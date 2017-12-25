Додано: Сер 25 кві, 2018 07:16

Пара USD/RUB во вторник снизилась на 19 копеек – 61,62 рубля, пара EUR/RUB - на 5 копеек, до 75,38 рубля, на фоне роста сильных котировок нефти, свидетельствуют данные Libertex. Цены не нефть по марке Brent с самого утра поднялась выше 75 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года и большую часть торгов котировались около этой отметки. Однако вечером они перешли к снижению на обсуждениях президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном решить вопрос по Ирану. Между тем, настороженность вызывает решение Судана увеличить добычу нефти в стране на 100 тысяч баррелей в сутки - до 500 тысяч баррелей в день.Индексы США закрылись в основном снижением на фоне роста доходности по десятилетним казначейским облигациям, которая достигла 3%. В итоге, промышленный индекс Dow Jones во вторник снизился на 1,74%, до 24024,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,7%, до 7007,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,34%, до 2634,56 пункта, по данным Libertex.С утра американские фьючерсы снижаются на порядка 0,24-0,34%, азиатские рынки торгуются разнонаправлено. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался в пределах 1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,3%, японский Nikkei 225 снизился 0,66%, при этом австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,56%. В России разгар налогового периода, что должно подержать рубль. Минфин проведет в среду аукционы ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 15 миллиардов рублей, на втором - ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 15,1 миллиарда рублей и после этого обещает на несколько недель взять передышку из-за майских праздников. Нефть с утра хотя торгуется под отметкой в 74 доллара за баррель, но делает попытки подрасти. В среду вечером выйдут данные по запасам нефти от Минэнерго США. Во вторник пара USD/RUB проторгуется в диапазоне 61,1-62,14 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 74,7-76,05 рубля.Иван Марчена, аналитик