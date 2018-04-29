Пара USD/RUB в четверг выросла на 36 копеек – 62,72 рубля, пара EUR/RUB - на 3 копейки, до 75,88 рубля, на фоне ослабления европейской валюты на международном валютном рынке форекс, свидетельствуют данные Libertex. Евро перешел к снижению после решения ЕЦБ сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, что совпало с ожиданиями экспертов рынка. Европейский центробанк также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) до сентября 2018 года. В четверг цены на нефть смогли вновь подняться выше 75 долларов за баррель по марке Brent. Индексы США закрылись ростом в пределах 1-1,64% на фоне позитивных отчетов компаний. Инвесторов порадовал Facebook, который представил хорошие показатели по итогам первого квартала текущего года. В результате его акции взлетели более чем на 9%. В итоге, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,99% - до 24322,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,64%, до 7118,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,04%, до 2666,94 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы торгуются разнонаправлено: фьючерс на индекс Dow Jones снижается на 0,14%, на индекс S&P 500 – также на 0,14%, при этом фьючерс на индекс NASDAQ растет на 0,24%. Азиатские рынки растут вслед за позитивной динамикой американских индексов. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,68%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,23%, японский Nikkei 225 – 0,66%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся также на 0,66%. Несмотря на небольшую коррекцию цен на нефть на утренних торгах, день будет, скорее, позитивен для рубля. Многие эксперты рынка не ожидают, что Банк России в пятницу снизит ключевую ставку. На этом фоне в пятницу пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,2-63,25 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,2-76,5 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Рубль в субботу проторгуется нейтрально в отсутствии иностранных игроков
Пара USD/RUB в четверг снизилась на 56 копеек – 62,16 рубля, пара EUR/RUB - на 47 копеек, до 75,41 рубля, на сообщения En+ о том, что Олег Дерипаска готов снизить свою долю в компании ниже 59%, свидетельствуют данные Libertex. В моменте курс доллара снижался до 61,7 рубля, евро – до 74,7 рубля, также следует из данных данные Libertex. На фоне оптимизма, отечественная валюта даже не отреагировала на коррекцию цен на нефть вниз. В пятницу цены на нефть закончили торги снижением – на 0,4% - до 74,4 доллара за баррель по марке Brent. Индексы США не показали единой динамики, закрывшись около нулевых уровней. Доходность 10-летних казначейских облигаций по-прежнему остается высокой – на уровне 2,96%, что вызывает осторожность у инвесторов, несмотря на позитивные отчеты компаний. В итоге, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,05% - до 24311,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,02%, до 7119,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 2669,91 пункта, по данным Libertex. В субботу торги проходят только на Московской бирже, зарубежные закрыты до понедельника. Рубль с утра продолжает чувствовать себя уверенно, отыгрывая сообщение En+ и отсутствие иностранных игроков. На этом фоне в субботу пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,5-62,5 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 74,6-75,9 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Пара USD/RUB выросла на 12 копеек – 62,27 рубля, пара EUR/RUB - на 29 копеек, до 75,7 рубля, в отсутствии зарубежных игроков, свидетельствуют данные Libertex. В пятницу цены на нефть закончили торги снижением – на 0,4% - до 74,4 доллара за баррель по марке Brent. На утренних торгах нефть продолжает негативную динамику и торгуется недалеко от 73 долларов за баррель. Индексы США закрылись недалеко от нулевых уровней. Инвесторы осторожно оценивали отчеты компаний и данные о ВВП США. Так, реальный рост показателя в первом квартале 2018 года составил 2,3% в годовом выражении. В итоге, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,05% - до 24311,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,02%, до 7119,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 2669,91 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы торгуются разнонаправленно, азиатские рынки растут в пределах 0,27-1,8%. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,8%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,27%, японский Nikkei 225 – 0,66%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,47%. Рубль после робкой попытки подрасти на открытии торгов в понедельник перешел к снижению вслед за нефтью. Торги будут проходить в ожидании решения ФРС США, которое будет озвучено в среду. В понедельник пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,4-62,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,04-76,4 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Рубль протогруется в ожидании данных Федрезерва США по ставке
Пара USD/RUB выросла в понедельник на 70 копеек – 62,97 рубля, пара EUR/RUB - на 37 копеек, до 76,07 рубля, несмотря на рост цен на нефть, свидетельствуют данные Libertex. В понедельник цены на нефть по марке Brent торговались выше 74,6 доллара за баррель. На утренних торгах в среду нефть продолжает позитивную динамику, прибавляя порядка 0,5%. Индексы США закрылись разнонаправлено на фоне неоднозначных отчетов компаний. В итоге, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,27% - до 24099,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,91%, до 7130,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,25%, до 2654,8 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы торгуются разнонаправленно, азиатские рынки также не продемонстрировали единой динамики. