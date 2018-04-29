Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:54

Пара USD/RUB в четверг выросла на 36 копеек – 62,72 рубля, пара EUR/RUB - на 3 копейки, до 75,88 рубля, на фоне ослабления европейской валюты на международном валютном рынке форекс, свидетельствуют данные Libertex. Евро перешел к снижению после решения ЕЦБ сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, что совпало с ожиданиями экспертов рынка. Европейский центробанк также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) до сентября 2018 года. В четверг цены на нефть смогли вновь подняться выше 75 долларов за баррель по марке Brent.Индексы США закрылись ростом в пределах 1-1,64% на фоне позитивных отчетов компаний. Инвесторов порадовал Facebook, который представил хорошие показатели по итогам первого квартала текущего года. В результате его акции взлетели более чем на 9%. В итоге, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,99% - до 24322,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,64%, до 7118,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,04%, до 2666,94 пункта, по данным Libertex.С утра американские фьючерсы торгуются разнонаправлено: фьючерс на индекс Dow Jones снижается на 0,14%, на индекс S&P 500 – также на 0,14%, при этом фьючерс на индекс NASDAQ растет на 0,24%. Азиатские рынки растут вслед за позитивной динамикой американских индексов. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,68%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,23%, японский Nikkei 225 – 0,66%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся также на 0,66%. Несмотря на небольшую коррекцию цен на нефть на утренних торгах, день будет, скорее, позитивен для рубля. Многие эксперты рынка не ожидают, что Банк России в пятницу снизит ключевую ставку. На этом фоне в пятницу пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,2-63,25 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,2-76,5 рубля.Иван Марчена, аналитик