Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:24

Пара USD/RUB снизилась на 1,52 рубль – 61,71 рубля, пара EUR/RUB - на 1,48 рубля, до 73,53 рубля на фоне бурного роста нефтяных котировок в течение двух сессий после заявления Трампа по Ирану, свидетельствуют данные Libertex. В четверг цены на нефть подскакивали почти до 78 доллара за баррель по марке Brent; на вечерних торгах стали корректироваться вниз. Рубль продолжил расти по инерции.Индексы США выросли на 0,8-0,94% на фоне публикации статданных по инфляции и индекса потребительских цен. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в четверг вырос на 0,8% - до 24739,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,89%, составив 7404,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,94%, до 2723,07 пункта, по данным Libertex.С утра американские фьючерсы преимущественно снижаются на 0,03-0,16%, при этом фьючерс на индекс Dow Jones поднимается на 0,02%. Азиатские рынки растут в пределах 0,01-1,16%. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,01%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,01%, японский Nikkei 225индекс – на 1,16%, при этом индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,25%. К открытию торгов сформировался противоречивый внешний фон. Цены на нефть продолжают ползти вниз – на порядка 0,3-0,4% - в район 77,2 доллара за баррель, тем не менее, оставаясь на довольно высоком уровне. В пятницу пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,4-62,4 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73-74,3 рубля.Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club Рубль скорректирует свои позиции вниз перед выходнымиПара USD/RUB снизилась на 1,52 рубль – 61,71 рубля, пара EUR/RUB - на 1,48 рубля, до 73,53 рубля на фоне бурного роста нефтяных котировок в течение двух сессий после заявления Трампа по Ирану, свидетельствуют данные Libertex. В четверг цены на нефть подскакивали почти до 78 доллара за баррель по марке Brent; на вечерних торгах стали корректироваться вниз. Рубль продолжил расти по инерции.Индексы США выросли на 0,8-0,94% на фоне публикации статданных по инфляции и индекса потребительских цен. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в четверг вырос на 0,8% - до 24739,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,89%, составив 7404,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,94%, до 2723,07 пункта, по данным Libertex.С утра американские фьючерсы преимущественно снижаются на 0,03-0,16%, при этом фьючерс на индекс Dow Jones поднимается на 0,02%. Азиатские рынки растут в пределах 0,01-1,16%. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,01%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,01%, японский Nikkei 225индекс – на 1,16%, при этом индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,25%. К открытию торгов сформировался противоречивый внешний фон. Цены на нефть продолжают ползти вниз – на порядка 0,3-0,4% - в район 77,2 доллара за баррель, тем не менее, оставаясь на довольно высоком уровне. В пятницу пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,4-62,4 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73-74,3 рубля.Иван Марчена, аналитик