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,37%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,03%, японский Nikkei 225 - 0,16%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,6%. Рубль остается под давлением. Торги будут проходить в ожидании решения ФРС США, которое будет озвучено вечером в среду. В среду пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,44-63,5 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,4-76,7 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Пара USD/RUB выросла в среду на 1,05 рубля – до 64,02 рубля, пара EUR/RUB поднялась на 0,41 рубля - до 76,48 рубля, несмотря на рост цен на нефть, свидетельствуют данные Libertex. В среду цены на нефть по марке Brent росли на фоне сохранения Федрезервом США ставки на уровне 1,5-1,75% годовых, также следует из данных Libertex. Решение сохранить ставку не поддержало американские индексы. В итоге, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,72% - до 23924,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - 0,42% - до 7100,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на на 0,72%, до 2635,67 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы растут в пределах 0,15-0,18%, азиатские рынки не продемонстрировали единой динамики. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 1,2%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,64%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,72%. Рубль на утренних торгах пытается отыграть падение среды. Нефть в начале дня предпринимает попытки восстановиться, поднимаясь на 0,15%. В четверг пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,9-65,1 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,8-77,14 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Рубль будет зависеть от риторики США по Ирану и Китаю
Пара USD/RUB снизилась на 1 рубль – 63,03 рубля, пара EUR/RUB - на 0.9 рубля, до 75,58 рубля, в рамках коррекции после роста в рамках трех предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные Libertex. В четверг цены на нефть торговались в широком диапазоне -72,5-73,7 доллара за баррель по марке Brent на ожиданиях решения Дональда Трампа по санкциям против Ирана. Индексы США преимущественно закрылись снижением на фоне ожидания итогов переговоров с Китаем. Инвесторы настороженно следят за новостями с переговоров США и КНР по торговле, которые проходят в Пекине 3-4 мая. Это первые встречи после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, объемом примерно 150 миллиардам долларов американского импорта в год. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в четверг вырос на 0,02% - до 23930,15 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,18%, составив 7088,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,23%, до 2629,73пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы преимущественно снижаются на 0,01-0,05%, при этом фьючерс на индекс Dow Jones поднимается на 0,08%. Азиатские рынки демонстрируют негативную динамику и снижаются в пределах 0,16-0,56%. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,56%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,16%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,45%. Японские биржи закрыты по случаю национального праздника. С утра нефтяные котировки осторожно торгуются у уровня предыдущего закрытия - 73,6 доллара ба баррель. В понедельник пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,2-64,4 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 74,9-76,2 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Пара USD/RUB снизилась на 0,52 рубля – 62,51 рубля, пара EUR/RUB - на на 0,79 рубля, до 74,79 рубля на фоне роста нефтяных котировок, при том, что по Baker Hughes число буровых выросло пятую неделю подряд, свидетельствуют данные Libertex. Число буровых установок в США за неделю, завершившуюся 4 мая, выросло на 11 штук - до 1032 единиц В пятницу цены на нефть выросли на 1,7% - 74,9 доллара за баррель по марке Brent. Также на нефтяные котировки влияет и ожидание решения США по иранской ядерной программе. Индексы США выросли на 1,39-1,71% на фоне позитивных статданных по безработице и росту зарплат. В частности, в США в апреле безработица снизилась до 3,9% - минимума с декабря 2000 года. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу вырос на 39%, до 24262,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,71%, составив 7209,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,28%, до 2663,42 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы растут на 0,21-0,6%, фьючерс на индекс Dow Jones поднимается на 0,21%. Азиатские рынки преимущественно растут в пределах 0,08-1,4%. Гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 0,08%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 1,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,33%. Исключение составил японский индекс Nikkei 225, снизиашийся к закрытию торгов понедельника на 0,03%. С утра нефтяные котировки уверенно растут и торгуются в районе 75,5 доллара баррель, тем не менее, в начале торгов рубль демонстрирует негативную динамику на фоне роста доллара на международном валютном рынке forex. Позитивная статистика по рынку труда США вызывает опасение у игроков рынка, что в 2018 году Федрезерв может поднять ставки четыре раза. В понедельник пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,3-63,3 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 74,1-75,45 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Рубль будет топтаться на месте в ожидании решения Трампа по Ирану
Пара USD/RUB выросла на 43 копейки – 62,93 рубля, пара EUR/RUB - на 22 копейки, до 75,01 рубля на фоне укрепления курса доллара на международном валютном рынке форекс, несмотря на сильный рост нефти, свидетельствуют данные Libertex. На нефтяные котировки марки Brent влияло ожидание решения президента США Дональда Трампа по иранской ядерной программе, которое он озвучит во вторник. В результате, нефть подскакивала выше 76 долларов за баррель - к максимуму с конца ноября 2014 года, согласно данным Libertex. В течение дня росту основных валютных пар способствовало планы Минфина РФ с 10 мая по 6 июня купить на внутреннем рынке валюту на сумму до 322,8 миллиарда рублей при ежедневных операциях на 16,1 миллиарда рублей. С 6 апреля по 8 мая ежедневные плановые операции составляют 11,5 миллиарда рублей. Индексы США выросли на 0,35-0,77% на фоне продолжения сезона отчетов компаний. