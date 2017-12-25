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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 139140141142
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:54

Рубль будет ожидать решения ЦБ по ставке

Пара USD/RUB в четверг выросла на 36 копеек – 62,72 рубля, пара EUR/RUB - на 3 копейки, до 75,88 рубля, на фоне ослабления европейской валюты на международном валютном рынке форекс, свидетельствуют данные Libertex. Евро перешел к снижению после решения ЕЦБ сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, что совпало с ожиданиями экспертов рынка. Европейский центробанк также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) до сентября 2018 года. В четверг цены на нефть смогли вновь подняться выше 75 долларов за баррель по марке Brent.
Индексы США закрылись ростом в пределах 1-1,64% на фоне позитивных отчетов компаний. Инвесторов порадовал Facebook, который представил хорошие показатели по итогам первого квартала текущего года. В результате его акции взлетели более чем на 9%. В итоге, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,99% - до 24322,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,64%, до 7118,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,04%, до 2666,94 пункта, по данным Libertex.
С утра американские фьючерсы торгуются разнонаправлено: фьючерс на индекс Dow Jones снижается на 0,14%, на индекс S&P 500 – также на 0,14%, при этом фьючерс на индекс NASDAQ растет на 0,24%. Азиатские рынки растут вслед за позитивной динамикой американских индексов. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,68%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,23%, японский Nikkei 225 – 0,66%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся также на 0,66%. Несмотря на небольшую коррекцию цен на нефть на утренних торгах, день будет, скорее, позитивен для рубля. Многие эксперты рынка не ожидают, что Банк России в пятницу снизит ключевую ставку. На этом фоне в пятницу пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,2-63,25 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,2-76,5 рубля.
Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:26

Рубль в субботу проторгуется нейтрально в отсутствии иностранных игроков

Пара USD/RUB в четверг снизилась на 56 копеек – 62,16 рубля, пара EUR/RUB - на 47 копеек, до 75,41 рубля, на сообщения En+ о том, что Олег Дерипаска готов снизить свою долю в компании ниже 59%, свидетельствуют данные Libertex. В моменте курс доллара снижался до 61,7 рубля, евро – до 74,7 рубля, также следует из данных данные Libertex. На фоне оптимизма, отечественная валюта даже не отреагировала на коррекцию цен на нефть вниз. В пятницу цены на нефть закончили торги снижением – на 0,4% - до 74,4 доллара за баррель по марке Brent.
Индексы США не показали единой динамики, закрывшись около нулевых уровней. Доходность 10-летних казначейских облигаций по-прежнему остается высокой – на уровне 2,96%, что вызывает осторожность у инвесторов, несмотря на позитивные отчеты компаний. В итоге, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,05% - до 24311,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,02%, до 7119,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 2669,91 пункта, по данным Libertex.
В субботу торги проходят только на Московской бирже, зарубежные закрыты до понедельника. Рубль с утра продолжает чувствовать себя уверенно, отыгрывая сообщение En+ и отсутствие иностранных игроков. На этом фоне в субботу пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,5-62,5 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 74,6-75,9 рубля.
Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1400
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 139140141142
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