цене до 8350 тысяч долларов.
Пара USD/RUB выросла на 51 копейку – 61,4 рубля, пара EUR/RUB - на 28 копеек, до 75,47 рубля, отвязавшись от динамики нефтяных котировок, свидетельствуют данные Libertex. В пятницу цены на нефть остались недалеко от уровня предыдущего закрытия, закрепившись выше 74 долларов за баррель по марке Brent. Индексы США закрылись снижением на фоне отчетов компаний, а также заявлений Трампа об искусственном завышении цен на нефть. General Electric по итогам первого квартала получила чистый убыток в 1,113 миллиарда долларов, что почти в шесть больше показателя предыдущего года. В итоге, промышленный индекс Dow Jones во вторник вырос на 0,82%, до 24462,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,27% - до 7146,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,85% - до 2670,14 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы растут на порядка 0,3%, азиатские рынки преимущественно снижаются вслед за негативной динамикой американских индексов. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,33%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,3%, японский Nikkei 225 – 0,33%, при этом австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,2%, В понедельник пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 60,88-61,9 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 74,8-76,13 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Рубль поддержат налоговый период и высокая стоимость нефти
Пара USD/RUB в понедельник выросла на 41 копейку – 61,81 рубля, пара EUR/RUB снизилась на 4 копейки, до 75,43 рубля, на фоне роста доллара против европейской валюты на рынке форекс, свидетельствуют данные Libertex. Нефтяные котировки не за долго до закрытия торгов рублем на Московской бирже взлетели выше 75 долларов за баррель по марке Brent на фоне роста напряженности в Йемене, однако отечественная валюта продолжила снижаться к доллару, хотя и отошла от внитридневных максимумов. Индексы США закрылись в основном снижением на фоне роста доходности по десятилетним казначейским облигациям, которая почти вплотную приблизилась к 3%. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник снизилсяна 0,06%, до 24448,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,25%, до 7128,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,01%, до 2670,29 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы растут на порядка 0,12-0,23%, азиатские рынки также преимущественно растут в пределах 0,34-2%. В России разгар налогового периода, что должно подержать рубль. Нефть с утра прибавляет порядка 0,2%, хотя немного опустилась ниже отметки в 75 долларов за баррель. Во вторник пара USD/RUB проторгуется в диапазоне 61,3-62,3 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 74,8-76,08 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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