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник вырос на 39%, до 24357,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,77%, составив 7265,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,35%, до 2672,63 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы растут на 0,03-0,09%: фьючерс на индекс Dow Jones поднимается на 0,09%, на индекс NASDAQ – 0,05%, на индекс S&P 500 – на 0,03%. Азиатские рынки растут в пределах 0,12-1,34%. Гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 1,34%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,72%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,12%, японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,12%. Китайские индексы отыгрывают статистику по внешнему торговому балансу страны. С утра нефтяные котировки марки Brent корректируются вниз после бурного роста накануне (-0,8%). Рубль будет ожидать решения Трампа по Ирану (21.00 мск). Также вечером Американский институт нефти объявит свои результаты по запасам энергоносителей. Во вторник пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,4-63,5 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 74,3-75,8 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Рубль продолжит укрепляться на нефти выше $77/барр
Пара во вторник USD/RUB выросла на 29 копеек – 63,23 рубля, пара EUR/RUB осталась на уровне предыдущего закрытия - 75,01 рубля на фоне укрепления курса доллара на международном валютном рынке форекс, свидетельствуют данные Libertex. До обявления решения президента США Дональда Трампа по иранской ядерной программе, которое он озвучил во вторник, нефтяные котировки усилил падение и снижались более чем на 3%. Однако на факте цены на нефть замедлили падение до 1,5%, согласно данным Libertex. В среду нефтяные котировки показали бурный рост, поднявшись выше 77 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года. В среду торги валютными парами на Московской бирже не проводились в связи с празднованием Дня Победы. Индексы США в среду выросли на 0,75-1% на фоне роста котировок энергокомпаний после заявлений Трампа по Ирану. В итоге, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,75%, до 24542,54 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1%, составив 7339,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,97%, до 2697,79пункта, по данным Libertex. В США в четверг опубликуют индекс потребительских цен за апрель. С утра американские фьючерсы растут на 0,07-0,16%: фьючерс на индекс Dow Jones поднимается на 0,07%, на индекс NASDAQ – 0,16%, на индекс S&P 500 – на 0,15%. Азиатские рынки растут в пределах 0,19-0,87%. Гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 0,87%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,48%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,19%, японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,39%. Росту рынков АТР способствует позитив на рынке нефти, которая на утренних торгах поднималась почти до 78 долларов за баррель. Этот фактор способствовал сильному укреплению рубля в начале торгов. В четверг пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,4-63,5 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,8-75,4 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Рубль скорректирует свои позиции вниз перед выходными
Пара USD/RUB снизилась на 1,52 рубль – 61,71 рубля, пара EUR/RUB - на 1,48 рубля, до 73,53 рубля на фоне бурного роста нефтяных котировок в течение двух сессий после заявления Трампа по Ирану, свидетельствуют данные Libertex. В четверг цены на нефть подскакивали почти до 78 доллара за баррель по марке Brent; на вечерних торгах стали корректироваться вниз. Рубль продолжил расти по инерции. Индексы США выросли на 0,8-0,94% на фоне публикации статданных по инфляции и индекса потребительских цен. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в четверг вырос на 0,8% - до 24739,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,89%, составив 7404,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,94%, до 2723,07 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы преимущественно снижаются на 0,03-0,16%, при этом фьючерс на индекс Dow Jones поднимается на 0,02%. Азиатские рынки растут в пределах 0,01-1,16%. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,01%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,01%, японский Nikkei 225индекс – на 1,16%, при этом индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,25%. К открытию торгов сформировался противоречивый внешний фон. Цены на нефть продолжают ползти вниз – на порядка 0,3-0,4% - в район 77,2 доллара за баррель, тем не менее, оставаясь на довольно высоком уровне. В пятницу пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,4-62,4 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73-74,3 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club Рубль скорректирует свои позиции вниз перед выходными Пара USD/RUB снизилась на 1,52 рубль – 61,71 рубля, пара EUR/RUB - на 1,48 рубля, до 73,53 рубля на фоне бурного роста нефтяных котировок в течение двух сессий после заявления Трампа по Ирану, свидетельствуют данные Libertex. В четверг цены на нефть подскакивали почти до 78 доллара за баррель по марке Brent; на вечерних торгах стали корректироваться вниз. Рубль продолжил расти по инерции. Индексы США выросли на 0,8-0,94% на фоне публикации статданных по инфляции и индекса потребительских цен. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в четверг вырос на 0,8% - до 24739,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,89%, составив 7404,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,94%, до 2723,07 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы преимущественно снижаются на 0,03-0,16%, при этом фьючерс на индекс Dow Jones поднимается на 0,02%. Азиатские рынки растут в пределах 0,01-1,16%. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,01%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,01%, японский Nikkei 225индекс – на 1,16%, при этом индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,25%. К открытию торгов сформировался противоречивый внешний фон. Цены на нефть продолжают ползти вниз – на порядка 0,3-0,4% - в район 77,2 доллара за баррель, тем не менее, оставаясь на довольно высоком уровне. В пятницу пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,4-62,4 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73-74,3 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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