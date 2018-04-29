Додано: Пон 07 тра, 2018 09:39

Пара USD/RUB снизилась на 0,52 рубля – 62,51 рубля, пара EUR/RUB - на на 0,79 рубля, до 74,79 рубля на фоне роста нефтяных котировок, при том, что по Baker Hughes число буровых выросло пятую неделю подряд, свидетельствуют данные Libertex. Число буровых установок в США за неделю, завершившуюся 4 мая, выросло на 11 штук - до 1032 единиц В пятницу цены на нефть выросли на 1,7% - 74,9 доллара за баррель по марке Brent. Также на нефтяные котировки влияет и ожидание решения США по иранской ядерной программе.Индексы США выросли на 1,39-1,71% на фоне позитивных статданных по безработице и росту зарплат. В частности, в США в апреле безработица снизилась до 3,9% - минимума с декабря 2000 года. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу вырос на 39%, до 24262,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,71%, составив 7209,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,28%, до 2663,42 пункта, по данным Libertex.С утра американские фьючерсы растут на 0,21-0,6%, фьючерс на индекс Dow Jones поднимается на 0,21%. Азиатские рынки преимущественно растут в пределах 0,08-1,4%. Гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 0,08%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 1,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,33%. Исключение составил японский индекс Nikkei 225, снизиашийся к закрытию торгов понедельника на 0,03%. С утра нефтяные котировки уверенно растут и торгуются в районе 75,5 доллара баррель, тем не менее, в начале торгов рубль демонстрирует негативную динамику на фоне роста доллара на международном валютном рынке forex. Позитивная статистика по рынку труда США вызывает опасение у игроков рынка, что в 2018 году Федрезерв может поднять ставки четыре раза. В понедельник пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,3-63,3 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 74,1-75,45 рубля.Иван Марчена, аналитик