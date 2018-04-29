Пара USD/RUB в четверг выросла на 36 копеек – 62,72 рубля, пара EUR/RUB - на 3 копейки, до 75,88 рубля, на фоне ослабления европейской валюты на международном валютном рынке форекс, свидетельствуют данные Libertex. Евро перешел к снижению после решения ЕЦБ сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, что совпало с ожиданиями экспертов рынка. Европейский центробанк также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) до сентября 2018 года. В четверг цены на нефть смогли вновь подняться выше 75 долларов за баррель по марке Brent. Индексы США закрылись ростом в пределах 1-1,64% на фоне позитивных отчетов компаний. Инвесторов порадовал Facebook, который представил хорошие показатели по итогам первого квартала текущего года. В результате его акции взлетели более чем на 9%. В итоге, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,99% - до 24322,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,64%, до 7118,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,04%, до 2666,94 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы торгуются разнонаправлено: фьючерс на индекс Dow Jones снижается на 0,14%, на индекс S&P 500 – также на 0,14%, при этом фьючерс на индекс NASDAQ растет на 0,24%. Азиатские рынки растут вслед за позитивной динамикой американских индексов. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,68%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,23%, японский Nikkei 225 – 0,66%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся также на 0,66%. Несмотря на небольшую коррекцию цен на нефть на утренних торгах, день будет, скорее, позитивен для рубля. Многие эксперты рынка не ожидают, что Банк России в пятницу снизит ключевую ставку. На этом фоне в пятницу пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,2-63,25 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,2-76,5 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Рубль в субботу проторгуется нейтрально в отсутствии иностранных игроков
Пара USD/RUB в четверг снизилась на 56 копеек – 62,16 рубля, пара EUR/RUB - на 47 копеек, до 75,41 рубля, на сообщения En+ о том, что Олег Дерипаска готов снизить свою долю в компании ниже 59%, свидетельствуют данные Libertex. В моменте курс доллара снижался до 61,7 рубля, евро – до 74,7 рубля, также следует из данных данные Libertex. На фоне оптимизма, отечественная валюта даже не отреагировала на коррекцию цен на нефть вниз. В пятницу цены на нефть закончили торги снижением – на 0,4% - до 74,4 доллара за баррель по марке Brent. Индексы США не показали единой динамики, закрывшись около нулевых уровней. Доходность 10-летних казначейских облигаций по-прежнему остается высокой – на уровне 2,96%, что вызывает осторожность у инвесторов, несмотря на позитивные отчеты компаний. В итоге, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,05% - до 24311,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,02%, до 7119,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 2669,91 пункта, по данным Libertex. В субботу торги проходят только на Московской бирже, зарубежные закрыты до понедельника. Рубль с утра продолжает чувствовать себя уверенно, отыгрывая сообщение En+ и отсутствие иностранных игроков. На этом фоне в субботу пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,5-62,5 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 74,6-75,9 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Пара USD/RUB выросла на 12 копеек – 62,27 рубля, пара EUR/RUB - на 29 копеек, до 75,7 рубля, в отсутствии зарубежных игроков, свидетельствуют данные Libertex. В пятницу цены на нефть закончили торги снижением – на 0,4% - до 74,4 доллара за баррель по марке Brent. На утренних торгах нефть продолжает негативную динамику и торгуется недалеко от 73 долларов за баррель. Индексы США закрылись недалеко от нулевых уровней. Инвесторы осторожно оценивали отчеты компаний и данные о ВВП США. Так, реальный рост показателя в первом квартале 2018 года составил 2,3% в годовом выражении. В итоге, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,05% - до 24311,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,02%, до 7119,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 2669,91 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы торгуются разнонаправленно, азиатские рынки растут в пределах 0,27-1,8%. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,8%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,27%, японский Nikkei 225 – 0,66%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,47%. Рубль после робкой попытки подрасти на открытии торгов в понедельник перешел к снижению вслед за нефтью. Торги будут проходить в ожидании решения ФРС США, которое будет озвучено в среду. В понедельник пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,4-62,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,04-76,4 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Рубль протогруется в ожидании данных Федрезерва США по ставке
Пара USD/RUB выросла в понедельник на 70 копеек – 62,97 рубля, пара EUR/RUB - на 37 копеек, до 76,07 рубля, несмотря на рост цен на нефть, свидетельствуют данные Libertex. В понедельник цены на нефть по марке Brent торговались выше 74,6 доллара за баррель. На утренних торгах в среду нефть продолжает позитивную динамику, прибавляя порядка 0,5%. Индексы США закрылись разнонаправлено на фоне неоднозначных отчетов компаний. В итоге, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,27% - до 24099,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,91%, до 7130,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,25%, до 2654,8 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы торгуются разнонаправленно, азиатские рынки также не продемонстрировали единой динамики. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,37%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,03%, японский Nikkei 225 - 0,16%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,6%. Рубль остается под давлением. Торги будут проходить в ожидании решения ФРС США, которое будет озвучено вечером в среду. В среду пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,44-63,5 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,4-76,7 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Пара USD/RUB выросла в среду на 1,05 рубля – до 64,02 рубля, пара EUR/RUB поднялась на 0,41 рубля - до 76,48 рубля, несмотря на рост цен на нефть, свидетельствуют данные Libertex. В среду цены на нефть по марке Brent росли на фоне сохранения Федрезервом США ставки на уровне 1,5-1,75% годовых, также следует из данных Libertex. Решение сохранить ставку не поддержало американские индексы. В итоге, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,72% - до 23924,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - 0,42% - до 7100,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на на 0,72%, до 2635,67 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы растут в пределах 0,15-0,18%, азиатские рынки не продемонстрировали единой динамики. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 1,2%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,64%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,72%. Рубль на утренних торгах пытается отыграть падение среды. Нефть в начале дня предпринимает попытки восстановиться, поднимаясь на 0,15%. В четверг пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,9-65,1 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,8-77,14 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Рубль будет зависеть от риторики США по Ирану и Китаю
Пара USD/RUB снизилась на 1 рубль – 63,03 рубля, пара EUR/RUB - на 0.9 рубля, до 75,58 рубля, в рамках коррекции после роста в рамках трех предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные Libertex. В четверг цены на нефть торговались в широком диапазоне -72,5-73,7 доллара за баррель по марке Brent на ожиданиях решения Дональда Трампа по санкциям против Ирана. Индексы США преимущественно закрылись снижением на фоне ожидания итогов переговоров с Китаем. Инвесторы настороженно следят за новостями с переговоров США и КНР по торговле, которые проходят в Пекине 3-4 мая. Это первые встречи после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, объемом примерно 150 миллиардам долларов американского импорта в год. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в четверг вырос на 0,02% - до 23930,15 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,18%, составив 7088,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,23%, до 2629,73пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы преимущественно снижаются на 0,01-0,05%, при этом фьючерс на индекс Dow Jones поднимается на 0,08%. Азиатские рынки демонстрируют негативную динамику и снижаются в пределах 0,16-0,56%. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,56%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,16%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,45%. Японские биржи закрыты по случаю национального праздника. С утра нефтяные котировки осторожно торгуются у уровня предыдущего закрытия - 73,6 доллара ба баррель. В понедельник пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,2-64,4 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 74,9-76,2 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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